Ceccano cambia rotta: dall’assedio all’Europa all’Area Vasta. Senza rumore?

Ceccano entra nell’Area Vasta con Frosinone e dieci Comuni. Una svolta silenziosa che archivia il No identitario di ieri. La dimensione ora conta. Come reagirà ora il centrodestra? Il suo silenzio è simile alla quiete prima della tempesta

Un dettaglio più di altri racconta la portata politica della scelta compiuta nei giorni scorsi dal Comune Ceccano: non è la firma sulla convenzione che ufficialmente porta la città dentro la progetto dell’Area Vasta, cioè l’alleanza con Frosinone ed i dieci centri intorno al capoluogo. Il dettaglio da considerare è il silenzio che ha accompagnato quella firma.

Dal No al Si all’Europa

Per anni, nel lessico pubblico cittadino, parole come “Area vasta”, “rete”, “associazione di Comuni” evocavano a Ceccano una minaccia: cessione di sovranità, annacquamento dell’identità, subordinazione ai centri maggiori. Proprio per questo la precedente amministrazione di centrodestra aveva costruito una linea netta, quasi identitaria, contro ogni ipotesi di integrazione strutturata.

I sindaci dell’Area Vasta

Non una sfumatura tattica ma una postura politica. Al punto che nacque una lista civica – “Grande Ceccano” creata da Riccardo Del Brocco – interamente fondata sull’opposizione a quel modello e premiata dagli elettori con uno dei risultati più significativi.

Il No di Riccardo Del Brocco, destinato a diventare sindaco se non ci fosse stata la traumatica caduta del centrodestra, nasceva da una posizione politica ben precisa: quella dei Fratelli d’Italia pre Governo, cioè quel Partito che ha compiuto la lunga traversata in solitaria all’opposizione, gridando contro le accise sulla benzina, contro l’Europa, contro l’annacquamento della Nazione, contro l’obbligo di accettare in Italia le norme approvate in Europa. Contro l’Euro e contro il Pnrr che sono soldi a prestito da restituire impegnando le prossime generazioni.

Una linea politica nazionale declinata con coerenza sul locale.

Lo scenario rovesciato

Il presidente della Commissione Area Vasta Vincenzo Iacovissi

Oggi lo scenario è rovesciato. Ceccano aderisce a una rete che comprende Frosinone e altri dieci Comuni del comprensorio, con un capofila esplicito e una struttura tecnica condivisa. Si parte con uno scopo limitato: intercettare i fondi europei. Partendo da un presupposto: se la città di Ceccano tentasse di ottenere un finanziamento Ue non verrebbe mai presa in considerazione ma se presentasse quello stesso progetto ampliato ai dieci Comuni dell’Area Vasta entrerebbe certamente in classifica. Perché insieme supertano il numero minimo di abitanti per essere considerati in Europa.

Non si tratta di una cooperazione episodica ma di una scelta organizzativa stabile. Un cambio di paradigma.

Perché accade? La risposta non sta nelle formule ufficiali – “crescita”, “coesione”, “innovazione amministrativa” – ma nella trasformazione del contesto. I fondi europei, il PNRR, le linee NextGenerationEU hanno introdotto un principio semplice: la dimensione conta. Non solo in termini demografici ma in termini di competenze, capacità progettuale, continuità amministrativa. Il Comune-isola rischia di restare fuori. Non per cattiva volontà, ma per insufficienza strutturale.

La politica, quando muta il contesto, muta anche le convinzioni. Ciò che ieri era percepito come perdita di identità oggi viene riletto come moltiplicatore di opportunità. Non è un ripensamento ideologico: è un adeguamento strategico.

Querqui vs Del Brocco

Riccardo Del Brocco

Il punto centrale è questo: la sovranità comunale non viene più difesa erigendo confini lungo il fiume Sacco ma esercitata entrando nei processi decisionali più ampi. È un capovolgimento culturale. La vera autonomia di Ceccano, da oggi è la capacità di incidere sui flussi finanziari e progettuali che attraversano i territori.

C’è anche un altro elemento. L’adesione all’Ufficio Europa non è solo una scelta tecnica; è un messaggio politico. Ceccano segnala di voler stare dentro un circuito decisionale più ampio, accettando una logica di coordinamento. In altre parole: meglio condividere la regia che restare spettatori.

Naturalmente, questo cambio di rotta apre una questione interna. Che ne è dell’impianto politico che aveva fatto dell’opposizione all’Area Vasta una bandiera identitaria? Il centrodestra di oggi è ancora schierato sulle posizioni di Grande Ceccano? O c’è un superamento legato all’ammorbidimento delle posizioni continentali di Giorgia Meloni?

Questione di priorità

In realtà, non è né l’una né l’altra. Il centrodestra post Caligiore è diventato molto più pragmatico e Riccardo Del Brocco, dopo la chiusura dell’inchiesta in Comune dalla quale è emerso che oltre all’ex sindaco non ci sono altri sospettati di avere allungato le mani sui soldi degli appalti, ha iniziato a cingere d’assedio il centrosinistra di Andrea Querqui.

Lo sta facendo con una tattica che solo in queste settimane sta prendendo forma e che copia la tecnica revisionista inaugurata proprio dal Centrosinistra. In pratica? Così come il centrosinistra ha cominciato ad esaminare ogni pratica ereditata dal centrodestra, l’attuale gruppo di opposizione sta riesaminando ogni decisione presa dai nuovi inquilini della maggioranza e verificando quanti finanziamenti stanno rimandando indietro o quanti progetti stanno abbandonando.

Non è la presa d’atto che la competizione tra territori si gioca su scala diversa e la frammentazione non è più sinonimo di libertà. È un cambio di priorità. Mettendo al primo posto la gestione della città. Per l’Europa ci sarà tempo.