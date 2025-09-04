Ceccano, 100 giorni con la bussola: Querqui traccia la rotta

Discontinuità negli affidamenti, uffici riorganizzati, PNRR riavviato (Castello, centro storico, Borgo Berardi). Servizi ripristinati tra cimitero, mensa e scuolabus; estate di eventi e campo gratuito. Bandi per scuole e strade, piano manutenzioni senza debiti, progetto Palazzetto. Bilancio sotto riequilibrio: l’opposizione vigila, la rotta è segnata.

Cento giorni. In politica sono come le prime pagine di un romanzo: non raccontano tutto ma dicono già che storia sarà. A Ceccano, la copertina di questa nuova storia ha il volto di Andrea Querqui, sindaco eletto al primo turno in un voto che ha chiuso un’epoca e aperto un ciclo.

Sono passati 100 giorni dall’insediamento della nuova amministrazione. Un tempo breve ma sufficiente per capire se la macchina si è messa in moto, se la rotta è stata tracciata. E se chi ha promesso discontinuità oggi è in grado di governare la complessità.

Il bilancio? Lo fanno i numeri, i decreti, i passaggi in Consiglio. Ma anche le parole.

Cento giorni dopo l’elezione, Andrea Querqui rompe il silenzio e racconta la sua Ceccano con i primi passi, le difficoltà, le promesse ma soprattutto con un messaggio chiaro: il tempo dei comizi è finito. Ora si governa.

Inizio di mandato e rotta intrapresa

Il periodo iniziale per un’amministrazione è spesso di orientamento, quasi una “navigazione a vista”. Lei ha scelto una rotta di netta discontinuità rispetto ai dieci anni precedenti. Quanto è stato complesso orientarsi e dare un senso all’attività degli Uffici, coordinandoli con la Politica?

Andrea Querqui (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

In effetti il primo periodo è stato piuttosto complicato: era necessario avere un quadro generale della situazione finanziaria, delle opere e degli adempimenti urgenti. Abbiamo ovviamente scelto di muoverci con discontinuità rispetto alla precedente Amministrazione, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli affidamenti , perché riteniamo fondamentale che venga applicato il principio della rotazione nell’affidamento dei lavori.

È stato complesso orientarsi. In primo luogo, era necessario conoscere la situazione reale dei vari settori; il secondo step è stato il coordinamento non semplice con la politica. Il rischio era intasare gli uffici e rendere tutto macchinoso. Finalmente, dopo una fase iniziale, abbiamo trovato un’organizzazione efficace: ogni responsabile si relaziona con la parte politica che rientra nelle sue funzioni. Così siamo certi che la macchina amministrativa sia efficiente e che i tempi di intervento potranno accorciarsi.

Le priorità dei primi cento giorni

Quali sono state le questioni principali che avete affrontato finora e su cosa si è concentrata l’azione amministrativa in questa fase iniziale?

Andrea Querqui il giorno dell’insediamento

Innanzitutto abbiamo voluto verificare e prendere in mano la questione PNRR. Le opere coinvolte risultano essere il Castello dei Conti de Ceccano, il centro storico e l’ex scuola Borgo Berardi. A seguito di una consulenza legale che abbiamo richiesto entro il mese di settembre, procederemo a revocare le figure di cantiere coinvolte nelle indagini, successivamente nomineremo le nuove figure, passaggio indispensabile per riavviare i lavori.

In merito a questo, abbiamo incontrato delle difficoltà nel reperire i fondi necessari alle nuove nomine, poiché le precedenti figure, nella maggioranza dei casi, erano state già liquidate.

Il Comune ha ripristinato i vecchi orari per il cimitero

Altro tema che abbiamo attenzionato fin da subito è la condizione del Cimitero, ripristinando gli orari precedenti alla riduzione effettuata dal Commissario, scostando dal bilancio comunale fondi per la manutenzione e incontrando le ditte per garantire la messa in sicurezza e il regolare svolgimento dei lavori in essere.

In vista dell’estate, ci siamo interfacciati subito con le associazioni del territorio, abbiamo creato insieme un calendario di eventi patrocinati, inserendo alcune iniziative organizzate dallo stesso Comune di Ceccano. Nello stesso periodo abbiamo realizzato un campo estivo completamente gratuito, che ha accolto tantissimi bambini e bambine per offrire loro occasioni di svago e supporto alle famiglie.

Ci stiamo impegnando anche per riavviare quanto prima il servizio di trasporto pubblico scolastico, rimodulato e sostenibile per le famiglie e l’Ente. Inoltre, entro la fine di settembre sarà di nuovo attivo il servizio mensa all’interno dei plessi scolastici.

