Ceccano, il centrodestra allo specchio: ferite, rancori e voglia di riscatto

Ceccano, centrodestra si lecca le ferite: Di Pofi riconosce la sconfitta, Giovannone prova a rimettersi in piedi, Del Brocco conta i voti, Forza Italia rientra in Consiglio. E adesso?

Cinque giorni dopo il voto, il centrodestra di Ceccano si ritrova a fare i conti con una realtà che brucia più di una sconfitta annunciata. Il centrodestra a Ceccano si guarda allo specchio e non si riconosce più. Neanche Photoshop basterebbe a nascondere le occhiaie di chi si aspettava un ballottaggio e invece si ritrova schiacciato da un 53% di Querqui che non lascia spazio per repliche. Anzi, che pesa come un macigno. Andrea Querqui ha sbancato. Ha chiuso la partita al primo turno. E ha lasciato Ugo Di Pofi e Fabio Giovannone con i piani di rimonta ancora chiusi nel cassetto. (Leggi qui: Ceccano torna rossa: Querqui sindaco, il centrosinistra riprende la sua Stalingrado).

È come in quel celebre film di Scorsese, The Departed, quando il protagonista capisce che il gioco è ormai fuori controllo e non c’è più spazio per illusioni. Il centrodestra fabraterno si ritrova ora nella stanza degli specchi, dove ogni riflesso restituisce l’immagine di un’alleanza frantumata, di promesse non mantenute e di rancori mai sopiti.

Di Pofi: “un po’ di benzina sul fuoco, un po’ troppo”

Ugo Di Pofi (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Ugo Di Pofi, candidato di Fratelli d’Italia, rompe il silenzio con toni misurati, ma intrisi di un retrogusto amaro. «Complimenti ad Andrea — ammette — vincere al primo turno non era affatto scontato, ma quel 53% di preferenze si è deciso per poche centinaia di voti. Noi ci credevamo, eravamo abbastanza convinti di arrivare al ballottaggio». Il terremoto giudiziario del 24 ottobre ha stravolto gli equilibri in città. E, secondo Di Pofi, a fare la differenza è stata soprattutto una strategia ben studiata: «Querqui ha buttato benzina sul fuoco, ha sfruttato quella vicenda, ne ha tratto un netto vantaggio».

Ma la colpa, per Di Pofi, è anche interna. Lacerazioni, spaccature, una casa del centrodestra che non è mai stata davvero unita. Il voto disgiunto, dice, ha inciso. «Se io ho preso il 21% e Giovannone il 14, insieme saremmo andati ben oltre il 40. Ma è mancata l’unità». E rincara: «Forse dovevamo entrare di più nelle case dei cittadini. Parlare, spiegare, convincere. L’abbiamo fatto troppo poco».

Opposizione si, dimissioni no

Ugo di Pofi e Stefano Gizzi

Negli ultimi giorni, voci di corridoio lo volevano pronto a farsi da parte. Una smentita secca: «Farò un’opposizione corretta e reale. Resterò in Consiglio comunale». Perché la politica è anche questo: incassare e ripartire. A testa alta.

Di positivo, dice, resta il risultato delle liste civiche di Riccardo Del Brocco. E qui si apre un altro capitolo. Tutto da scrivere. (Leggi qui: Quel voto a Ceccano che scommette sui ragazzi).

Del Brocco: “ordine nel caos, pilastri tra le macerie”

Riccardo Del Brocco

Se c’era un modo per contarsi, Riccardo Del Brocco lo ha trovato. E lo ha fatto con la freddezza di un ragioniere e la tenacia di un militante che non molla neanche sotto le bombe. Quasi 1.500 voti. Due liste civiche personali – “Grande Ceccano” e “Ceccano Più Forte” – a sostegno di Di Pofi. Un successo che ha doppiato Fratelli d’Italia e surclassato Lega e “Sempre con Ceccano”. I numeri parlano chiaro. E Del Brocco, per una volta, li lascia parlare.

