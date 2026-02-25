Ceccano 2030 alza il tiro sull’Ambiente: nel mirino rifiuti, verde e silenzi

Attacco a tuttocampo del Collettivo che critica la politica ambientale dell'Amministrazione comunale al di là dei singoli aspetti. Sotto accusa la gestione della delega anche se il responsabile Colombo Massa di Europa Verde non viene mai nominato e neppure ha replicato. Cosa c'è dietro l'affondo del movimento civico

A Ceccano la polemica sull’Ambiente cambia passo. Perché il Collettivo Ceccano 2030, tra comunicati e prese di posizione pubbliche, non si limita a contestare singoli episodi: mette in discussione l’impostazione complessiva della delega all’Ambiente, toccando insieme rifiuti, verde pubblico, manutenzione e trasparenza amministrativa.

Il cuore dell’affondo è doppio. Da una parte il fronte rifiuti: il Collettivo rivendica il ruolo decisivo dei cittadini nel risultato del “Comune Riciclone”, contesta la narrazione politica di chi prova ad appuntarsi la medaglia e rilancia su Tari, incassi da materiali differenziati, mini isole ecologiche ferme e stato del decoro urbano.

Dall’altra il fronte del verde pubblico: apprezzamento per la piantumazione di nuovi alberi antismog, ma con una domanda politica netta sul “dopo”, cioè manutenzione, irrigazione, piano del verde e continuità, per evitare che le operazioni si trasformino in iniziative di facciata.

Il dettaglio: il delegato non viene mai nominato

C’è poi un elemento che in città non è passato inosservato. Nei passaggi pubblici richiamati da molti osservatori, non compare il nome del delegato all’Ambiente. Un’assenza che, in politica, pesa quasi quanto una citazione. Perché l’attacco appare chiaramente rivolto alla delega, ma senza personalizzare esplicitamente.

E proprio su questo si innesta la seconda osservazione, ancora più politica: non è arrivata, finora, una risposta pubblica diretta da parte del delegato all’Ambiente Colombo Massa, espressione di Europa Verde. Un silenzio che sta alimentando letture diverse.

La prima: scelta tattica, cioè non alzare la temperatura e lasciare che la polemica si sgonfi da sola. La seconda: contatti già avvenuti, magari informali, tra Collettivo e delegato, con la decisione di non trasformare tutto in un botta e risposta permanente. Per ora sono interpretazioni. Ma intanto il dato resta: attacchi duri, replica assente.

Un attacco che va oltre il singolo episodio

Il Comune di Ceccano

Il punto politico è che Ceccano 2030 non sta contestando solo una determina o un singolo servizio. Sta provando a costruire una critica più ampia: sulla trasparenza dei numeri (plastica riciclata e proventi), sulla coerenza tra risultati e tariffe (Tari), sulla messa a terra degli investimenti (mini isole ecologiche ferme), sulla cura nel tempo del verde urbano (non solo piantare, ma mantenere).

È una critica che parla alla pancia dei cittadini su un terreno delicato: quello dei servizi quotidiani. E per questo è politicamente più insidiosa di un attacco ideologico.

Il precedente politico: delega già sotto pressione

Non è nemmeno la prima volta che la delega Ambiente finisce sotto pressione.

Negli ultimi mesi il tema è entrato più volte nel dibattito cittadino, segno che quella ambientale è una delle deleghe più esposte: perché incrocia rifiuti, decoro, manutenzione, fondi, risultati misurabili e percezione immediata dei cittadini.

Mariangela De Santis, vicesindaca

Ed è qui che torna utile anche un passaggio dell’intervista alla vicesindaca Mariangela De Santis. Alla domanda sulle critiche alla delega Ambiente, De Santis ha risposto in modo collegiale, sottolineando che tutta la squadra sta lavorando, senza entrare però in una difesa puntuale del delegato. Un passaggio che in molti hanno letto come una risposta istituzionale, ma non come una “copertura politica” piena e nominativa. E anche questo, nel lessico dei palazzi, viene registrato.

Paradossi ceccanesi: quando gli opposti si sfiorano

C’è poi un dettaglio politico che rende questa vicenda ancora più interessante, e per certi versi persino paradossale. Perché in questa circostanza il Collettivo Ceccano 2030 – che in molti, con una semplificazione da piazza, collocano nell’area “più a sinistra”, se non direttamente tra i “comunisti” – finisce per muoversi su un terreno che, almeno su alcuni punti, sembra avvicinarsi alle critiche già sollevate in passato dall’ex delegato all’Ambiente Riccardo Del Brocco.

Non è una saldatura politica, né una convergenza dichiarata. È qualcosa di più sottile e più ceccanese: sensibilità diverse, storie diverse, linguaggi diversi che però, davanti a temi come manutenzione, gestione del verde, trasparenza dei numeri e continuità degli interventi, arrivano a toccare tasti simili. E in politica locale, quando succede, il segnale va letto: vuol dire che il problema – vero o percepito – ha superato i confini delle appartenenze.

La partita vera: chi racconta meglio l’Ambiente

Colombo Massa, delegato all’Ambiente

Il nodo, adesso, non è solo amministrativo. È narrativo e politico.

Chi riesce a far passare la propria lettura? L’amministrazione, che può rivendicare interventi e attività in corso. Oppure chi contesta, che insiste su manutenzione, conti e risultati concreti.

Nel frattempo, il Collettivo ha ottenuto già un primo risultato: ha riportato il tema su un piano molto semplice e molto efficace per l’opinione pubblica. Non “chi ha ragione in astratto”, ma: quanto si spende, chi controlla, chi mantiene, cosa vedono i cittadini. E su questi terreni, di solito, una delega all’Ambiente non può permettersi di restare troppo a lungo in silenzio.