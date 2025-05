Ceccano, fine corsa: le ultime stoccate a pochi giorni  dal voto

La campagna elettorale a Ceccano è stata una seduta di psicanalisi collettiva, un confronto tra anime irrisolte, un confessionale pubblico con la voce fuori campo della Procura Europea. E tra una settimana ci sarà il verdetto

Il sipario sta per chiudersi sulla campagna elettorale di Ceccano. Ma non è stato un semplice atto politico: è stata una seduta di psicanalisi collettiva, un confronto tra anime irrisolte, un confessionale pubblico con la voce fuori campo della Procura Europea. Perché se c’è una data che ha riecheggiato come una sirena ininterrotta, è il 24 ottobre. Quella mattina, il terremoto giudiziario ha fatto crollare certezze, strategie e forse un intero sistema, come ha scritto il Giudice delle Indagini Preliminari nel suo provvedimento d’arresto.

Le accuse, gravi, inedite, incredibili, hanno investito l’ex sindaco e Consigliere provinciale Roberto Caligiore (FdI): turbativa d’asta, associazione per delinquere. Una frana politica che ha travolto tutto: uomini, ambizioni e piani di successione. Per sei mesi tutto resta confinato al sindaco senza sfiorare l’amministrazione. Poi gli accertamenti investono anche Riccardo Del Brocco, assessore all’Ambiente e delfino designato di Fratelli d’Italia: ha dovuto abbandonare la candidatura. Federica Aceto, ex vicesindaca e volto amato da molti cittadini, si è ritirata con dignità, lasciando l’amaro in bocca a una parte del Partito.

Il fiume in piena

Ugo Di Pofi (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Da quel punto in poi, la destra ceccanese si è divisa come un fiume in piena: da una parte il candidato Fabio Giovannone, il moderato civico di destra e dall’altra Ugo Di Pofi, l’imprenditore prestato alla politica che ha scelto il basso profilo e un tono più aziendale che barricadero. Tra i due non c’è mai stato vero scontro: troppo simili le traiettorie, troppo probabile un accordo postumo per il ballottaggio. Nessuna zuffa, solo un corteggiamento a distanza.

Nel frattempo, però, qualcuno ha iniziato a contare i voti. Perché se Fratelli d’Italia punta tutto su Ginevra Bianchini, che potrebbe essere il prossimo volto alle Regionali, il vero peso elettorale, ancora una volta, ce l’ha Riccardo Del Brocco. Pur defilato, ha costruito due liste, “La Grande Ceccano” e “Ceccano Più Forte” (coordinata da Rino Liburdi), entrambe accreditate di risultati solidi; dando anche una mano alla Lega per chiudere la sua. Il messaggio è chiaro: se la destra ceccanese ha ancora un motore, il carburante si chiama Del Brocco. Punto.

Fabio Giovannone (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

E Giovannone? Avrebbe anche accettato la candidatura unitaria di Fratelli d’Italia, come suggerito in più telefonate dall’onorevole Massimo Ruspandini. Ma mise paletti chiari: niente Del Brocco e niente Bianchini. Condizioni inaccettabili. Così, ciascuno per la sua strada, con un tacito armistizio. Le uniche frecciatine? Quelle di Alessandro Savoni in un video: un attacco sottile e ben calibrato all’ex assessore all’Ambiente. Più che una stoccata, un promemoria elettorale.

La tensione a sinistra

Andrea Querqui (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Intanto, nel centrosinistra la tensione è esplosa in casa. Dopo l’arresto del sindaco, la tentazione di candidarsi ha contagiato tutti. Tre i Consiglieri d’opposizione pronti a fare il grande salto, tre i progetti, tre le linee. Poi, miracolosamente, è arrivata la sintesi: Emanuela Piroli e Mariangela De Santis hanno riconosciuto in Andrea Querqui la figura più adatta a guidare la coalizione. Un gesto raro per la sinistra ceccanese, che storicamente preferisce frantumarsi pur di non convergere.

Querqui parte da lontano. Alle Regionali ha fatto registrare oltre 1.800 preferenze, superando in città il candidato di Fratelli d’Italia Daniele Maura poi eletto in Regione. All’epoca non aveva l’appoggio del Partito Democratico locale, che seguì Giulio Conti a sostegno di Antonio Pompeo. Oggi però Querqui ha il PD con sé ed ha raccolto ben otto liste. Una forza ampia, forse troppo. Perché se dovesse vincere, la vera sfida non sarà battere gli avversari: sarà reggere una coalizione così vasta, così ambiziosa, così affamata.

Giulio Conti

E in questo campo, ci sono duelli da film western. All’interno del Pd si fronteggiano tre correnti: Area Dem di Francesco De Angelis, Rete democratica di Sara Battisti e Luca Fantini e quella della Segretaria nazionale Elly Schlein. E per fortuna che a Ceccano non ha voluto netterci il naso l’ex presidente della Provincia Antonio Pompeo coordinatore regionale di Energia Popolare. Ognuno con i suoi uomini, le sue donne, le sue preferenze. Quasi certamente, sarà proprio il PD la lista più votata della coalizione Querqui: un primato figlio della competizione interna più che dell’unità.

Oltre il Pd

Francesco Ruggiero, presidente di Progresso Fabraterno

Poi c’è Nuova Vita, la lista che punta tutto su Mariangela De Santis, pronta, si dice, a diventare vicesindaco in caso di vittoria. Una rivendicazione legittima per chi ha saputo fare un passo indietro in nome dell’unità. Poi c’è la lista del sindaco, dove spicca Alessandro Ciotoli, mente culturale dietro IndieGesta e personalità trasversale. E poi, Progresso Fabraterno: la vera novità.

