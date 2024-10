Ceccano, si insedia il commissario del dopo tsunami

Arrivato il commissario prefettizio che accompagnerà Ceccano alle elezioni. Ruspandini non è nelle indagini: i suoi gli chiedono di prendere posizione. Centrosinistra e centrodestra avviano il confronto interno sulle elezioni. Torna Tramontanto. Gli altri pensano di non andare al Riesame

Il suo nome non c’è. E quando viene citato non è associato a storie di tangenti o di denaro sporco. Massimo Ruspandini Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, deputato e riferimento della sua corrente politica ha aspettato che fosse chiaro. Ha atteso che venissero esaminati i fatti scoperti dalla Procura Europea attraverso il lavoro della Squadra Mobile di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo. E cioè un giro di tangenti in cambio delle quali pilotare gli appalti comunali finanziati al Comune di Ceccano con fondi Ue e Pnrr. Che stando agli indizi ed alle intercettazioni aveva al centro Roberto Caligiore, cioè l’uomo che proprio Ruspandini aveva indicato come il più adatto per fare il sindaco.

In quelle cinquemila pagine più volte Roberto Caligiore parla con Ruspandini o parla di Ruspandini. Mai di denaro, sempre di politica, elezioni, amministrazione. Anche Repubblica nell’edizione di oggi scrive “Ruspandini, i cui contatti con il primo cittadino finito ai domiciliari sono stati monitorati dagli investigatori anche nel corso dell’ultima campagna elettorale per le Regionali risulta completamente estraneo alle indagini”.

L’autocritica interna

Roberto Caligiore

Nelle ore scorse ha riunito i suoi fedelissimi. Si è messo in discussione: si sente moralmente responsabile di fronte alla città di Ceccano e di fronte al Partito per avere proposto lui Roberto Caligiore.

Gli fanno notare che l’ordinanza è attenta e precisa: definisce una serie di fatti che nulla hanno da spartire con la politica e con il Partito. Che appaiono circoscrivibili alla vita privata del sindaco. Gli ricordano che la presenza in municipio di Stefano Anniballi cioè l’uomo intorno al quale si snoda l’inchiesta, aveva infastidito non poco alcuni amministratori: per nulla rassicurati dai commenti poco benevoli che si raccoglievano in giro. Al punto che nell’ordinanza si parla di un politico di spicco della maggioranza che si sarebbe lamentato della sua invadenza e del battibecco che ne sarebbe poi scaturito con il sindaco.

Daniele Maura

Al termine di quella sorta d’ ‘autocritica‘ non richiesta, a nome di tutti è stato Daniele Maura a prendere la parola. Dicendo a Ruspandini “Aò Massimo, ma ti vuoi rendere conto che ti stai accusando di avere scelto come candidato sindaco un luogotenente dei Carabinieri, con cinque medaglie sulla divisa, un’intera parete di encomi rilasciati da ministri di ogni orientamento politico, impegnato da sempre nel sociale e mai con una chiacchiera su di lui?”

Nel corso dell’incontro, Massimo Ruspandini non rinnega gli anni vissuti spalla a spalla con Roberto Caligiore e tutti gli altri del Partito, “la squadra con cui abbiamo dato vita ad una realtà nuova nel panorama politico provinciale, in tutti questi anni ha sempre avuto un comportamento irreprensibile. E l’amicizia che in politica non conta, qui invece c’è”.

Una dichiarazione, breve e netta. Con la quale mettere fine al periodo di elaborazione del lutto politico. E tornare subito al lavoro, tanto nel Partito e tanto a Montecitorio. È quello che gli hanno chiesto di fare a stretto giro. Soprattutto ora che l’ombra del sospetto si è allontanata.

Ceccano volta pagina

Fabio Giombini

Sul piano amministrativo, questa mattina a Ceccano si è insediato il commissario prefettizio Fabio Giombini. Non è un nome pescato a caso: è Capo dell’Ufficio di Controllo della Direzione Centrale per le Autonomie al Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Il prefetto Ernesto Liguori lo ha nominato a seguito delle dimissioni rassegnate in massa di fronte al notaio da 13 degli amministratori comunali, sia di maggioranza che di opposizione.

