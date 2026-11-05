Cassino ora et labora per diventare Capitale

Presentato all’Aula Pacis il dossier di Cassino per Capitale Italiana della Cultura 2029: tre mostre, venti lectio magistralis ed eventi, 48 progetti e 30 innesti dei giovani. Selezione delle finaliste entro il 16 dicembre.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Un piano di sviluppo integrato: parte da oggi e punta al 2035. Passa attraverso una tappa intermedia segnata al 2029: diventare Capitale Italiana della Cultura. A darsi quel percorso e quel traguardo a metà della strada sono Cassino e Montecassino: due nomi con una storia che da quindici secoli si intreccia. E che oggi prova a trasformarsi in una prospettiva di sviluppo per il futuro.

È proprio da questo binomio che prende forma la candidatura di Cassino a Capitale Italiana della Cultura 2029. Non una semplice operazione di promozione turistica, né una celebrazione del passato ma il tentativo di rimettere al centro una città che, per la sua storia, la sua identità e il patrimonio benedettino, ha un legame particolare con la storia culturale europea. Perché se il nostro modello di civiltà ed il nostro modo di stare insieme è quello di oggi lo dobbiamo essenzialmente al pensiero di Aristotele che i monaci benedettini hanno salvato e diffuso grazie alle copie fatte dagli amanuensi. Il cristianesimo moderno è frutto degli studi fatti a Montecassino sui testi di Aristotele da San Tommaso d’Aquino che ne creò il perfetto momento di unione. Montecassino è anche questo.

Il motto scelto, «Ora, Labora, Lege. Il Metodo della Cultura», racconta già questa ambizione: fare della preghiera, del lavoro e della conoscenza tre direttrici attraverso le quali costruire un progetto capace di parlare alla città, al territorio e alle nuove generazioni.

La presentazione all’Aula Pacis

dom Luca Fallica, Enzo Salera e Marco Dell’Isola

Questa mattina, all’Aula Pacis, è stato presentato il dossier di candidatura. Un appuntamento istituzionale che ha riunito attorno allo stesso tavolo alcune delle principali realtà che possono accompagnare questo percorso: il sindaco Enzo Salera, il padre abate di Montecassino dom Luca Fallica, il rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Marco Dell’Isola, il presidente della Banca Popolare del Cassinate Vincenzo Formisano e il professor Paolo Verri, curatore del dossier. Assente all’ultimo minuto il presidente onorario del Comitato Promotore: l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri durante i Governi Berlusconi, Gianni Letta.

La composizione del parterre non è soltanto una fotografia istituzionale. È il tentativo di mettere insieme competenze e patrimoni differenti: amministrazione pubblica, cultura monastica, ricerca universitaria e sistema economico. Perché una candidatura di questa portata non può essere sostenuta da un Comune soltanto.

La scelta di affidare il dossier al professor Paolo Verri non è casuale. Manager culturale, docente e progettista, Verri porta a Cassino un’esperienza maturata in alcuni dei principali appuntamenti culturali italiani. È stato direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 1993 al 1997 e, soprattutto, ha diretto il percorso di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, dalla candidatura alla realizzazione del programma. Ha inoltre lavorato per Expo Milano 2015 e per il progetto Torino 2006. Un profilo che unisce progettazione culturale, promozione territoriale e capacità di costruire reti.

Cultura, Territorio, Impresa, Fede

Accanto a lui, il sindaco Enzo Salera, chiamato a rappresentare la responsabilità amministrativa e politica di una candidatura che punta a coinvolgere anche i Comuni del comprensorio. La presenza di dom Luca Fallica assume invece un significato che va oltre quello istituzionale. L’abate, nominato da Papa Francesco nel gennaio 2023, è il riferimento di una comunità monastica che custodisce uno dei luoghi più importanti della storia religiosa e culturale d’Europa. Montecassino non è soltanto un monumento da visitare: è il luogo nel quale San Benedetto diede forma alla sua esperienza monastica e alla Regola che avrebbe influenzato profondamente la civiltà occidentale.

dom Luca Fallica, Enzo Salera e Marco Dell’Isola

Il rettore Marco Dell’Isola rappresenta il contributo del mondo accademico. Professore ordinario di Fisica tecnica industriale, guida Unicas dal 2021. L’Università, che nel 2029 celebrerà anche il cinquantesimo anniversario della propria attività, costituisce uno dei principali strumenti per collegare cultura, ricerca, innovazione e formazione dei giovani.

Infine Vincenzo Formisano, presidente della Banca Popolare del Cassinate, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e vicepresidente dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari. La sua presenza richiama il ruolo del sistema economico e finanziario nella costruzione di un progetto che deve avere anche una sostenibilità concreta e ricadute sul territorio.

La premessa ed il vero obiettivo

(Foto © Piotr Gurgul)

Per comprendere la portata dell’operazione bisogna partire da un presupposto: il vero obiettivo non è il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. La mission è Cassino 2035: e quella del ’29 è solo una tappa lungo il percorso. Significa cambiare radicalmente il paradigma di una città che per mezzo secolo è stata legata al suo essere città industriale, sobborgo operaio, fucina di ingegneri per il polo metalmeccanico automobilistico. La sfida lanciata oggi con il dossier è quella di trasformare Cassino in Capitale della Cultura a tutti gli effetti.

