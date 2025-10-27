Cassino, ultima chiamata: Stellantis va via in silenzio e nessuno grida

Nel deserto industriale di Cassino, Carlo Calenda e Alessio D’Amato lanciano l’allarme: “C'è un piano di deindustrializzazione che si completerà dopo le elezioni del 2027 con un accordo che Stellantis ha fatto anche con il governo”.

“Stellantis ha un piano di deindustrializzazione. E lo completerà nel 2027, dopo le elezioni, con il tacito assenso del governo”: l’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda non la manda a dire. Ma c’è di peggio. Per lui il programma di ridimensionamento messo a punto da Stellantis non sta in piedi: “Non credo ci saranno nuovi modelli come Elkann ha detto in Parlamento, perchè Stellantis ha un gigantesco problema di cash flow, conseguenza di investimenti sbagliati, e una visione totalmente finanziarizzata e non industriale“ .

Il De Profundis

A Cassino si producevano 135.000 auto nel 2017. Quest’anno si chiuderà senza arrivare a 20.000.

Stabilimento dopo stabilimento, l’industria italiana sta morendo nell’indifferenza generale.

Carlo Calenda sceglie l’emblema del dramma Stellantis per intonare il suo De Profundis. Lo fa davanti allo stabilimento Cassino Plant, un tempo gloria industriale italiana: 12mila dipendenti ed una produzione tale da mettere in crisi la bilancia commerciale con il Patto di Varsavia quando facevamo tante Fiat 126 ed i motori venivano prodotti in Polonia e pagati in dollari.

Quello che pensa lo incide su un video affidato a Twitter: “Visitai questi impianti insieme a Sergio Marchionne quando qui si producevano 135.000 macchine mentre quest’anno ne verranno prodotte meno di 20.000 e ci lavorano metà delle persone. Bisogna mettere l’attenzione su quello che sta accadendo su Stellantis perché altrimenti nel giro di due anni non avremo più l’industria automobilistica“.

La catena di montaggio della Fiat 126 a Cassino (Foto © Archivio Storico Fiat)

Su un punto ha ragione. Cassino è dal 1972 terra di automobili di segmento Medio: qui nascevano le mitiche Fiat 131, la Fiat Ritmo e poi la Tipo, le Bravo e Brava, l’Alfa Giulietta, oggi le Alfa Romeo Giulia e Stelvio, la Maserati Grecale . Ma si procede per abbrivio: come la nave quando spegni i motori: sono più i giorni in cui non si lavora che quelli in cui le catene di montaggio girano. Non a caso questa mattina annuncia un nuovo stop produttivo per Cassino Plant. L’azienda ha comunicato oggi la fermata degli impianti per l’intera settimana da lunedì 3 a venerdì 7 novembre per Montaggio, Lastratura e Verniciatura. In questi ultimi due reparti verrà comandato il personale necessario per il riavvio degli impianti.

Un solo turno

(Foto © AG IchnusaPapers)

I volumi delle due Alfa progettate ai tempi di Sergio Marchionne e del Suv del Tridente sono tali da poter essere concentrati su un solo turno di lavoro. Oggi si sfornano silenzi e cassa integrazione. L’ex ministro dello Sviluppo economico non la manda a dire: “La vicenda Stellantis è una vicenda nazionale che purtroppo non sta avendo la rilevanza che meriterebbe. Personalmente ritengo che ci sia un piano di deindustrializzazione che si completerà dopo le elezioni del 2027 con un accordo che Stellantis ha fatto anche con il governo. Per questa ragione proporrò a tutti i leader dell’opposizione e ai segretari nazionali dei sindacati una grande iniziativa di mobilitazione su questa emergenza e più in generale sull’automotive”.

Altro che patti per la crescita: siamo all’eutanasia produttiva mascherata da transizione ecologica. È una diagnosi impietosa quella di Calenda. Gli esodi incentivati, il calo verticale della produzione, la scomparsa di nuovi modelli: elementi di una gestione finanziaria e non industriale di un colosso che da Fiat si è globalizzato fino a dimenticarsi delle sue origini.

Carlo Calenda e Alessio D’Amato (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

In questo scenario da day after, Calenda rilancia con due proposte concrete. Primo: una mobilitazione nazionale con sindacati e opposizioni, perché “questa non è una battaglia locale, è una sfida sul modello di sviluppo del Paese”. Secondo: una revisione degli incentivi all’automotive, che nella manovra risultano inadeguati, sbagliati, distonici rispetto alla realtà.

Il nodo dell’energia

Ma la proposta che fa più rumore, proprio perché ignorata dal governo, è quella sull’energia: “Rinnovare le concessioni idroelettriche a un prezzo calmierato, destinando metà della produzione alle imprese italiane, per renderle competitive contro Spagna e Germania”. Una via industriale alla sovranità energetica, altro che slogan elettorali.

Accanto a Calenda, Alessio D’Amato – consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione – fa la sua parte: “Nel 2023 avevamo già lanciato l’allarme. Oggi le promesse di Stellantis sono carta straccia, e serve un Consiglio regionale straordinario sulle responsabilità di questa crisi”. Lo dice davanti a una platea di sindacalisti, imprenditori e cittadini che non aspettano più annunci ma soluzioni.

Il paradosso è che la crisi di Stellantis fotografa il fallimento di una politica industriale che non è esistita per decenni, se non sotto forma di bonus una tantum o di sconti a pioggia. A Cassino, come a Termoli o a Melfi, la Zes è ancora un’illusione, i piani industriali sono segreti di Pulcinella e lo Stato sembra più preoccupato di sedersi ai tavoli che di alzarsi in piedi a difendere il lavoro.

Così, mentre l’auto italiana si spegne, a Roma si discute se fare o meno il ponte sullo Stretto. Ma un Paese che smonta le fabbriche e sogna infrastrutture fantasma è come una macchina con il motore fuso e i fari abbaglianti: va nella notte, ma non sa dove sta andando.