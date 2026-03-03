Ceccano, i dossier si parlano da soli: Arsial, aria, Mastrogiacomo sotto la lente

Dall’esclusione del progetto Arsial agli sforamenti delle polveri sottili, fino al caso Mastrogiacomo: tre fronti diversi ma un’unica pressione politica. L’amministrazione Querqui chiamata a dimostrare solidità su ambiente, atti e trasparenza.

I dossier si sono parlati da soli

Bastano i social, bastano due post ben calibrati: a Ceccano, per capire dove sta andando lo scontro politico, a volte non serve nemmeno aspettare il Consiglio comunale. Un paio di messaggi su Facebook ed il clima si accende subito. Perché nella politica cittadina ogni atto, ogni numero, ogni omissione diventa materia di confronto, quando non direttamente di polemica.

È successo anche stavolta. Prima l’affondo di Riccardo Del Brocco su Arsial, l’agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura. Poi il dato diffuso da Fare Verde sulla qualità dell’aria. Sullo sfondo, ancora la vicenda Mastrogiacomo la scuola che è al centro di una tormentata ristrutturazione: in queste ore c’è stata la richiesta di chiarimenti dell’opposizione sui sopralluoghi nei locali temporanei che ospitano gli alunni.

Temi diversi, certo. Ma tutti infilati nello stesso corridoio: quello che porta dritto alla domanda più semplice e più scomoda di tutte. Chi sta governando davvero bene i dossier più delicati della città?

Del Brocco apre il fronte Arsial

Riccardo Del Brocco

La prima mossa è arrivata dall’ex assessore all’Ambiente nella Giunta di Centrodestra Riccardo Del Brocco, l’uomo destinato a candidarsi a sindaco se l’amministrazione Caligiore non fosse franata all’improvviso. La sua, oggi, non è stata una mossa leggera. Nel suo post, l’ex assessore ha attaccato sull’esclusione di un progetto del Comune di Ceccano dall’ambito Arsial, sostenendo che tra le ragioni del rigetto ci sarebbe stata la mancanza della firma del sindaco Andrea Querqui.

Il bersaglio formale è un progetto non ammesso. Quello politico, però, è più largo. Perché quando Del Brocco ironizza sulle “visioni interstellari” e sulle firme sui protocolli di Area Vasta, sta dicendo una cosa molto precisa: va bene il racconto strategico, va bene il respiro europeo che la settimana scorsa ha spinto il sindaco di centrosinistra a firmare un’alleanza con Frosinone ed i dieci Comuni intorno ma poi bisogna anche mettere la firma dove serve. Altrimenti i progetti restano parole e gli atti si fermano in corridoio. (Leggi qui: Ceccano cambia rotta: dall’assedio all’Europa all’Area Vasta. Senza rumore?).

Daniele Maura (Foto © Stefano Strani)

A rendere il colpo più pesante c’è stato poi il commento di Daniele Maura, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha scritto secco: “Lo posso confermare”. Una frase breve, ma politicamente sufficiente a dare al post di Del Brocco un peso ulteriore. Perché a quel punto non è più solo una polemica cittadina: diventa una contestazione che trova eco anche fuori da Ceccano. Dove – lascia intendere Maura – era pronto a sostenere il progetto della città che gli ha dato una grossa massa di voti per entrare in Regione. Ma se non ci sono le firme nei posti giusti, nulla si può fare.

Cos’è Arsial e perché la questione pesa

Arsial è l’Agenzia regionale che si occupa di sviluppo e valorizzazione del sistema agricolo e agroalimentare del Lazio. Non parliamo quindi di un universo astratto o di fondi cosmici: parliamo di bandi, progetti, iniziative spesso molto concrete, che toccano promozione territoriale, filiere locali, identità produttive.

Una delle recenti iniziative patrocinate da Arsial

Ed è proprio qui che l’attacco diventa politicamente fastidioso. Perché Del Brocco non sta dicendo che Ceccano ha perso un’occasione irraggiungibile. Sta dicendo il contrario: che si trattava di pratiche tutto sommato accessibili, di quelle che – nella sua lettura – un Comune dovrebbe saper chiudere senza smarrirsi per strada. E quando l’opposizione riesce a far passare questo messaggio, il danno non è solo tecnico. È narrativo.