Progetti in cantiere

Cosa avete già programmato per i prossimi mesi? Quali interventi o novità concrete può aspettarsi la cittadinanza?

Si punta al bando per riqualificare l’ex Anagrafe in piazza XXV Luglio

Ci sono stati conferiti due bandi destinati alla sede scolastica “Gaetano Latini” (località Pescara) destinati all’efficientamento energetico, per un importo superiore al milione di euro.

Sono stati finanziati altri due bandi per intervenire sulla sede “Luigi Mastrogiacomo” (I.C. 1), che riguardano l’ala della scuola dell’infanzia e sezione primavera, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, e l’efficientamento energetico.

Abbiamo partecipato a un bando di 500.000 euro destinati alla manutenzione stradale, che prevedeva una progettualità esecutiva nella quale abbiamo inserito 13 interventi. Qualora ricevessimo il finanziamento, avremmo la possibilità di sistemare diversi tratti stradali del nostro territorio.

Gli uffici hanno ricevuto altresì il mandato a partecipare a un bando per la riqualificazione degli edifici storici, tra cui l’ex ufficio anagrafe in Piazza 25 Luglio, la sede della Pro Loco e via Mura Castellane.

Inoltre, chiederemo il contributo ministeriale di 2.500.000 euro, con il quale vorremo eventualmente sistemare le coperture di tutti gli edifici scolastici e intervenire sulle condizioni di dissesto idrogeologico, che si manifesta in alcune frane presenti sul nostro territorio da decenni.

Il bilancio comunale

L’opposizione sostiene che i conti siano tutto sommato in ordine, mentre da parte vostra si continua a parlare di criticità e di scelte obbligate. A chi bisogna credere? Può chiarire questa situazione? E soprattutto: quali sono le tre priorità su cui intende lavorare concretamente partendo da questa situazione finanziaria? E poi. Si vive ormai di bandi e finanziamenti esterni: come intende muoversi l’amministrazione per intercettare risorse e renderle strumenti reali di sviluppo per Ceccano?

Il Comune di Ceccano è coinvolto nel piano di riequilibrio pluriennale, partito nel 2021 e che si concluderà nel 2035, il quale prevede l’accantonamento annuale di 500.000 euro. Già questo limita la possibilità di interventi destinati al nostro territorio. Inoltre, sui capitoli di spesa sono presenti cifre decisamente esigue, che ci limitano nella manutenzione ordinaria del territorio, nella realizzazione di iniziative sportive, culturali, sociali.

Non rischiamo il dissesto finanziario, ma ci ritroviamo a fronteggiare ristrettezze economiche dell’Ente che ci rendono complesso agire positivamente per la nostra città.

Per ovviare al problema, come affermato in campagna elettorale, ci siamo attivati fin da subito per partecipare ai bandi regionali, nazionali ed europei, al fine di raccogliere fondi e realizzare iniziative utili per Ceccano e i ceccanesi.

Il degrado urbano

La scuola Sindici e via Gaeta

Dall’opposizione arrivano critiche sulle condizioni di erba alta, strade dissestate, segnaletica scolorita. Come risponde? E quali azioni concrete state mettendo in campo per affrontare queste emergenze?

A breve partirà il rifacimento del manto stradale che riguarderà tutta la zona bassa del nostro Comune (da via per Frosinone a via Gaeta, nei pressi della scuola Sindici). Il finanziamento dell’Astral era fermo da tempo, ma siamo riusciti a sbloccarlo e a permettere l’avvio dei lavori. Insieme al manto stradale, sarà effettuata anche la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale in loco.

Come accennato sopra, abbiamo partecipato al bando per la manutenzione stradale, che prevede 13 progetti esecutivi sparsi su tutto il territorio ceccanese, selezionati sulla base dell’incidentalità e della percorrenza. Abbiamo tenuto considerazione anche delle aree in cui mancava manutenzione da diversi anni, criterio doveroso nei confronti dei cittadini che abitano le zone più periferiche di Ceccano.

Per quanto riguarda la manutenzione del verde, abbiamo lavorato e continueremo a lavorare per ottenere il rispetto del capitolato d’appalto da parte della ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, la quale deve fornire altresì alcuni servizi di pulizia pubblica. Tutti gli interventi sul verde pubblico effettuati finora, sono stati realizzati in base al capitolato, non generando ulteriori costi per l’Ente.

La manutenzione è il vostro fianco meno coperto.

