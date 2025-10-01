Cassino, via al Consiglio straordinario sulla Sanità. Martedì 7 ottobre l’aula consiliare si trasformerà in tribuna pubblica per discutere della crisi dell’ospedale di Cassino. Una seduta straordinaria richiesta dal sindaco Salera e sostenuta da maggioranza e opposizioni. In prima fila il dg Cavaliere.

Sembra quasi un segno del destino. O forse solo una dolorosa coincidenza. Ma il fatto è che mentre la Procura della Repubblica di Cassino notificava l’avviso di conclusione delle indagini per la morte in ospedale di Charles Baffour, il Presidente del Consiglio comunale Barbara Di Rollo firmava la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio dedicata interamente alla sanità nel Cassinate. Con un punto centrale: il futuro dell’ospedale ‘Santa Scolastica’.

La seduta si terrà martedì 7 ottobre alle ore 11 presso la Sala Consiliare “Gaetano Di Biasio” di Cassino. Si tratta di una seduta straordinaria aperta, come previsto dall’articolo 49 del regolamento del Consiglio comunale, richiesta ufficialmente dal sindaco Enzo Salera. Ma dietro quella convocazione c’è un documento unitario sottoscritto da maggioranza ed opposizioni nei giorni scorsi, al termine di un lungo confronto. (Leggi qui: Cassino, la Sanità unisce tutti: fumata bianca per il Consiglio straordinario).

L’ospedale al centro

Al centro del dibattito ci sarà il “potenziamento dell’ospedale Santa Scolastica” e, in particolare, la situazione ormai critica del Pronto Soccorso. Manca gente: non ci sono abbastanza medici, specialisti, infermieri. E che siano pochi lo dice un’evidenza: allo Spaziani di Frosinone i numeri delle prestazioni non sono tanto lontani da quelli che sviluppa Cassino ma il personale è molto di più. Un nodo che da mesi sta suscitando preoccupazione nella popolazione, sfociata anche in petizioni, proteste e continue segnalazioni e in una fiaccolata alla quale hanno preso parte oltre mille persone.

Il sindaco ha deciso di raccogliere la richiesta che arriva direttamente da una cittadinanza che non si sente più tutelata da un servizio che dovrebbe rappresentare il primo baluardo sanitario. E in effetti il Pronto Soccorso di Cassino, negli ultimi anni, è diventato il simbolo di un sistema sotto pressione: carenze di personale, turni massacranti, liste d’attesa sempre più lunghe, e – cosa ancor più grave – un clima di crescente tensione e insicurezza per gli stessi operatori sanitari.

Le parole dei numeri

I numeri parlano chiaro. Il ‘Santa Scolastica’ è l’unico ospedale con Pronto Soccorso attivo nel sud della provincia, punto di riferimento per un bacino che va ben oltre i confini comunali di Cassino. Eppure, il personale in servizio resta sottodimensionato rispetto all’utenza: i carichi di lavoro aumentano ogni giorno.

Un altro dato allarmante riguarda la sicurezza: negli ultimi 24 mesi si sono registrate oltre 30 aggressioni ai danni di medici, infermieri e operatori sanitari. Alcuni episodi hanno richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine. L’ospedale è stato costretto a rivedere le misure di vigilanza interna ma il problema rimane strutturale: è la percezione di un servizio in difficoltà a generare frustrazione nei cittadini, con ricadute gravi su chi lavora in prima linea.

Charles la punta dell’iceberg

Charles Yeboah Baffour

La seduta del 7 ottobre arriva in un momento di particolare tensione. Anche per la coincidenza con le novità giudiziarie legate al decesso dell’universitario Charles Baffour. La Procura della Repubblica di Cassino ha concluso ieri le indagini su quel decesso avvenuto all’alba del 5 aprile scorso nell’ospedale Santa Scolastica, dove lo studente 24enne arrivato dal Ghana era stato portato a seguito di una caduta da un monopattino.

Il sostituto procuratore Andrea Corvino ha ipotizzato il reato di omicidio colposo nei confronti del medico in servizio quella notte al Pronto Soccorso. Gli contesta di non avere tenuto conto del fatto che la caduta dal monopattino avrebbe potuto determinare lesioni interne, di non avere dispopsto gli accertamenti di laboratorio basilari come emocromo, gruppo sanguigno, coagulazione, funzionalità renale, elettroliti, glicemia, alcolemia. Inoltre, di essersi limitato ad esaminare le escoriazioni sul volto senza verificare eventuali altri segni di contusione nella zona dell’addome, di non avere disposto una Tac addominale limitandosi a quella cranica, di avere dimesso il reagazzo intorno alle 3 e mezza della notte dopo due ore di ricovero e con una prognosi di zero giorni.

Charles Baffour era arrivato in Pronto Soccorso poco dopo l’una e mezza della notte, presentava dolori addominali e toracici che – dice la Procura – non vennero approfonditi. Una volta dimesso rimase su una barella nel corridoio del Pronto Soccorso, senza che qualcuno lo monitorasse. La gravità della situazione venne scoperta solo l’indomani intorno alle 8 quando il turno montante andò a recuperare la barella: il ragazzo era moribondo e l’immediato intervento chirurgico al quale venne sottoposto fu inutile. Le indagini hanno poi accertato che aveva una frattura della milza e del rene sinistro che avevano de terminato una grave emorragia interna. Per la Procura un intervento tempestivo avrebbe potuto evitare l’esito fatale.

Ci sarà Cavaliere

Anche a fronte del clamore mediatico scatenato da quel decesso, la Sanità cassinate è tornata al centro del dibattito pubblico.

Arturo Cavaliere (Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

A conferma della rilevanza del tema, alla seduta straordinaria sarà presente anche il Direttore Generale dell’ASL di Frosinone, Arturo Cavaliere. La sua partecipazione rappresenta un segnale importante: sarà infatti l’occasione per confrontarsi direttamente con i vertici della sanità provinciale, ascoltare le criticità rilevate dal territorio e – auspicabilmente – aprire un canale concreto per interventi strutturali.

Sarà un Consiglio comunale dai toni istituzionali, ma denso di aspettative. Perché al di là delle dichiarazioni politiche, la cittadinanza si aspetta risposte concrete: su nuove assunzioni, su potenziamenti strutturali, ma anche su una presa di responsabilità collettiva, affinché ciò che è accaduto a Charles Baffour non accada più.

Sarà l’occasione per ascoltare anche i professionisti sanitari, i sindacati, i dirigenti dell’Asl, le associazioni e forse, se il tono del dibattito lo consentirà, anche le voci dei cittadini. Perché parlare di sanità oggi, a Cassino, non è più solo una questione di organizzazione sanitaria. È una questione di dignità e fiducia.

E per recuperare entrambe, serve molto più di una seduta straordinaria. Serve visione, impegno e coraggio. A partire da martedì.