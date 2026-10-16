Cassino, via a tre giorni di finto terremoto

Da oggi a domenica Cassino ospita CASSINUM_EXE_2026, esercitazione regionale di Protezione civile con oltre duemila tra volontari e operatori. Il Comune ha investito circa 30mila euro in dotazioni e punta a coinvolgere le scuole.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Prima della scossa finta sono arrivati i cavi. A piazza Green e a Campo Miranda, a Cassino, sono stati stesi collegamenti elettrici, allacci idrici e linee di telecomunicazione per ospitare un campo base da oltre duemila persone. Da stamattina e per tre giorni ci si esercita al terremoto. È un sisma molto particolare: ha un programma, una conferenza stampa alle 10.30 e perfino le ordinanze sulla sosta. È il terremoto più annunciato di Cassino e per fortuna è finto: CASSINUM_EXE_2026 mette alla prova, per tre giorni, la macchina dei soccorsi.

Perché proprio a Cassino? Il 13 gennaio 1915 la terra tremò nella Marsica e i danni arrivarono in numerosi centri del Lazio. Ed anche nel 1984 ci fu una replica: più vicina, nella Valcomino. Da stamattina, a Cassino, trema di nuovo ma per finta: centinaia tra volontari e operatori provano ciò che nel 1915 nessuno aveva potuto preparare.

La Settimana nazionale della Protezione civile

Sergio Mattarella visita l’accampamento della Protezione Civile

L’esercitazione si inserisce nella Settimana nazionale della Protezione civile, che ieri, 15 ottobre, ha visto a Roma la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Villaggio della Protezione civile. Ad accompagnarlo il sindaco Roberto Gualtieri, il prefetto di Roma e l’assessore regionale alla Protezione civile Pasquale Ciacciarelli. Un’occasione per richiamare l’attenzione sul valore di un sistema che rappresenta una delle eccellenze italiane, grazie alla collaborazione tra istituzioni, strutture operative e volontari.

La Protezione civile, infatti, non entra in azione soltanto quando il disastro si è già verificato. Il suo lavoro comincia molto prima, con la pianificazione, la formazione, l’individuazione delle aree sicure e la verifica delle procedure. Un’organizzazione che deve essere in grado di funzionare anche quando le comunicazioni si interrompono, le strade diventano impraticabili e migliaia di persone hanno bisogno di assistenza nello stesso momento.

Un territorio, molti rischi

Il cippo che ricorda il terremoto a Sora

La Valle del Liri è un territorio nel quale la prevenzione deve fare i conti con diversi scenari di rischio: quello sismico, quello idrogeologico e le conseguenze degli eventi meteorologici estremi. La storia ricorda che anche Cassino ha conosciuto gli effetti dei terremoti. Il sisma della Marsica del 13 gennaio 1915 provocò danni in numerosi centri del Lazio e dell’Italia centrale, richiamando l’attenzione sulla vulnerabilità dei territori anche lontani dall’epicentro. Una memoria che rende ancora più importante investire nella sicurezza degli edifici, nell’organizzazione dei soccorsi e nell’informazione della popolazione.

A rendere fondamentale questa attenzione sono anche le precipitazioni intense, gli allagamenti e le criticità che possono interessare corsi d’acqua, strade e aree abitate. Gli effetti dei cambiamenti climatici impongono di rafforzare la capacità di prevenire e affrontare gli eventi estremi, attraverso una pianificazione che coinvolga amministrazioni, tecnici e cittadini.

La tendopoli allestita nel 1984 per gli sfollati del centro storico di Isola del Liri (Foto © Gianpiero Pizzuti)

C’è poi il tema del rischio vulcanico. I Campi Flegrei e il Vesuvio, in Campania, sono aree vulcaniche attive sottoposte a monitoraggio e dotate di specifici piani di emergenza. Il Vesuvio, la cui ultima eruzione risale al 1944, è uno dei vulcani più conosciuti e pericolosi del mondo per la presenza di una vasta popolazione nelle aree circostanti. I Campi Flegrei sono invece interessati dal fenomeno del bradisismo, che richiede un costante controllo scientifico e una pianificazione attenta.