Palazzo Antonelli

Oggettivamente ci rendiamo conto che occorra maggiore manutenzione, ma mancano fondi sul capitolato e non abbiamo intenzione di generare debiti fuori bilancio, atteggiamento messo in atto dalla scorsa amministrazione e dal quale prendiamo le distanze. In primo luogo perché è una pratica consentita solo per somma urgenza e non per la manutenzione ordinaria o straordinaria; in secondo luogo perché andrebbe a gravare sulle casse comunali e a sottrarre fondi per la gestione del territorio nell’anno seguente. Infatti, abbiamo dovuto generare un fondo per potenziali passività dovute ai debiti fuori bilancio generati dalla precedente Amministrazione.

Abbiamo scelto, unitariamente come Amministrazione, di stringere i denti per i prossimi sei mesi, in previsione del piano di manutenzione che appronteremo nel prossimo anno, il quale consentirà una cura maggiore e che, soprattutto, non generi debiti.

Il Palazzetto dello Sport

Durante la campagna elettorale ha promesso con forza il rifacimento del palazzetto. È un obiettivo ancora realistico? Ci sono già progetti o fondi in fase di definizione? Si sente di dire che sarà la sua amministrazione a rifarlo?

Ciò che resta del Palazzetto dello Sport di Ceccano

Sul Palazzetto dello Sport ci siamo mossi dal primo giorno di questo mandato. Stiamo valutando tutte le strade percorribili per ricostruirlo: bando Sport e Periferie, Project Financing, Crowdfunding, collaborazione col tessuto produttivo. Collaboreremo anche con tutte le forze politiche a livello locale e nazionale, che sono state elette nel nostro territorio.

Siamo certi che, nel corso della legislatura, troveremo una soluzione per restituire ai ceccanesi un luogo dalla fortissima valenza sociale, oltre che sportiva.

Giunta e squadra di governo

Ha scelto con attenzione i suoi assessori. A tre mesi dall’insediamento, ritiene che la squadra sia quella giusta? E come riesce a far convivere stili così diversi: l’irruenza di Giulio Conti, la sensibilità di Alessandro Ciotoli, la modernità di Ruggiero, i tecnicismi della De Santis e la precisione della Ciotoli? Nel lungo periodo prevede eventuali modifiche?

Andrea Querqui

L’eterogeneità è la nostra forza. Già in campagna elettorale l’ho affermato più volte. Vado orgoglioso della Giunta che abbiamo creato, perché ci sono tutti gli ingredienti necessari per amministrare bene. Stimo tutte le mie Assessore e tutti i miei Assessori per il loro impegno e le competenze che dimostrano quotidianamente. Hanno lavorato tutti e tutte fin dal primo giorno per incontrare le esigenze della nostra Città. Alcune scelte amministrative hanno bisogno di tempo per produrre risultati visibili, ma sono assolutamente fiducioso che raggiungeremo gli obiettivi prefissati.

Non aver assegnato direttamente deleghe cruciali come l’Ambiente e il Decoro è stata una scelta strategica? Quali vantaggi o difficoltà ha comportato?

Ho piena fiducia nel Consigliere Colombo Massa, tesserato nel partito Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, pertanto molto vicino alle tematiche relative all’ambiente. Confido nelle sue capacità, nella sua sensibilità e nel suo impegno. Per questo ho ritenuto vantaggioso assegnare questa delega proprio a lui.

Relazioni politiche ed istituzionali

Come sono i rapporti con la maggioranza e con l’opposizione in Consiglio comunale? E con gli uffici comunali e la struttura tecnica che sinergia si è riusciti a costruire?

L’opposizione di centrodestra

Ritengo che tutti i membri della maggioranza consiliare si siano spesi fin da subito per ottenere risultati utili alla cittadinanza. Godono tutte e tutti della mia stima e del mio rispetto e sono convinto che loro provino gli stessi sentimenti nei miei confronti.

Accanto a me, fin dal primo giorno, sono stati presenti anche i funzionari degli uffici comunali. Il loro sostegno è stato fondamentale soprattutto nella prima fase del mio mandato, quando il Consiglio comunale non si era ancora insediato e la Giunta non era ancora formata. Un ringraziamento particolare va ai responsabili dell’ufficio urbanistica e dell’ufficio tecnico, così come al Comandante della Polizia Municipale.

Con la minoranza intrattengo un rapporto che rientra nei limiti della normalità: c’è rispetto e apertura, come dimostrato dalla volontà di affidare a loro la quasi totalità delle Vicepresidenze di Commissione. Questo è stato un gesto simbolico, che testimonia la volontà di collaborare. Ho avuto qualche piccolo diverbio con le due Consigliere d’opposizione elette a sostegno del candidato Ugo Di Pofi, ma sono sicuro che dopo un primo momento di incomprensioni si potrà proseguire con un dialogo costruttivo.

