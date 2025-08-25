Cassino si mobilita per salvare il Santa Scolastica: sanità in codice rosso

Maggioranza e opposizione pronte a un fronte comune per affrontare l’emergenza del Pronto soccorso. Il Comune scrive all’ASL: servono subito più personale, servizi efficienti e ascolto reale del territorio.

Quando in corsia l’emergenza diventa la regola e le attese si misurano più in esasperazione che in minuti, allora non è più solo un problema sanitario: è una questione civile, culturale. E politica. A Cassino, l’ospedale Santa Scolastica è diventato lo specchio – impietoso – di un sistema in affanno. Tra carenze di personale croniche, organizzazione al limite e cittadini esasperati, il Pronto soccorso del nosocomio finisce ancora una volta sotto i riflettori . E questa volta, con tutti i principali reparti.

Stavolta la città non ci sta a restare spettatrice: la maggioranza che amministra con il sindaco Enzo Salera ha scritto nero su bianco le sue richieste: vuole un Consiglio Comunale straordinario in presenza del Direttore Generale dell’Asl . E, con un colpo di scena degno delle grandi emergenze, ha deciso di tendere la mano anche all’opposizione. Perché la Sanità non ha colore politico. Ma a volte, servono tutti i colori per farla funzionare.

Il Consiglio

In questo contesto, i capigruppo di maggioranza del Consiglio comunale di Cassino hanno redatto un documento da sottoporre al Direttore Generale dell’ASL di Frosinone. Chiedono azioni immediate e interventi concreti per affrontare le criticità del presidio di via San Pasquale. A partire dalla carenza di personale, fino alla necessità di rendere i servizi più accessibili, umani e funzionali.

A rafforzare il peso politico dell’iniziativa, il sindaco Enzo Salera ha deciso di coinvolgere anche i capigruppo di opposizione, convocandoli per martedì pomeriggio al fine di illustrare la proposta e cercare un terreno comune di collaborazione e quindi convocare un’assise civica straordinaria. L’obiettivo è chiaro: presentare al vertice dell’Asl una richiesta unitaria, forte della convergenza tra maggioranza e opposizione su un tema che riguarda tutti i cittadini, al di là delle appartenenze politiche.

Dopo i due direttori

Una richiesta che arriva a meno di venti giorni dalla prima visita ufficiale presso l’Ospedale Santa Scolastica da parte della nuova Direttrice Sanitaria dell’ASL di Frosinone, Maria Giovanna Colella, accompagnata dal Direttore Amministrativo, Giovannino Rossi, e dal Direttore Sanitario del Presidio, Mario Fabi. Presenti anche Rocco Pantanella, responsabile del reparto Percorsi e Procedure d’Urgenza del DEA di Frosinone. E Paola Sabatini, dirigente delle Professioni Sanitarie dell’area poliospedaliera.

Una visita che – a soli trenta giorni dall’insediamento dei nuovi vertici – assume un significato preciso e positivo: quello di avviare un percorso di ascolto, presenza sul territorio e miglioramento operativo, tanto della struttura quanto dei servizi. Non una passerella, ma un atto concreto che apre a un metodo di lavoro più vicino ai bisogni reali del presidio e della popolazione.

Durante l’incontro con il personale, la dottoressa Colella ha sottolineato la necessità di attivare un canale di comunicazione costante con gli operatori e ha proposto di tenere riunioni periodiche della Direzione Strategica proprio a Cassino, per monitorare da vicino le criticità e facilitare risposte più tempestive ed efficaci.

Il dottor Rossi ha invece evidenziato la volontà di imprimere un cambiamento netto rispetto al passato, promuovendo una gestione partecipata e fondata sulla condivisione, in piena coerenza con la visione del Direttore Generale Arturo Cavaliere. “Il cittadino della provincia – ha dichiarato – deve poter contare sulla stessa qualità di servizio del cittadino romano”.

Gestione partecipata

In vista del 2026, Colella e Rossi hanno espresso l’intenzione di coinvolgere direttamente il personale nella gestione delle risorse, puntando anche sull’ingresso dei giovani specializzandi, indicati come motore strategico per il futuro della sanità pubblica locale.

L’iniziativa del Comune di Cassino e l’attenzione manifestata dalla nuova Direzione Strategica dell’ASL rappresentano un passo importante verso un nuovo dialogo istituzionale, nel segno della responsabilità e della volontà di cambiamento.

Perché la sanità pubblica funziona solo quando tutti – politica, istituzioni e operatori – scelgono di lavorare insieme.