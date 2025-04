Cassino, un minuto di silenzio per Charles e Irpef azzerata

Il Consiglio comunale di Cassino ha osservato un minuto di silenzio per Charles Baffour, giovane morto in ospedale. Sono state approvate esenzioni fiscali per famiglie a basso reddito e altri regolamenti, con il supporto unanime della maggioranza e opposizione.

Un minuto di silenzio per ricordare, un minuto per dire no: anche il Consiglio comunale di Cassino dice che non si può morire a 24 anni su una sedia della sala d’attesa dell’ospedale cittadino. A tributare quel minuto alla memoria di Charles Baffour, specializzando all’università di Cassino dove si era già laureato alla triennale, è stata l’intera Aula. Lo ha fatto oggi pomeriggio in apertura di seduta.

Sulla vicenda sono indagati sette medici. Il Consiglio non è entrato nel merito: tocca alla Magistratura arrivare alla verità. Quello compiuto è stato un gesto sobrio ma sentito da parte dell’intera Aula, che ha voluto rendere omaggio a una giovane vita di un ragazzo arrivato dal Ghana e che sognava di diventare cittadino di Cassino, insegnare Economia, lavorava in fabbrica per mantenersi agli studi.

Le novità fiscali

Sul piano amministrativo, la seduta ha portato importanti novità fiscali. È stata approvata all’unanimità – maggioranza e opposizione compatti – l’esenzione totale dell’Irpef comunale: è l’imposta che si paga al Comune in proporzione ai redditi quando si compila il Mod.730. Saranno esentate le famiglie con redditi fino a 8mila euro mentre ci sarà un’esenzione di 64 euro per quelle con redditi medio-alti.

Si tratta di una riforma della delibera approvata il 30 dicembre scorso, che prevedeva un’agevolazione per i lavoratori cassintegrati. Quella misura però non è risultata attuabile: l’Inps non è riuscita a fornire i dati necessari sui beneficiari. Così l’Amministrazione ha virato su un intervento mirato alle fasce più deboli.

Il sindaco Enzo Salera ha sottolineato che questa manovra rappresenta il primo passo concreto dopo l’uscita dal dissesto finanziario avvenuta l’anno scorso. L’obiettivo, ha spiegato, è sostenere chi ha più bisogno. Nei prossimi anni si cercherà anche di ridurre l’aliquota Irpef, attualmente allo 0,8%.

Anche l’opposizione apprezza

Arturo Buongiovanni

Apprezzamento anche dai banchi dell’opposizione. I consiglieri Arturo Buongiovanni, Silvestro Golini Petrarcone, Giuseppe Sebastianelli ed Arduino Incagnoli hanno definito la misura “un piccolo passo” verso ulteriori benefici per le famiglie. Dalla maggioranza, Fabio Vizzacchero e Andrea Vizzaccaro hanno parlato di “un importante segnale” sul piano fiscale.

Approvazione unanime anche per altri due regolamenti: uno sulla vendita a privati di aree pubbliche non più utili e uno sulla disciplina delle sponsorizzazioni. In quest’ultimo ambito, è stato annunciato che il Comune riceverà un finanziamento di 35.000 euro da cinque Comuni polacchi per completare il monumento al generale Anders in viale Dante.

La seduta ha toccato anche due debiti fuori bilancio, non senza polemiche da parte dei tre consiglieri del Polo civico. Infine, spazio alle interrogazioni, ben 12, su temi caldi della città: lavori alla villa comunale, ai due asili nido, permessi edilizi e manutenzione nella zona industriale. Come previsto, dopo 90 minuti la presidente dell’aula Barbara Di Rollo ha chiuso il dibattito alle 17, passando agli altri punti all’ordine del giorno.

Gli assessori Pontone e Fiorentino hanno rassicurato sui tempi: i lavori agli asili e alla villa comunale sono in fase di completamento.