Questo non significa che Cassino sia direttamente esposta agli stessi scenari delle aree campane individuate nei piani di evacuazione. Significa, piuttosto, che in un Paese come l’Italia, caratterizzato da una pluralità di rischi naturali, la capacità di organizzare una risposta efficace è un patrimonio da costruire e aggiornare continuamente.

Il lavoro dietro la tre giorni

Franceco Rocca e Pasquale Ciacciarelli (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Dietro la tre giorni c’è un importante lavoro organizzativo. Il Comune di Cassino, in raccordo con la Regione Lazio e la Prefettura, ha predisposto le strutture logistiche necessarie ad accogliere le squadre e a consentire lo svolgimento delle attività operative. Le aree individuate comprendono il campo base e gli spazi operativi di piazza Green e Campo Miranda. Per renderli funzionali è stato necessario predisporre collegamenti elettrici, sistemi di telecomunicazione, allacci idrici e servizi essenziali. Un lavoro che richiede il coordinamento di più settori dell’amministrazione e una complessa organizzazione logistica.

L’allestimento del Campo Base a Cassino

Il Comune ha inoltre investito circa 30mila euro per potenziare le dotazioni della Protezione civile, con radio, sistemi informatici e attrezzature destinate al Centro operativo comunale. Si tratta di risorse che non saranno utili soltanto durante CASSINUM_EXE_2026, ma resteranno a disposizione della città per la gestione di future emergenze.

Nel coordinamento sono stati coinvolti il dirigente referente della Protezione civile, l’ingegner Domenico Greco, e il comandante della Polizia locale, Giuseppe Acquaro. Il lavoro ha riguardato anche la predisposizione delle ordinanze, la regolamentazione del traffico, le limitazioni alla sosta in alcune strade e la gestione dei servizi di pulizia e igiene delle aree interessate, con il coinvolgimento di De Vizia.

Scuole e cittadini

Un altro aspetto importante riguarda il coinvolgimento della popolazione. L’amministrazione intende estendere l’impatto educativo dell’esercitazione attraverso il raccordo con i dirigenti scolastici, d’intesa con l’assessore alla Pubblica istruzione Concetta Tamburrini.

Maria Concetta Tamburrini (Foto © Michele Di Lonardo)

Portare la cultura della prevenzione nelle scuole significa insegnare ai ragazzi comportamenti che possono rivelarsi preziosi: sapere come reagire durante una scossa, riconoscere le indicazioni delle autorità, raggiungere le aree sicure e non ostacolare i soccorsi. Informazioni semplici, ma fondamentali, che possono essere condivise anche con le famiglie.

La sicurezza, infatti, non è una responsabilità esclusiva dei professionisti dell’emergenza. Anche i cittadini hanno un ruolo: conoscere i rischi del proprio territorio, informarsi attraverso i canali ufficiali e seguire le disposizioni delle autorità può contribuire a rendere più efficace l’intervento delle squadre.

Il programma

Per consentire agli operatori dell’informazione di conoscere da vicino l’organizzazione della maxi esercitazione, il Comune ha convocato per oggi, venerdì 16 ottobre, alle ore 10.30, nella sala Restagno, una conferenza stampa dedicata a CASSINUM_EXE_2026. All’incontro seguirà una visita alle strutture allestite, con la possibilità di osservare da vicino il campo base, la cucina da campo e le centrali di comunicazione.

Le attività operative entreranno nel vivo soprattutto nella giornata di sabato 17 ottobre e nella prima parte di domenica 18. Le aree interessate dovrebbero tornare alla piena normalità nel pomeriggio di domenica.

Il valore della prevenzione

CASSINUM_EXE_2026 non è soltanto un appuntamento da osservare da lontano o da raccontare attraverso immagini di mezzi e soccorritori in azione. È l’occasione per ricordare che la prevenzione si costruisce prima, attraverso investimenti, esercitazioni, formazione e consapevolezza.

Le calamità non sempre possono essere evitate. Le conseguenze, però, possono essere affrontate con maggiore preparazione. Ed è proprio questo il valore più importante dei tre giorni che attendono Cassino: verificare oggi ciò che domani potrebbe servire a salvare vite umane.