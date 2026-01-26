Ceccano, la lettera che pesa più di un comunicato: “Siamo state lasciate sole”

Assistenza domiciliare, famiglie allarmate: nel mirino l’assessorato di De Santis, ma anche la macchina amministrativa. La risposta: “Fatto il possibile, fasce ISEE rimodulate”

Quando la politica vuole farsi ascoltare, alza la voce. Quando invece a parlare sono le famiglie, non servono megafoni: basta una lettera. Ed è quella che è arrivata nei giorni scorsi — dura, diretta, senza trucco e senza filtri — a far ripartire la miccia sul SAD, il Servizio di Assistenza Domiciliare: quel servizio che, per molte persone fragili, non è un “bonus”, ma la differenza tra avere una giornata possibile e una giornata impossibile.

La lettera non è un post e non è un comunicato di Partito. È scritta con la stanchezza di chi sente di dover spiegare l’ovvio: “siamo state lasciate sole”, “abbandonate”, senza il supporto adeguato, senza la percezione di una presa in carico vera. E per essere chiari: qui non si parla di una lamentela generica. Qui si parla di una contestazione frontale, che punta due bersagli precisi.

L’attacco doppio: assessorato e dirigente

La cosa che fa rumore — e che dà alla vicenda un peso politico — è proprio questa: l’attacco non si ferma all’indirizzo politico. Non è “la giunta”, non è “la maggioranza”. È più tagliente: nel mirino finisce l’assessorato alle Politiche sociali e finisce anche la dirigente del settore, cioè la filiera amministrativa che gestisce materialmente il servizio .

È un passaggio delicato, perché sposta il piano del confronto: non è più solo una critica alle scelte, ma una contestazione della gestione, del metodo, della sensibilità con cui si è risposto a un bisogno. E quando una famiglia scrive che si è sentita “abbandonata”, non sta facendo opposizione. Sta dicendo: “qui qualcuno non ci ha visto”.

“Non è politica”. E invece sì: perché le scelte pesano

Nella lettera c’è anche quel tentativo, quasi istintivo, di prendere le distanze dai battibecchi: “a prescindere dalla politica”. È una frase che suona come una richiesta di rispetto. Ma proprio lì sta la contraddizione che rende tutto più esplosivo: perché la politica c’entra eccome, anche quando non si nomina.

C’entra perché un servizio così — l’assistenza domiciliare — vive di scelte politico-amministrative: risorse, organizzazione, priorità, tempi, comunicazione. E soprattutto c’entra perché, in questa fase, le Politiche sociali non sono una delega qualsiasi: sono la delega che ti fa stare in mezzo alla gente ogni giorno. E quando sei in mezzo alla gente ogni giorno, ogni inciampo diventa una notizia.

Il punto è che una lettera di questa portata non resta in un cassetto. Non resta “un caso”. Diventa un fatto politico anche se non nasce per esserlo. Perché parla di fragilità, di solitudine, di assistenza: tre parole che — in un Comune — fanno più presa di qualsiasi slogan.

E poi c’è un elemento che a Ceccano è sempre lo stesso: quando la discussione tocca chi sta peggio, la città si divide subito in due curve. Una pretende spiegazioni, l’altra pretende soluzioni. E in mezzo ci sta l’amministrazione, chiamata a dimostrare non solo di avere ragione, ma di avere il passo giusto.

De Santis: “Fatto il possibile, fasce ISEE rimodulate”

L’assessore Mariangela De Santis

Alla lettera e al clima che ne è seguito, l’assessora Mariangela De Santis ha risposto già nei giorni scorsi con un messaggio che tiene insieme due registri: rassicurazione e cornice amministrativa. (Leggi qui: Ceccano, l’assistenza domiciliare che divide: la guerra delle fasce ISEE).

Ha rivendicato che l’amministrazione si è mossa per ridurre al minimo l’impatto delle misure legate al servizio, intervenendo sulla riarticolazione delle fasce ISEE e puntando a ridurre tariffe e soglie, con l’obiettivo di garantire che molti utenti possano rientrare nell’esenzione. In sostanza: non una scelta per colpire, ma un aggiustamento dentro vincoli e regole, per evitare che il SAD diventi un peso insostenibile per chi già vive una fatica quotidiana.

Il sottotesto politico, però, è evidente: De Santis prova a tenere la linea, a spiegare che il Comune sta cercando l’equilibrio tra sostenibilità amministrativa e tutela sociale. Ma quando dall’altra parte arrivano parole come “abbandono” e “solitudine”, l’equilibrio non è solo tecnico: è emotivo. E quello, spesso, è il più difficile da ricostruire.

Il nodo: non basta “avere ragione”, bisogna farsi capire

Qui non si tratta soltanto di numeri o procedure. Si tratta di percezione. E nelle politiche sociali la percezione è sostanza: se una famiglia non si sente accompagnata, tutto il resto — regolamenti, fasce, percentuali — diventa rumore.

Ecco perché questa storia continuerà a far parlare: perché non è una polemica, è un nervo scoperto. E perché una lettera così, in una città come Ceccano, non è mai solo carta: è un segnale. Un segnale che chiede una risposta non “tecnica”, ma umana e politica insieme. E su questo terreno, ogni passo sbagliato pesa il doppio.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).