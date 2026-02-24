Cassino, la linea di confine: lo Stato anticipa i capitali opachi

Un protocollo tra Procura, Camere di Commercio e forze dell’ordine trasforma Cassino in presidio avanzato contro il riciclaggio. Incrocio dei dati e prevenzione finanziaria per intercettare i clan dove investono: nell’economia legale.

Non è un protocollo qualsiasi. È una linea di confine. Perché Cassino non è solo una città giudiziaria. È un crocevia. È il punto in cui il Lazio meridionale tocca la Campania. Ed è l’area in cui il Sud operativo incontra il Centro amministrativo. Ed è esattamente lì che, da anni, si gioca una partita silenziosa: quella degli investimenti nell’economia legale da parte della criminalità organizzata.

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino lo sanno bene. E il Procuratore capo Carlo Fucci ha scelto di muoversi prima che i segnali diventino emergenze. Il protocollo firmato con le Camere di Commercio di Frosinone-Latina e Caserta, insieme alle forze di polizia, non è burocrazia. È strategia. Accesso diretto ai dati del Registro Imprese, ai bilanci depositati, agli assetti societari. Incrocio sistematico delle informazioni. Lettura preventiva delle anomalie.

Criminalità finanziaria

Perché oggi i clan non sparano: investono. E il basso Lazio, insieme all’Alto Casertano, è da tempo un’area di equilibrio delicatissimo. Un territorio economicamente vitale, industriale, commerciale, logisticamente strategico. Proprio per questo attrattivo. Qui i capitali cercano sponde. Qui le società si aprono e si chiudono con rapidità sospetta. Ed il confine amministrativo tra regioni non coincide con il confine degli interessi criminali.

Le organizzazioni sanno che investire in quest’area significa entrare in un mercato dinamico ma meno saturo rispetto alle grandi piazze metropolitane. Ed è proprio in queste zone di cerniera che il riciclaggio diventa più sofisticato: meno visibile, più integrato, più “normale”.

Il Palazzo di Giustizia di Cassino

Non a caso, attorno al tavolo della firma non c’erano presenze simboliche. C’era la filiera della sicurezza al completo. Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, Colonnello Stefano Boldrini, il Questore di Frosinone Stanislao Caruso, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli. Per Latina, il Vicario del Questore Giorgio Seminara e il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Cristian Angelozzo.

Accordo interporvinciale

Non una passerella. Ma la rappresentazione concreta di un coordinamento interprovinciale, perché interprovinciale è il terreno su cui si muovono i capitali opachi.

Il procuratore Carlo Fucci

La Guardia di Finanza, in questo schema, sarà il perno tecnico: leggere bilanci, incrociare flussi, individuare incoerenze. La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri presidiano il territorio. La Procura coordina. La Camera di Commercio apre le banche dati. È l’economia sana che diventa strumento di controllo dell’economia malata.

Fucci, nelle sue precedenti esperienze a Santa Maria Capua Vetere e Isernia, ha già lavorato su questo terreno: colpire i flussi finanziari, non solo i reati. Intervenire sull’architettura societaria, non soltanto sugli episodi criminali. Il riciclaggio come snodo centrale, non come reato accessorio.

Leggere i numeri prima

Se l’economia sana mette a disposizione i propri strumenti — le visure, i bilanci, le variazioni societarie — allora lo Stato non rincorre più. Anticipa. Legge i numeri prima che diventino sequestri. In un’area dove il confine tra Lazio e Campania è solo una linea sulla carta ma non per i clan, questo protocollo dice una cosa semplice: non esistono più zone grigie comode per investire capitali sporchi. Le imprese sane diventano presidio.

Le istituzioni fanno sistema. La prevenzione diventa metodo. Perché chi controlla i numeri, controlla il tempo. E in queste terre di confine, arrivare prima significa fare la differenza.