Sono lontani i tempi in cui la minoranza consiliare denunciava presunte irregolarità dei progetti amministrativi e s'appellava alla Procura per fare luce. Oggi il dibattito si è spostato sulle condizioni delle strade e del verde pubblico con un acceso botta e risposta da Giuseppe Sebastianelli e l'assessore Pierluigi Pontone

Dalle grandi opere alle… bucherelle e alle pozzanghere. Addirittura al fogliame che si addensa lungo le strade. Il dibattito politico che infiamma il palazzo comunale di Cassino sta tutto qui. Sembrano lontani i tempi in cui l’opposizione consiliare scaldava l’Aula Di Biasio presentando tutte le irregolarità dei progetti amministrativi. Oppure quando si appellava alla Regione o alla Procura per fare luce sulle opere pubbliche.

Adesso, la “fase due” che il Terzo Polo ha voluto inaugurare con l’inizio del nuovo anno, come raccontato da Alessioporcu.It (L’opposizione anti-Salera che cerca la fase due,) ha il suo primo atto in uno scontro al veleno sulle piantine, sugli alberi e sulle buche che imperversano nel territorio comunale.

Botta e risposta

Ad aprire il fuoco, il consigliere Giuseppe Sebastianelli: “La manutenzione di strade e marciapiedi di una città dovrebbe essere tra i più importanti e qualificati interventi di una amministrazione comunale. A Cassino invece le strade vengono sistemate colorandole di nero con sapore di bitume, via San pasquale docet”. Il riferimento è ai lavori di rifacimento della principale arteria della frazione cassinate, dove gli operai sono stati costretti a riaprire il cantiere per correggere una colata di bitume malfatta.

Dura la replica dell’assessore alla Manutenzione Pierluigi Pontone: “Il consigliere Giuseppe Sebastianelli sa per esperienza più o meno maturata, quanto sia complicata la gestione della manutenzione in un settore dove le problematiche si ripropongono in continuazione, non avendo mai fine”.

Riguardo invece alla stesa dell’asfalto e alla relativa segnaletica orizzontale su via San Pasquale, Campo dei Monaci, Palombara, spiega: “Ci sono stati dei tratti in cui si è dovuto intervenire di nuovo, è vero. Ciò è avvenuto proprio per un attento controllo dell’ufficio Manutenzione e del direttore lavori. Si è già intervenuto e si “son fissati i paletti” affinché nei cantieri che vedranno luce nei prossimi giorni si proceda nella maniera dovuta”.

“A rischio la sicurezza stradale”

Il Consiglio Comunale di Cassino

Lo scontro si consuma anche sulla sicurezza stradale: “La sicurezza stradale e delle persone – attacca ancora Sebastianelli – viene messa in serio pericolo per la presenza, lungo le strade comunali provinciali e regionali, di piante ad alto fusto, molte delle quali hanno dato il meglio della loro lunga esistenza. L’amministrazione comunale, più volte sollecitata a prendere iniziative per la sicurezza dei cittadini, non ha mai intrapreso una seria iniziativa ma si limita ad intervenire a fatto compiuto, ovvero a rimuovere rami o piante dopo che sono state abbattute dal vento, con l’impiego di personale comunale per rimuovere anche i danni causati dall’incuria dei cittadini privati, che non provvedono al taglio di piante che mettono a rischio le incolumità delle persone”.

Lavori di manutenzione a Cassino

Accuse su cui Pontone alza lo scudo: ”E’ oggettivamente dimostrabile l’avvio della stessa già negli ultimi mesi del 2024 con interventi in via Montecassino, via Di Biasio, piazza Restagno, via Verdi, parco Baden Powell, e in diversi altri punti del territorio cittadino. Laddove invece il Comune non ha competenza diretta, come l’alveo di via lungofiume Madonna di Loreto (ma questo Sebastianelli lo sa) abbiamo provveduto a sollecitare gli enti preposti. Ovviamente c’è tanto da fare, operiamo sapendo ascoltare suggerimenti e critiche, purché costruttive. Tranne le mistificazioni. E, aggiungo, le esagerazioni che talvolta prendono la mano anche ai più accorti ed avveduti”.

È solo l’antipasto di quello che avverrà martedì 28 gennaio, quando si celebrerà il primo consiglio comunale del 2025. Dove l’opposizione ha tutta l’intenzione di aprire uno scontro a tutto campo.