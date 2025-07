Ceccano aspetta. E vuole vedere chi mantiene la parola

Ceccano si interroga sulla promessa politica di costituirsi Parte civile dopo gli arresti del 24 ottobre, riflettendo sulla necessità di difendersi e chiedere giustizia. I cittadini reclamano chiarezza e coerenza. Mentre la politica deve affrontare responsabilità e scelte imminenti.

Il processo non è ancora cominciato. Ma Ceccano, sì. Ha cominciato a chiedersi se le promesse fatte in campagna elettorale finiranno archiviate come tanti buoni propositi da primo giorno di scuola. La domanda rimbalza da settimane nei corridoi del Palazzo, nei bar del centro, tra i gruppi WhatsApp: il Comune si costituirà Parte civile nel procedimento aperto dopo gli arresti del 24 ottobre? Cioè: agli eventuali condannati chiederà i danni per quanto avvenuto?

Tecnicamente non si può farlo prima dell’avvio del dibattimento. Ma politicamente, la risposta era già stata data mesi fa. In campagna elettorale. Da tutti e cinque i candidati a sindaco. Tutti. Nessuno escluso. Compreso Ugo Di Pofi, candidato per Fratelli d’Italia, erede diretto della precedente esperienza amministrativa. «Se ci saranno i presupposti, il Comune si costituirà Parte Civile», dissero.

E Ceccano se lo ricorda.

Il 24 ottobre e il prima e dopo

Palazzo Antonelli e la manifestazione dopo gli arresti

Quel giorno di ottobre, le luci blu illuminarono l’alba della città. Dall’alto, gli elicotteri tagliavano il cielo di Ceccano. A terra, sirene ovattate, portoni che si aprivano all’improvviso, agenti in divisa che entravano senza bussare. L’indagine della Procura europea, supportata dalla Squadra Mobile di Frosinone guidata all’epoca dal dottor Flavio Genovesi, portò all’arresto dell’ex sindaco Roberto Caligiore e di altri tra dirigenti, funzionari e imprenditori.

Le accuse sono gravi, le responsabilità da accertare. E vale, com’è giusto che sia, il principio di presunzione d’innocenza.

Ma il punto non è giudicare. Il punto è capire se la città vorrà difendersi, nel caso in cui fosse stata danneggiata. Ed è qui che entra in gioco la politica.

L’effetto Report

Sigfrido Ranucci (Foto © Imagoeconomica)

A riaccendere l’attenzione sul caso, ci ha pensato la televisione nazionale. Qualche settimana fa, le telecamere di Report sono tornate a puntarsi su Ceccano. Un’inchiesta asciutta, chirurgica. Che ha rimesso sul tavolo la domanda che in città qualcuno voleva dimenticare.

Tra gli intervistati, due voci che a Ceccano non passano inosservate: Patrizia Fabi, presidente del Comitato Centro Storico.Il suo comitato sollevó dubbi sull’intervento in piazza Mancini, un intervento annunciato come restyling e finito invece al centro dell’inchiesta della Procura europea. Poi c’è Antonio Nalli, geometra e volto storico dell’opposizione alla giunta Caligiore. Da anni denuncia con puntualità presunte anomalie, incongruenze, storture amministrative. Davanti alle telecamere di Report, ha semplicemente ripetuto ciò che ha scritto in relazioni ed esposti. Davanti alle telecamere di Report, ha ribadito, con fermezza e memoria, tutto ciò che in passato è stato derubricato come polemica.

Il servizio ha fatto il giro della città. E ha riaperto una ferita che nessun nuovo insediamento può cancellare con una cerimonia.

Parte civile: una scelta, non un automatismo

L’Aula Penale di Frosinone

Costituirsi Parte Civile non è un atto simbolico. È una presa di posizione istituzionale. Vuol dire dire ai cittadini che il Comune chiederà i danni, se dovesse emergere che ne ha subiti. Danni morali, materiali, d’immagine.

Non si può fare oggi. La legge è chiara: il Comune potrà costituirsi Parte civile solo quando il processo sarà formalmente avviato, cioè nel momento dell’udienza preliminare. È lì, davanti al giudice, che si apre la finestra per presentare l’atto, dichiarare di essere parte lesa, chiedere giustizia.

E quel momento si avvicina. Non è più un’ipotesi, è una scadenza concreta. E le scelte, quelle vere, non si improvvisano. Si preparano. In silenzio. Ma si preparano.

Querqui: silenzioso, ma deciso

Andrea Querqui

Dal nuovo sindaco Andrea Querqui, nessuna dichiarazione ufficiale. Solo prudenza e rispetto dei tempi. Ma chi lo conosce giura che la linea è tracciata. Che la promessa fatta in campagna elettorale non sarà disattesa. Querqui è uomo che preferisce il lavoro di lima, il passo silenzioso. E chi ha provato a fargli cambiare idea su qualcosa, ha imparato che il sorriso non significa resa. Se dirà sì alla costituzione di Parte civile, lo farà con un atto scritto, firmato, accompagnato da una memoria dell’avvocatura. E non per vendetta, ma per rispetto: delle istituzioni, dei cittadini, della verità.

Ceccano non è un paese smemorato. Si ricorda i comizi e volantini in cui tutti, proprio tutti, dissero che se ci fossero state le condizioni il Comune si sarebbe costituito Parte civile. Ora che quel momento si avvicina, non c’è più spazio per le sfumature. O si è coerenti, o si è complici dell’oblio.

La Giustizia farà il suo corso. In silenzio. Ma il tempo della politica è già arrivato. E il tempo delle scelte non aspetta l’ultima udienza. Quando il processo si aprirà, Ceccano vorrà sapere. Non per punire ma per capire. Per difendersi, se necessario. E per voltare pagina, davvero. Con dignità. E memoria lunga.