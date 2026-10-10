Cassino, la strada è di tutti ed un metro e mezzo in più ci può salvare

A Cassino, con Francesco Moser, «La strada è di tutti» ha portato giovani e cittadini a confrontarsi sulla sicurezza: tre vite spezzate ricordano quanto siano esposti i più vulnerabili. La prevenzione non aspetti un'altra tragedia.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Un metro e mezzo. A Cassino Francesco Moser ha indicato la distanza di sorpasso adeguata per chi pedala, insieme a una cautela assoluta durante le manovre. Una misura che sembra poca cosa ma per chi è in bicicletta può fare tutta la differenza. Perché in bicicletta si può pagare un prezzo altissimo, anche quando si ha ragione.

La sicurezza stradale non è una questione da affrontare soltanto dopo una tragedia. Eppure, troppo spesso, è proprio una vita spezzata a costringerci a guardare con maggiore attenzione quello che accade sulle nostre strade. Per questo a Cassino il tema è tornato al centro con La strada è di tutti – Pedalare in sicurezza, l’iniziativa che ha visto protagonista Francesco Moser, uno dei grandi nomi del ciclismo italiano.

Per due giorni i giovani e la cittadinanza hanno avuto l’opportunità di incontrare il campione, partecipare alle attività in programma e riflettere sulla convivenza tra automobilisti e ciclisti. Un’occasione per avvicinare soprattutto le nuove generazioni alla cultura della prevenzione, del rispetto delle regole e della responsabilità verso gli altri. Un progetto fortemente voluto dalla Consigliera Mercedes Galasso con il supporto del Comune di Cassino.

I volti della strada

Un messaggio importante, che a Cassino assume un significato particolare. Perché qui la sicurezza stradale ha anche i volti di Antonio Iaquaniello, 39 anni, agente della Polizia Locale a San Donato Val di Comino e padre di una bambina, morto dopo essersi ribaltato con la sua auto nei pressi della rotatoria di Panorama, e di Luca Fella, il giovane di 22 anni che ha perso la vita mentre viaggiava in scooter. A loro si aggiunge Charles Baffour, lo studente ghanese di 24 anni morto dopo una caduta in monopattino e il successivo accesso al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Scolastica.

Storie diverse, dinamiche che non vanno confuse e responsabilità che devono essere accertate. Ma un dato comune: quando un incidente coinvolge chi è più esposto, le conseguenze possono essere irreparabili.

Chi è più esposto

Chi è in auto ha una protezione. Chi è in bici o in moto molto meno. Perché chi viaggia in automobile può contare sulla carrozzeria, sulle cinture di sicurezza e sui sistemi di protezione del veicolo. Mentre chi si sposta in bicicletta, in moto, in monopattino o semplicemente a piedi, invece, non ha una barriera paragonabile tra sé e l’impatto.

Un sorpasso troppo ravvicinato, una distrazione, una velocità inadeguata o una mancata precedenza possono trasformarsi in pochi istanti in una tragedia. Ecco perché la strada deve essere uno spazio condiviso, nel quale chi guida un mezzo più ingombrante o potenzialmente più pericoloso è chiamato a prestare particolare attenzione agli utenti più vulnerabili.

La questione non riguarda soltanto gli incidenti. A Roma, il grave episodio che ha coinvolto l’attore Davide Iacopini, aggredito mentre si trovava su un mezzo a due ruote da persone a bordo di una minicar, ha riportato l’attenzione anche sui comportamenti violenti che possono mettere deliberatamente in pericolo la vita altrui. Un caso diverso da un sinistro stradale, ma che richiama lo stesso principio: nessuno dovrebbe rischiare la propria incolumità semplicemente perché sta percorrendo una strada.