È una trasformazione epocale, un punto di svolta, una visione del futuro del tutto diversa. Ed è anche un progetto di sistema: che non guarda solo alla città di Cassino ma a tutto il comprensorio. Non a caso, oggi nell’Aula Pacis c’era il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, anche nella veste di presidente di LazioCrea. Sacco è stato il precursore: negli anni scorsi ha tentato la stessa strada di Cassino arrivando in finale con un progetto che ha coinvolto non solo il suo Comune ma anche altri 35 tra enti, associazioni, imprese e comuni vicini.

I numeri del programma

Giuseppe Sacco

La parte più attesa della presentazione riguarda naturalmente i contenuti. E i numeri raccontano un programma articolato, che non si limita a una successione di eventi concentrati in un solo anno.

Il dossier prevede che lungo il percorso fino al 2029 Cassino tenga 3 grandi mostre, destinate a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale; 20 lectio magistralis ed eventi, per creare occasioni di approfondimento, confronto e divulgazione; 48 progetti e proposte, che compongono il programma culturale e le iniziative sul territorio; 30 innesti, cioè eventi proposti dal Forum della Ricerca con il quale Cassino vuole portare in città 1500 giovani da tutta l’Europa affidandogli il mandato di ideare e creare quei trenta contenuti attraverso un programma parallelo.

Per comprendere l’importanza di Innesti bisogna partire dal presupposto che è una regola benedettina, presente nello stemma della città. I giovani saranno una parte fondamentale del progetto: perché saranno protagonisti del cambiamento della città. Al punto che il dossier li definisce La Nuova Abbazia. Non si tratta soltanto di riservare uno spazio alle nuove generazioni ma di riconoscere loro un ruolo attivo nella costruzione della candidatura. I giovani non come semplici destinatari delle iniziative, ma come protagonisti e produttori di cultura.

Il professor Vincenzo Formisano, dom Luca Fallica, il sindaco Enzo Salera ed il rettore Marco Dell’Isola

È una prospettiva che si collega direttamente alla presenza dell’Università e alla necessità di creare opportunità affinché le nuove generazioni possano trovare anche in questo territorio occasioni di crescita, lavoro e realizzazione. Le tre grandi mostre e i venti appuntamenti di approfondimento rappresentano invece la dimensione più visibile del programma, mentre i 48 progetti costituiscono il tessuto delle iniziative che dovranno dare concretezza alla visione di Cassino 2029.

I tavoli di lavoro e la partecipazione

Un altro passaggio significativo della giornata si è svolto nel pomeriggio, quando il percorso si è spostato dall’Aula Pacis alla Scuola Media Conte. Qui sono stati organizzati i tavoli di lavoro con le associazioni e le realtà culturali e sociali interessate a contribuire alla candidatura. Un momento importante perché il progetto non resti circoscritto alle istituzioni che lo hanno promosso, ma possa raccogliere idee, esperienze e proposte provenienti dalla società civile.

La mattinata aveva già restituito una fotografia significativa della partecipazione: in platea sindaci del territorio, rappresentanti degli enti, referenti delle organizzazioni datoriali, associazioni e realtà impegnate nella promozione culturale e sociale.

È proprio questa dimensione territoriale a rappresentare uno dei nodi decisivi della candidatura. Cassino può essere il centro propulsore, ma la sua storia e il suo patrimonio culturale non si esauriscono nei confini amministrativi della città.

Il calendario e la sfida

Il presidente onorario del comitato promotore Gianni Letta con Silvio Berlusconi (Foto: Daniele Scudieri © Imagoeconomica)

Cassino è una delle sedici città e aggregazioni territoriali che hanno presentato il dossier per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Il calendario ministeriale prevede la selezione delle dieci finaliste entro il 16 dicembre 2026, le audizioni entro il 10 marzo 2027 e la proclamazione della vincitrice entro il 25 marzo 2027. La strada è ancora lunga e la competizione nazionale richiederà un progetto credibile, sostenibile e capace di dimostrare le proprie ricadute.

Per Cassino, questo significa soprattutto ripartire dalla propria storia senza rimanerne prigioniera. La distruzione del 1944, la ricostruzione, l’Abbazia, la tradizione benedettina e l’Università sono capitoli di una stessa identità. Ma il futuro non può essere soltanto il racconto di ciò che è stato.

Il vero significato di «Ora, Labora, Lege» sarà nella capacità di trasformare quell’eredità in opportunità contemporanee. E il binomio Cassino-Montecassino può essere il punto di partenza di una narrazione che restituisca al Lazio meridionale il ruolo culturale, storico e territoriale che la sua vicenda millenaria merita. Perché la sfida del 2029 non riguarda soltanto un titolo da conquistare. Riguarda la capacità di immaginare, insieme, il futuro di un territorio.