Ceccano 2026: dall’anno del “dopo” a quello della verifica e dei fatti

I prossimi dodici mesi saranno fondamentali per il futuro della città. Superato lo shock dell'inchiesta giudiziaria, l'Amministrazione dovrà restituire la normalità che in un Comune rappresenta il giudice più severo. Tutte le sfide che attendono il sindaco Querqui e la giunta

Se il 2025 è stato l’anno del rumore di fondo – l’anno del “dopo”, del commissario, del nuovo Sindaco Querqui, della città che rimette insieme i cocci – il 2026 per Ceccano ha un’altra faccia: quella che non concede alibi. Perché, chiusa la stagione dell’eccezione, comincia quella più crudele: la normalità. E la normalità, in un Comune, è il giudice più severo.

La prima prova: far funzionare la città

Il servizio scuolabus a Ceccano è diventato un simbolo politico

Il 2026 si apre con una domanda che vale più di cento comunicati: la macchina comunale regge? E lo si capisce dai servizi, quelli che non fanno poesia ma fanno vita quotidiana.

Nel 2025 lo scuolabus è diventato un simbolo politico proprio perché altrove è una cosa normale: qui, invece, è stato raccontato come un tempo fermo, sospeso, con famiglie costrette a inventarsi soluzioni ogni mattina.

E nel 2026 la prospettiva è tutta qui: o la normalità riparte davvero, oppure ogni ritardo tornerà a diventare munizione.

La manutenzione delle strade dovrà tornare in primo piano

Ceccano si porta dietro anche la lezione più dura: quando arriva l’emergenza (pioggia, frane, sopralluoghi, polemiche), le parole non bastano più. Il 2026 sarà l’anno in cui la città pretenderà una cosa semplice: prevenzione, manutenzione, tempi certi. Perché la scuola, in un Comune, non è mai soltanto scuola: è il luogo dove si misura se un’amministrazione governa oppure rincorre.

Bilancio: la verità è che i conti comandano

La Corte dei Conti

Il futuro amministrativo di Ceccano passa da un dato strutturale: il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2021–2035, approvato dalla Corte dei Conti. Tradotto: ogni scelta – servizi, manutenzioni, investimenti – dovrà stare dentro una cornice stretta, con margini limitati e responsabilità doppie. La politica potrà litigare quanto vuole ma alla fine sarà il bilancio a dire sì o no.

Nel 2025 l’ambiente non è stato un capitolo tecnico: è stato un campo di battaglia, tra sicurezza, tagli, procedure e comunicazione spesso contestata. Nel 2026 la prospettiva è una sola: trasformare quel nervo scoperto in metodo. Perché senza una narrazione chiara (prima ancora che una scelta giusta), ogni intervento diventa uno scontro identitario. E Ceccano su questo ha già dimostrato quanto in fretta possa incendiarsi.

Cultura: l’Antares come cartina di tornasole

Il cinema Antares

Nel 2026 la cultura avrà una prova concreta: smettere di vivere di annunci e tornare a vivere di spazi. L’Antares, raccontato tra infiltrazioni e promesse mancate, è il simbolo perfetto: non perché valga più di tutto il resto, ma perché è uno di quei luoghi che o ripartono davvero o restano ferite aperte. E ogni ferita aperta, a Ceccano, diventa politica.

Il 2025 ha acceso la miccia: “trampolino europeo” per alcuni, “carrozzone” per altri. Nel 2026 l’Area Vasta smette di essere una discussione da talk e diventa una domanda secca: porta risultati o porta polemiche? Perché quando metti insieme Comuni e ambizioni, il rischio è sempre lo stesso: che la politica ci salga sopra prima ancora dei progetti.

La partita provinciale: l’8 marzo e il peso di Ceccano

Emanuela Piroli

Sul fondo del 2026 c’è anche la scadenza che cambia i rapporti di forza: le elezioni provinciali fissate per l’8 marzo 2026. Sono elezioni “di secondo livello”, ma politicamente pesano eccome: perché misurano i partiti sugli amministratori, e misurano i Comuni sul loro peso reale.

E dentro questo quadro continua a circolare una voce che vale come termometro: l’idea che Emanuela Piroli possa rientrare tra i nomi valutabili per una candidatura in quota PD.“Se il Partito e la comunità amministrativa lo riterranno funzionale”, dice lei.

Il rinvio a giudizio e il Comune parte civile

Nel 2026, sullo sfondo, resta anche l’attesa più delicata: il passaggio sul rinvio a giudizio, cioè la decisione del Giudice dell’Udienza Preliminare (quando prevista) se mandare o meno gli indagati a processo. È un momento che, al di là delle letture politiche, ha un peso istituzionale perché definisce se l’inchiesta entra nella fase “pubblica” del dibattimento.

L’ex sindaco Roberto Caligiore arrestato nell’ottobre 2024 nell’ambito dell’inchiesta “The Good Lobby”

In questo quadro si inserisce la scelta dell’Amministrazione di costituirsi parte civile: significa che il Comune, ritenendosi eventualmente danneggiato dai fatti contestati, entra nel processo penale non per “accusare” al posto della Procura, ma per chiedere il risarcimento del danno (patrimoniale e/o d’immagine, se riconosciuto) e per tutelare l’interesse dell’ente all’interno del procedimento, con un proprio legale. È anche un segnale politico-amministrativo: dire che, su quella vicenda, il Comune non resta spettatore.

Il 2025 è stato segnato dall’ombra lunga delle vicende giudiziariee dall’esigenza di discontinuità: non come slogan ma come bisogno collettivo. Il 2026, invece, sarà la verifica: servizi, manutenzioni, cantieri, scuola, ambiente, conti. Roba che non si racconta: o si fa, o si paga.