Giovani, preparati, comunicativi. Mai una parola sul 24 ottobre. Mai un attacco gratuito. Solo proposte, idee, contenuti. La lista guidata da Francesco Ruggiero, figura emergente e leader trasversale riconosciuto, ha dimostrato che si può fare politica anche senza fango. Un esempio raro, persino anomalo. Ma efficace.

Luigi Vacana con Massimiliano Smeriglio alla manifestazione per Querqui

Nel mosaico progressista compaiono anche Europa Verde – Sinistra Italiana, con Colombo Massa come punta di diamante, il Movimento 5 Stelle con l’imprimatur dell’onorevole Ilaria Fontana e la lista di Luigi Vacana, sostenuto dall’ombra nobile di Filippo Misserville, figlio di Romano, una delle icone della vecchia politica nazionale e della destra locale.

Quuelli che non arretrano

Emanuela Maliziola (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

A sinistra però non tutti hanno fatto un passo indietro. Manuela Maliziola no. Non ha mai riconosciuto Querqui come leader. Il dente è ancora avvelenato dal 2014, quando fu sfiduciata dalla sua maggioranza. Allora cambiò la Giunta senza consultare i Partiti. Oggi accusa tutti: la sinistra, l’opposizione, i Partiti. Tre liste, una campagna fatta di attacchi e accuse anche verso chi si è battuto nelle sedi opportune per denunciare ciò che poi è finito in procura. Il suo percorso? Una corsa solitaria che parla più di passato che di futuro.

È stata una campagna elettorale strana, quasi muta. Pochi attacchi diretti, molti silenzi, ma sempre quella voce di fondo: 24 ottobre, 24 ottobre, 24 ottobre. La destra ha accusato la sinistra di averlo cavalcato troppo, la sinistra ha accusato la destra di averlo provocato. Intanto, nessuno ha fatto promesse impossibili. Tutti sanno che governare, oggi, è un campo minato.

Nell’ombra ma attiva

Federica Aceto

E mentre Federica Aceto ha scelto di non candidarsi, il suo impegno non si è affatto spento. Anzi. In molti raccontano che stia supportando concretamente la candidatura di Alessandro Savoni, ex Presidente del Consiglio comunale in corsa con la coalizione civica guidata da Fabio Giovannone. Se fosse vero sarebbe un segnale chiaro: l’ex vicesindaco, pur fuori dai riflettori, continua a muovere leve, costruire consensi e orientare equilibri. Un apporto silenzioso ma strategico, che potrebbe pesare, eccome, in vista del ballottaggio.

Non l’ha presa bene Massimo Ruspandini. L’abbandono della “barca” da parte di Federica non è passato inosservato, né digerito. Perché, piaccia o no, Aceto porta voti. E per questo, il deputato ha deciso di cambiare rotta, puntando tutto su Ginevra Bianchini: giovane, preparata, ambiziosa. Ma soprattutto, legata a doppio filo al passato recente del governo cittadino. Bianchini, infatti, era la donna di fiducia di Roberto Caligiore: cresciuta politicamente al suo fianco, indicata da molti come l’erede naturale nella filiera amministrativa. Ora, è su di lei che Ruspandini vuole scommettere, nel tentativo di rinnovare la destra ceccanese senza rinnegare del tutto ciò che è stato. Una mossa che sa di sfida ma anche di necessità: riempire il vuoto lasciato da Aceto, mantenere compatto il Partito, e offrire un volto nuovo,ma non estraneo, al blocco conservatore.

I grandi temi

(Foto © Alberto Bevere)

Sul piano dei temi, sono tornati i grandi classici: la riqualificazione del Castello dei Conti, la discarica di via Anime Sante, il palazzetto dello sport crollato nel 2012. Vecchi fantasmi in cerca di reincarnazione amministrativa. Molti volti storici della destra locale si sono tenuti lontani. Un silenzio eloquente. (Leggi qui: Via Anime Sante, la pattumiera delle colpe. E leggi anche Il Castello conteso: “Chi l’ha comprato, chi l’ha amato, chi l’ha dimenticato”. E poi Giù le mani dal Ceccano Calcio: i tifosi si ribellano alla politica).

Querqui spera di chiudere la partita al primo turno, forte di una coalizione larga e di un consenso costruito con pazienza. Ma se si andrà al ballottaggio, dovrà affrontare una questione fondamentale: gestire gli scontenti. Perché tra le liste che lo sostengono non tutti remano con lo stesso entusiasmo. E le ambizioni personali, in vista di eventuali assessorati, potrebbero trasformarsi in zavorre.

(Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Il ballottaggio è un’altra partita: si riparte da zero a zero, con altri equilibri, altri toni e altri interlocutori. E chi non si sente valorizzato potrebbe anche decidere di non rimettersi la maglietta. In tanti, tra i corridoi e i capannelli, osservano che prima o poi Querqui dovrà fare i conti con i “vecchi volponi” della politica ceccanese: quelli che non dimenticano, che aspettano nell’ombra, e che a volte sanno far pesare più un silenzio che un comizio.

La sfida, in fondo, è duplice. Da una parte, quella per il governo della città. Dall’altra, la lotta per l’egemonia interna ai blocchi. A destra, Ruspandini deve dimostrare che il Partito regge e può confermarsi in provincia. Del Brocco, che ha ancora il seguito per essere il vero kingmaker. A sinistra, Querqui dovrà dimostrare che l’unità non è un’illusione elettorale, ma un progetto di governo.

A Ceccano si vota. Ma più che una scelta tra candidati, sembra una resa dei conti tra visioni del mondo. E alla fine, chi vince davvero sarà chi riuscirà a tenere insieme tutto questo. Anche quando il silenzio del 24 ottobre avrà smesso di echeggiare.