«Siamo una squadra. Questo risultato è il frutto di un lavoro di gruppo, non solo mio. Siamo rimasti in piedi quando tutti ci davano per morti. Abbiamo nuotato contro lo tsunami di ottobre e ne siamo usciti a testa alta». A chi gli chiede se tutto questo cambierà gli equilibri interni a Fratelli d’Italia, risponde con una stoccata: «Non ci sono equilibri da difendere, ma equivoci da chiarire. Chi è scappato, chi si è candidato altrove, oggi deve guardare in faccia la realtà».

E rincara: «In sei mesi ci hanno detto di tutto. A noi, alle nostre famiglie, ai nostri amici. Ora i numeri parlano. Chi ci accusava di essere la pietra dello scandalo, oggi deve ammettere che eravamo invece i pilastri. Ordine nel caos».

Cosa sarebbe successo senza il terremoto giudiziario del 24 ottobre? Del Brocco non ha dubbi: «Avremmo vinto 60 a 40. Avevamo opere in cantiere, progetti pronti. Lo scandalo ha rovinato tutto. Ma non ha distrutto la nostra base».

Giovannone: “ci hanno imposto tutto, non ci stiamo”

Fabio Giovannone (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Fabio Giovannone non cerca alibi, ma nemmeno fa sconti. «L’affluenza alta ci aveva fatto sperare nel ballottaggio. Ma dalle prime schede ho capito che i cittadini stavano lanciando un segnale forte». Un segnale che – almeno nei numeri – ha premiato Querqui e affossato il centrodestra.

«Con loro – spiega – non c’è stato dialogo. Solo imposizioni. E noi non ci siamo stati». Rivendica un progetto autonomo, alternativo. «Non facciamo riferimento ai Partiti. Abbiamo costruito una nuova area, una coalizione strutturata che ha superato Partiti che a livello nazionale stanno al 30%». Un riferimento che suona come un guanto di sfida. Ma con toni misurati: «Faremo opposizione propositiva. Valuteremo nei prossimi giorni come collaborare. Ma oggi siamo due aree divise».

Il ritorno di Forza Italia: Paolo Aversa entra in consiglio

Palazzo Antonelli

La novità azzurra si chiama Paolo Aversa. Dopo anni di assenza, Forza Italia torna in Consiglio comunale a Ceccano. E lo fa grazie alla lista civica di Giovannone. Una vittoria simbolica e politica, che riporta in aula il partito fondato da Berlusconi. «Abbiamo raggiunto l’obiettivo. Ringrazio Giuseppe Santodonato per il supporto. Ora costituiamo formalmente il gruppo di Forza Italia», ha detto il neo-consigliere.

Linea politica? «Attenta, seria, responsabile. Saremo un’opposizione nel merito, ma senza sconti».

Angelo Macciomei con Roberto Caligiore

Ma l’interrogativo che tiene banco tra gli addetti ai lavori riguarda lei: Alessia Macciomei, figlia di Angelo – entrambi tesserati Forza Italia – ma candidata nella lista “Grande Ceccano” di Del Brocco. Che ruolo avrà? Sarà ufficialmente rappresentanza di Forza Italia, oppure la sua sarà un’adesione solo simbolica, afferente più alla filiera di Del Brocco che a quella del Partito?

Una partita da giocare nelle prossime settimane. Ma intanto, qualcuno nei corridoi del potere romano – quelli che contano davvero – ha già annotato quei voti. E li ha messi nel conto di Riccardo. Non si sa mai. A Ceccano i conti si fanno anche cinque giorni dopo. E anche quando sembra tutto finito, la partita – quella vera – può essere appena cominciata.

Ruspandini osserva e prepara il secondo tempo

Massimo Ruspandini

A Ceccano il centrodestra è finito al tappeto, ma chi conosce la politica sa che anche da terra si può colpire. I volti sono quelli di chi ha perso, ma gli occhi — dietro le occhiaie — cercano già una nuova traiettoria. Perché i veri processi politici non si celebrano mai solo alle urne: si fanno nei silenzi, nei distinguo, nelle cene senza verbale.

Le ferite si leccano in pubblico, ma in privato si contano gli alleati, si misurano i tradimenti, si disegna il futuro. La partita è finita. Ma il secondo tempo, quello più interessante, forse deve ancora cominciare