Poi arriva Fare Verde. E cambia il tono

Se Del Brocco ha attaccato, Fare Verde ha fatto qualcosa di diverso e per certi versi più efficace: ha messo sul tavolo un numero. E i numeri, quando sono brutti, sanno essere più spietati delle invettive.

Nel post diffuso da Fare Verde Provincia di Frosinone APS si legge che nei primi 61 giorni del 2026 a Ceccano si sono registrati 19 giorni di superamento dei limiti di legge per le polveri sottili. Tradotto: un giorno di inquinamento ogni tre. E il dato viene definito allarmante anche perché, tra gennaio e febbraio, ci sono state 28 giornate di maltempo, che in teoria avrebbero dovuto favorire una maggiore pulizia dell’aria.

Qui non c’è il tono della sfida politica pura. Non c’è l’affondo personale. C’è però una cosa che pesa ancora di più: la freddezza del dato. Fare Verde non alza la voce, ma riporta Ceccano davanti allo specchio di un problema che da anni non smette di tornare. L’aria cattiva. Gli sforamenti. La geografia che condanna. La centralina che torna ogni volta al centro del dibattito. E una città che continua a convivere con numeri troppo alti per essere archiviati come fisiologici.

Il dato ambientale e il cortocircuito politico

Colombo Massa

Ed è qui che la vicenda smette di essere solo ambientale e diventa politica fino in fondo. Perché a Ceccano il riferimento della delega all’Ambiente, dentro la maggioranza, è Colombo Massa. E perché quel post di Fare Verde — che resta un’associazione formalmente autonoma e indipendente — finisce comunque per toccare un mondo che, in politica, viene quasi sempre ricondotto all’area dei Verdi. Non è una dinamica solo ceccanese: succede un po’ ovunque, perché quando un’associazione ambientalista interviene con continuità su temi come smog, rifiuti e tutela del territorio, il suo messaggio viene inevitabilmente letto anche dentro il perimetro della rappresentanza ecologista istituzionale.

Il punto, allora, non è dire che Fare Verde attacchi formalmente Europa Verde. Il punto è che, anche restando autonoma, ogni volta che mette sul tavolo un dato così pesante finisce per parlare pure al suo riferimento politico “naturale”, o quantomeno a quello che in città viene percepito come tale. E a Ceccano non è la prima volta che, sul terreno ambientale, emergono segnali e prese di posizione che finiscono per creare un problema più interno che esterno. Perché se il mondo ambientalista segnala che l’aria resta un’emergenza, il messaggio arriva comunque dentro Palazzo Antonelli. E ci arriva forte. Non a caso, in tanti hanno letto quel post come un campanello che suona due volte: una per la città, l’altra per chi sull’ambiente ha una delega e una responsabilità politica.

La centralina, la geografia e la condanna dei numeri

La centralina Arpa di Ceccano

Naturalmente il tema non nasce oggi. Ceccano si porta dietro da anni una questione strutturale. La collocazione geografica, il contesto della Valle del Sacco, le condizioni atmosferiche, la conformazione del territorio: tutto concorre a rendere la partita della qualità dell’aria una delle più complicate.

E poi c’è la centralina. Che torna sempre. Perché attorno a quella centralina si è costruita negli anni una doppia narrazione: da un lato chi dice che fotografa una realtà dura ma reale; dall’altro chi sostiene che la sua collocazione restituisca dati che finiscono per aggravare ulteriormente l’immagine della città. Discussione antica, mai chiusa. Eppure il risultato è sempre lo stesso: Ceccano continua a ritrovarsi con numeri troppo alti e con un’etichetta che pesa.