La dimensione “extraceccanese”

La vediamo sempre più spesso coinvolto in eventi e processioni in altri Comuni della provincia. È una strategia precisa? Con quale obiettivo politico e istituzionale?

Andrea Querqui ed Angelo Pizzutelli

È vero. Il ruolo istituzionale che ricopro prevede anche la partecipazione agli eventi pubblici e credo che ciò sia importante, per dimostrare che la nostra amministrazione tiene al contatto con la comunità e alle iniziative che si svolgono sul territorio. Ritengo fondamentale allungare lo sguardo verso i Comuni limitrofi, per superare la condizione di isolamento che caratterizzava Ceccano negli ultimi anni. Credo tantissimo nei rapporti umani e di collaborazione con le amministrazioni delle altre città, perciò mi sembrava corretto e rispettoso partecipare anche agli eventi da loro organizzati, i quali si dimostrano, peraltro, occasioni utili per allacciare rapporti e condividere idee e visioni.

A livello politico, il suo posizionamento è vicino al Partito Democratico. In vista del congresso provinciale, sostiene ufficialmente Achille Migliorelli? Si augura una pace tra le correnti e un congresso unitario?

I due candidati alla Segreteria di Frosinone, Luca Fantini ed Achille Migliorelli

Auspico che anche in provincia di Frosinone si possa trovare un percorso unitario, così come è avvenuto a livello regionale nelle altre province. Comprendo che non sia cosa semplice, ma lo spero.

Lo stesso gruppo di Ceccano è abbastanza eterogeneo.

Il suo nome è stato accostato come possibile figura di sintesi per la guida della Provincia. Sono solo voci o qualcosa di vero c’è? Le piacerebbe essere Presidente della Provincia?

Mi piace sempre dire una cosa: in politica le ambizioni sono legittime ma bisogna anche essere realisti. Bisogna trovarsi al posto giusto nel momento giusto, affinché una situazione si possa realizzare. È ancora prematuro parlare della Presidenza della Provincia, valuteremo quando sarà il momento opportuno.

La farmacia comunale

In Consiglio e fuori sono arrivate molte sollecitazioni. Ci può chiarire la sua posizione e cosa intende fare sulla farmacia comunale?

Mariangela De Santis con Andrea Querqui

Al fine di evitare discussioni e illazioni, ho delegato la Vicesindaca Mariangela De Santis a trattare dell’argomento. La farmacia comunale ha aperto regolarmente. Come è noto, mio padre, uno dei ricorrenti, ha ritirato il ricorso, proprio per allontanare qualunque polemica. (Leggi qui: La Croce Verde che fa politica: Querqui chiude il caso).

Momenti simbolici

Qual è stato, finora, il momento più difficile e quello più bello di questi primi 100 giorni da sindaco di Ceccano?

Il primo mese è stato il momento più difficile. Mi sono trovato a ricoprire questo ruolo di grande responsabilità da solo e alla prima esperienza. Come nella vita, anche nel ruolo di sindaco ci sono alti e bassi: giorni in cui si torna a casa sconfortati, perché si è ottenuto poco, nonostante gli sforzi impiegati, ma per recuperare le energie basta il raggiungimento di un piccolo risultato, che va nella direzione di migliorare la città in cui si vive. Qualcuno mi chiede “ti sei pentito di questa scelta?”, io rispondo di no. Sarei ipocrita a dire che non è bello essere sindaco della propria città. È sicuramente impegnativo, si trascura la famiglia, il lavoro, le amicizie, ma la causa per cui lo si fa è nobile e i miei cari non mancano mai di sostenermi.

Andrea Querqui con la fascia da sindaco

Il momento della proclamazione è stato il più bello ed emozionante. Quando c’è stato il passaggio di consegna tra il Commissario Giombini e me, ho sentito la bellezza e il peso della responsabilità che mi era stata affidata. Responsabilità che voglio onorare. Cercherò in ogni modo di non deludere le aspettative che i cittadini ripongono nei miei confronti e verso la Giunta e i Consiglieri comunali.

Non si cambia una città in 100 giorni. Ma si possono dare segnali. A Ceccano, tra erba alta e burocrazia lenta, il segnale è arrivato: l’amministrazione ha scelto una rotta. Che sia quella giusta lo dirà il tempo – e l’opposizione è lì apposta per segnare ogni scostamento – ma intanto la direzione è chiara.

Nessuna navigazione a vista, nessun galleggiamento. Querqui ha mostrato di avere una bussola, una squadra, e un’idea di città. Ora il punto non è dove si va, ma come si arriva.

Ceccano guarda, giudica, aspetta. E intanto, interroga. Come è giusto che sia.