I numeri dell’ISTAT

Secondo l’ISTAT, nel 2024 in Italia si sono verificati 173.364 incidenti stradali con lesioni a persone, con 233.853 feriti e 3.030 morti. Più di otto vittime al giorno. Tra i deceduti figurano 1.252 occupanti di automobili, 830 motociclisti, 470 pedoni, 185 ciclisti e 61 ciclomotoristi. Per gli incidenti che hanno coinvolto monopattini elettrici si contano inoltre 23 conducenti o passeggeri morti e un pedone deceduto in un sinistro con uno di questi mezzi.

Numeri che dimostrano quanto il problema sia ampio e non possa essere affrontato concentrandosi esclusivamente sulle automobili. Servono controlli, manutenzione delle strade, segnaletica adeguata, attraversamenti sicuri e percorsi ciclabili protetti. Ma occorre anche educare al rispetto reciproco, a partire dalle scuole e dalle famiglie.

Moser e Vona, i campioni testimonial

La presenza di Francesco Moser ha rappresentato un’opportunità preziosa per trasmettere ai giovani un messaggio che va oltre lo sport. Incontrare un campione, ascoltarne l’esperienza e partecipare a un’iniziativa dedicata alla bicicletta può contribuire a far comprendere che pedalare significa anche conoscere i propri diritti, rispettare gli altri e pretendere condizioni di sicurezza adeguate. È stato l’intervento del campione, con i suoi aneddoti, ad innescare molte delle riflessioni sulla sicurezza. «Negli anni le strade si sono colmate di insidie e traffico» ha detto Moser. «È necessaria la massima prudenza: anche quando si ha ragione, l’impatto o la caduta possono avere conseguenze gravissime per il ciclista. Servono distanza di sorpasso adeguata, almeno un metro e mezzo e cautela assoluta durante le manovre».

Franco Vona, ex ciclista professionista di Ripi, ha fatto un confronto tra le condizioni stradali del passato e quelle attuali. L’aumento del traffico e dei ciclisti, ha ricordato, rende fondamentale l’educazione e il rispetto delle regole: «Chi va in bici non dimentichi mai di essere l’anello debole e agisca con prudenza e disciplina».

Le testimonianze

Maria Concetta Tamburrini (Foto © Michele Di Lonardo)

«La strada appartiene a tutti e deve essere un luogo sicuro» ha aggiunto Mercedes Galasso. «Non ci deve essere contrapposizione o ostilità tra automobilisti e ciclisti» mettendo anche lei in evidenza la particolare vulnerabilità di chia viaggia su due ruote. Cosi come l’assessore alla Pubblica Istruzione e allo Sport, Concetta Tamburrini che ha messo in evidenza l’educazione alla sicurezza che deve essere insegnata fin da piccoli, perché i pericoli «derivano sia dai comportamenti dei guidatori e dai ciclisti, sia dalle infrastrutture stradali non sempre adeguate».

Marco Scarponi ha portato testimonianza sulla scomparsa del fratello Michele, campione del ciclismo professionistico e sull’impegno della fondazione che porta il suo nome, con la quale diffondere l’educazione stradale: «Non si consideri mai la violenza stradale come un fatto “normale” o inevitabile».

Ciò che resta sulla strada

Il successo di un’iniziativa non si misura soltanto dal numero dei partecipanti o dal prestigio dell’ospite. Si misura da ciò che resta quando le attività sono finite: un automobilista che rallenta, un sorpasso effettuato mantenendo la distanza, un ragazzo che comprende i rischi della strada, un’amministrazione che individua e risolve una criticità.

La strada è di tutti, come ricorda il titolo dell’iniziativa di Cassino. Ma non tutti sono ugualmente protetti e non tutti possono permettersi lo stesso margine di errore.

Antonio Iaquaniello, Luca Fella e Charles Baffour non possono tornare. Le loro famiglie meritano rispetto e risposte. La comunità ha invece il dovere di trasformare il dolore in consapevolezza e la sensibilizzazione in prevenzione. Perché la sicurezza stradale non è una parentesi da aprire dopo ogni tragedia. È una responsabilità quotidiana. E la prossima vittima non è una statistica: è una persona che qualcuno aspetta a casa.