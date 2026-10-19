Cassino, tre mozioni per la memoria

Un professore, un avvocato e un veterinario che hanno lasciato un segno nella crescita culturale e istituzionale di Cassino. Sebastianelli, Incagnoli ed Evangelista chiedono di dedicare loro alcuni spazi comunali.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Un professore, un avvocato ed un veterinario che hanno lasciato un’impronta importante nella storia e nella crescita culturale di Cassino. Francesco Gigante, Franco Assante e Antonio Grazio Ferraro, due sindaci ed un deputato che hanno legato il loro nome alla cultura, alle istituzioni e alla fratellanza tra i popoli. Per onorare il loro contributo alla città, il Gruppo consiliare di opposizione ha depositato tre mozioni che chiedono di dedicare loro alcuni spazi del Palazzo comunale, affinché il loro impegno possa essere conosciuto anche dalle nuove generazioni.

L’iniziativa porta la firma dei consiglieri comunali Giuseppe Sebastianelli, Arduino Incagnoli e Franco Evangelista e punta a valorizzare personalità che, in momenti diversi, hanno contribuito alla crescita amministrativa, culturale e civile di Cassino. Un riconoscimento che supera le appartenenze politiche e riporta l’attenzione sulla storia di una città che, dopo la distruzione della guerra, ha saputo ricostruire il proprio tessuto sociale e istituzionale, guardando anche oltre i confini del territorio.

Assante e il nuovo Palazzo comunale

Franco Assante

Il primo nome è quello di Franco Assante, avvocato, già consigliere comunale e deputato della Repubblica. Erano gli anni del Partito Comunista e già allora lui era un eretico con prospettive visionarie: il Partito Democratico lo intuì con decenni di anticipo.

Per lui, i tre Consiglieri chiedono che venga intitolato il nuovo Palazzo comunale. La sua carriera ha unito l’esperienza amministrativa cittadina all’impegno nelle istituzioni nazionali, portando le istanze del territorio in una dimensione più ampia. Il suo percorso si inserisce in una stagione fondamentale per Cassino, chiamata a ripartire dopo le ferite della Seconda guerra mondiale e a costruire nuove opportunità di sviluppo.

Gigante e la presidenza d’Aula

Francesco Gigante

Per Francesco Gigante, professore ed ex sindaco, l’intitolazione riguarderebbe invece la Presidenza del Consiglio comunale. Al suo ruolo amministrativo si affianca l’attività culturale e di ricerca, con studi e opere dedicati alla storia di Cassino, alla guerra e alla distruzione della città. Un lavoro che ha contribuito a conservare la memoria di una delle pagine più dolorose del territorio e a trasmetterla a chi non ha vissuto direttamente quegli eventi.

Ferraro e la Sala Giunta

Totonno Ferraro

La terza figura è quella di Antonio Grazio Ferraro, medico veterinario, sindaco di Cassino e presidente della Provincia di Frosinone sotto la bandiera della Democrazia Cristiana. A lui viene proposto di intitolare la Sala della Giunta comunale.

Il suo nome è legato anche alla promozione dei gemellaggi e alla costruzione di rapporti con comunità che hanno conosciuto le sofferenze del Secondo Conflitto Mondiale. Un impegno che ha trasformato il ricordo della tragedia in un’occasione per favorire l’amicizia, il dialogo e la riconciliazione tra i popoli.

Luoghi che hanno un valore

Tre percorsi diversi, accomunati dal servizio alla comunità e dalla volontà di contribuire alla crescita di Cassino. La scelta di legare i loro nomi agli ambienti della vita amministrativa intende dare alla memoria un valore concreto. Il Palazzo comunale, la Presidenza del Consiglio e la Sala della Giunta non sono soltanto luoghi di lavoro, ma spazi nei quali si esercitano la rappresentanza democratica e la responsabilità verso i cittadini. «Non si tratta di iniziative legate alle appartenenze politiche, ma di proposte che guardano alla storia della nostra città e alle persone che, in epoche diverse, hanno contribuito alla sua crescita istituzionale, culturale e civile», sottolineano i consiglieri.

Le mozioni invitano il sindaco e la Giunta ad avviare gli accertamenti amministrativi e normativi necessari, coinvolgendo gli organismi competenti. Viene inoltre contemplata, in caso di esito favorevole, la collocazione di targhe commemorative e l’organizzazione di incontri pubblici dedicati alla ricostruzione storica delle tre figure.

Sarà ora il Consiglio comunale a esaminare i testi e a valutare il percorso da seguire. Al di là delle decisioni che verranno assunte, l’iniziativa riporta al centro una questione che riguarda l’identità stessa della città: il valore della memoria e la capacità di trasmetterla nel tempo.

Una storia condivisa

Ricordare chi ha guidato Cassino, ne ha sostenuto la cultura e ha favorito legami con altre comunità significa riconoscere il lavoro di chi ha contribuito a costruire il presente. Un modo per fare in modo che queste figure non restino confinate negli archivi o nei ricordi di chi le ha conosciute, ma continuino a essere parte della storia condivisa della città.