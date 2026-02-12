Ceccano, la delega che scotta ed i 190mila euro “ritrovati”

A Ceccano la delega all’Ambiente continua ad essere terreno di scontro politico. Tra accuse di ritardi, fondi “ritrovati” e rivendicazioni di merito, la battaglia non riguarda solo 190mila euro persi e ritrovati. Ma leadership, visibilità e responsabilità amministrativa.

L’Ambiente non è mai una materia neutra. È una di quelle deleghe che, appena la prendi in mano ti ritrovi le dita sporche: dentro ci finisce tutto. Dai rifiuti alle manutenzioni, dalle competenze incrociate tra enti ai finanziamenti che scadono mentre la politica discute sui meriti.

E infatti, puntuale, arriva l’ennesimo affondo contro Colombo Massa. Non è la prima volta che la delega viene messa sotto pressione: già nei primi passaggi consiliari l’opposizione aveva sostenuto che l’Ambiente fosse troppo pesante per restare in capo a un delegato e non a un assessore. Non è un caso che nella precedente amministrazione di centrodestra fosse nelle mani di Riccardo Del Brocco, cioè un assessore destinato a diventare il candidato sindaco se non ci fosse stato il crollo del centrodestra per vicende del tutto esterne alla politica. (Leggi qui).

L’amministrazione dormiente

Questa volta la scintilla è un post social firmato da Gianluca Di Stefano (civica Grande Ceccano). Il tema è un finanziamento della Provincia di Frosinone per il potenziamento della raccolta differenziata. La versione resa pubblica è semplice e tagliente: “si erano persi 190mila euro”, l’amministrazione sarebbe stata “dormiente” e guidata da un “delegato assente”. Poi, grazie all’allarme lanciato dall’opposizione, i termini sarebbero stati riaperti e il Comune avrebbe recuperato quelle somme “seppur in parte”.

Il post si chiude con un ringraziamento ironico per la “clemenza” ad APEF, l’azienda in house della Provincia che si occupa di Ambiente ed Energia.

Il punto politico è chiaro: non si discute solo di soldi ma di responsabilità e di presenza. In una materia come l’Ambiente, la percezione pesa quanto gli atti amministrativi. E quando passa l’idea del ritardo o della distrazione, diventa subito terreno fertile per l’attacco.

Non un capriccio verde, ma servizi e risorse

Gianluca Di Stefano

Il tema, però, non è un vezzo ecologista. Non è un “capriccio verde”. Qui si parla di risorse concrete e di servizi per la città. Più raccolta differenziata significa meno costi, meno sprechi, migliore organizzazione.

La Provincia di Frosinone, negli atti ufficiali, ha più volte indicato il potenziamento della differenziata come priorità strategica. Bandi dedicati, risorse importanti, un’impostazione chiara: fornire ai Comuni strumenti operativi per migliorare il servizio.

Ed è proprio qui che la delega all’Ambiente diventa delicata. Perché se resti su un profilo esclusivamente tecnico, limitandoti al raccordo con gli uffici, rischi di lasciare un vuoto politico. Un vuoto che l’opposizione riempie rapidamente.

Fabio Giovannone

In Aula, Fabio Giovannone aveva già detto che l’Ambiente è “troppo pesante” per non avere un assessore. Tradotto: la delega non ammette sottotono. Se non comunichi numeri, cronoprogrammi e risultati, vieni dipinto come assente anche quando lavori. In più, quando si parla di fondi e progetti, il confine tra continuità amministrativa e nuova gestione diventa sottile. Se non chiarisci subito cosa è stato avviato prima e cosa è frutto dell’indirizzo attuale, l’etichetta è pronta: “state spendendo il lavoro di chi c’era prima”. Ed è qui che un delegato all’Ambiente deve alzare il livello politico. Spiegare, delimitare, assumersi la responsabilità delle scelte. Perché dall’altra parte, da Alessia Macciomei a Riccardo Del Brocco, la narrazione è lineare: “merito nostro, colpa vostra”.

Finché Colombo Massa resterà percepito come “solo tecnico”, continuerà a essere trattato come “solo bersaglio”. E con una delega così, è un rischio costante.

Il merito come campo di battaglia

Riccardo Del Brocco

A Ceccano, spesso il vero terreno di scontro non è il contributo in sé, ma la sua paternità politica. Anche quando i fondi arrivano oggi, si portano dietro una storia: progetti avviati, domande presentate, scadenze inseguite. Il sottotesto è sempre lo stesso: state incassando un risultato che nasce da un lavoro precedente? È una dinamica antica. Chi governa taglia i nastri, chi governava prima rivendica le fondamenta.

Nel caso dell’Ambiente, il peso simbolico è ancora maggiore. Non si tratta solo di rifiuti. C’è la Valle del Sacco sullo sfondo, ci sono emergenze ambientali, manutenzioni, burocrazie complesse e una sensibilità cittadina che non perdona. L’Ambiente è una parola che pesa.

Andrea Querqui

E quando la delega viene affidata a un rappresentante di Alleanza Verdi e Sinistra, assume anche un valore identitario. Diventa simbolo. E i simboli, in politica, sono bersagli privilegiati: oggi per i 190mila euro, domani per un cantiere, dopodomani per un’ordinanza. Il post dell’opposizione riconosce un dato: i soldi si recuperano e gli interventi possono partire. Ma non concede la narrazione. Rivendica di aver “suonato la sveglia” e di aver spinto alla riapertura dei termini.

La maggioranza si trova così nella posizione più scomoda: può portare a casa risorse e cantieri, ma rischia di farlo con l’etichetta di chi “sta mettendo a terra” un percorso iniziato prima. E siccome l’Ambiente non è mai una delega tranquilla, difficilmente la vicenda finirà qui. Perché, in fondo, la domanda resta una sola: chi ha costruito davvero e chi sta solo incassando?