Sullo sfondo resta la scuola

Ugo Di Pofi con Alessia Macciomei e Ginevra Bianchini

In mezzo a tutto questo, non scompare nemmeno il dossier Mastrogiacomo. Perché l’opposizione – con Ginevra Bianchini, Ugo Di Pofi e Alessia Macciomei – ha formalizzato una richiesta di chiarimenti sul sopralluogo della ASL nei locali che oggi ospitano temporaneamente alunni e personale scolastico.

Il tema si trascina da settimane: i lavori nel plesso originario, il trasferimento nell’ex Santa Giovanna Antida e nel Centro Pastorale di via Roma, la natura temporanea della soluzione, la necessità di evitare disagi ancora maggiori alle famiglie. (Leggi qui: Mastrogiacomo, il cantiere è campo di battaglia: sicurezza, varianti e politica. E leggi anche Scuola, Querqui accelera: servizi in regime, Mastrogiacomo in trincea).

L’amministrazione, nelle scorse settimane, aveva già difeso la scelta sostenendo che gli spazi alternativi fossero stati individuati proprio per limitare l’impatto sugli spostamenti. E che, in assenza di criticità gravi rilevate dagli enti preposti, non ci fossero elementi per allarmismi ulteriori.

Fuori le carte

Rino Liburdi

A rigirare il coltello nella piaga è stato il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Rino Liburdi. Spiegando che “la richiesta di chiarimenti sul sopralluogo effettuato dalla ASL nei locali che attualmente ospitano gli alunni del plesso Mastrogiacomo nasce dall’esigenza di avere un quadro completo e chiaro della situazione.

Quando si parla di scuole, si parla di bambini, di famiglie e di personale scolastico che vivono quotidianamente quegli spazi. È quindi fondamentale che le informazioni siano puntuali, trasparenti e ufficiali, così da garantire serenità e consapevolezza alla comunità”.

La scuola Mastrogiacomo

Ci sono due passaggi che ripetono come un mantra il concetto: “Conoscere il contenuto dei verbali e del piano di sicurezza, comprendere se siano state rilevate criticità e quali eventuali prescrizioni siano state formulate, significa poter valutare con responsabilità le scelte adottate e quelle future“. E poi “La trasparenza amministrativa, soprattutto su temi che riguardano la sicurezza e l’organizzazione scolastica, rappresenta uno strumento di tutela per tutti. Il nostro contributo si muove in questa direzione: offrire ai cittadini elementi certi, evitando incertezze e interpretazioni, nell’interesse della comunità e delle famiglie coinvolte, tra le quali molte hanno espresso la necessità di comprendere la situazione nella sua completezza”.

Dove vuole andare a parare Liburdi? Anche qui il punto è sempre lo stesso: l’opposizione chiede atti, verbali, cronoprogrammi; la maggioranza risponde rivendicando la correttezza del percorso e la temporaneità della soluzione adottata. E così anche una scelta nata per gestire un’emergenza scolastica finisce dentro il grande contenitore della battaglia politica cittadina.

Tre fronti, una sola domanda

Il sindaco Andrea Querqui e la vice Mariangela De Santis

Mettendo insieme tutto, il quadro è chiaro. Del Brocco colpisce sul piano dell’efficienza amministrativa. Fare Verde riaccende la spia rossa sull’ambiente. L’opposizione sulle scuole insiste sul terreno della trasparenza e dei documenti.

Tre dossier diversi. Un unico effetto politico: costringere l’amministrazione Querqui a stare costantemente sulla difensiva nei settori più sensibili. Quelli che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini. Quelli che non si risolvono con uno slogan. Quelli in cui una firma, uno sforamento o un verbale possono diventare più pesanti di cento conferenze stampa.

In fondo, il problema per chi governa Ceccano è proprio questo. Oggi non basta dire che si sta lavorando. Bisogna dimostrare che ogni ingranaggio gira, che ogni passaggio amministrativo è in ordine, che ogni emergenza ha una gestione credibile. Perché questa città, tra aria pesante, bandi contestati e scuole da mettere in sicurezza, non giudica più soltanto le intenzioni. Giudica la tenuta. E la tenuta, in politica, è la forma più concreta del consenso.