Nessuna dichiarazione all’ingresso in municipio se non le solite parole di circostanza: non ha ancora idea della situazione che troverà.

Sul fronte politico si apre il dibattito interno ai due fronti. Il centrosinistra deve decidere se presentarsi unito o ancora una volta spaccarsi su due o più candidati come nelle ultime tornate elettorali, vinte anche per questo dal centrodestra. Il centrodestra deve raccogliere i cocci e capire da chi ripartire se anche un luogotenente dei carabinieri con il curriculum di Caligiore alla fine si rivela fonte di imbarazzi.

Il piano investigativo

L’avvocato Sandro Salera

Sul piano investigativo è rientrato stamattina a Fiumicino Gennaro Tramontano, il

commercialista coinvolto nell’inchiesta che ha portato dieci persone agli arresti domiciliari e 3 all’interdizione dalla professione. Era in vacanza con la famiglia a Zanzibar. Il sospetto della Squadra Mobile e dello Sco è che esistesse un ‘sistema’ che pilotasse l’appalto verso una ditta gradita, sempre riconducibile alle stesse persone. In cambio veniva ricavata una tangente attraverso lavori di pulizia o servizi affidati dalla vincitrice a società che esistevano solo sulla carta. Queste ultime monetizzavano e dividevano tra il sindaco, i tecnici ed i dirigenti comunali e gli altri coinvolti.

Tramontano verrà sottoposto ad interrogatorio nei prossimi giorni. Gli altri arrestati intanto stanno escludendo la possibilità di fare un ricorso al Tribunale del Riesame. Sicuramente non ci andrà l’ingegnere Stefano Polsinelli. Con i suoi difensori Sandro Salera e Paolo Marandola hanno scelto questa strategia per non correre il rischio di andare “a formare un giudicato cautelare in assenza di pronta disponibilità della documentazione necessaria. Abbiamo invece la necessità di tempo per raccogliere le prove documentali da produrre al tribunale di Frosinone, di cui abbiamo quella piena ed assoluta fiducia, che ci consente di non cercare giustizia altrove”.

Perché non hanno la pronta disponibilità delle prove a favore? Perché sostengono che sono nei computer sequestrati e quindi non possono prendere i documenti

Tutti negano

Mercoledì si è concluso il primo giro di interrogatori. Tutti negano di aver pagato tangenti. Lo hanno fatto gli imprenditori ceccanesi Danilo e Massimo Rinaldi, anche loro coinvolti nell’inchiesta “The Good Lobby” che ha provocato il terremoto politico e giudiziario in municipio a Ceccano. Dicono di essersi interfacciati più volte con l’ex sindaco Roberto Caligiore e con il capo dell’ufficio tecnico, il geometra Camillo Ciotoli ma solo per il deposito della documentazione occorrente prima di partecipare alle gare di appalto. E successivamente, a gara vinta, per stipulare i contratti di esecuzione degli appalti.

Assisiti rispettivamente dagli avvocati Giampiero Vellucci e Nicola Ottaviani, sono comparsi mercoledì mattina davanti al Gip del Tribunale di Frosinone Ida Logoluso. Gli interrogatori sono durati per entrambi una mezz’ora circa, nella quale hanno respinto le accuse parlando di normali e corretti rapporti tra imprese e comune.

Danilo Rinaldi è il titolare delle quattro imprese che secondo le accuse ricevevano gli appalti in via esclusiva e poi giravano soldi a tecnici e al sindaco. Per il fratello Massimo c’è invece la misura interdittiva del divieto di esercitare impresa. Lui ha aggiunto che si è sempre lavorato nel massimo rispetto dei contatti pubblici e delle regole degli appalti. Si è detto estraneo ad ogni attività illecita che viene ipotizzata.

Mercoledì è comparso davanti al Gip Logoluso anche Camillo Ciotoli, uno dei principali accusati nell’inchiesta. Assistito dal legale Antonio Perlini ha risposto per un’ora a tutte del domande del Giudice dando la propria versione dei fatti e “ha chiarito la propria posizione“.