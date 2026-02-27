Celentano in pausa: la crisi silenziosa che scuote il centrodestra

La sindaca Matilde Celentano annuncia una pausa di riflessione dopo l’affondo di Forza Italia in Aula. Tra accuse di commissariamento e maggioranza divisa, Latina entra in una crisi politica che è già sostanza, prima ancora che numeri.

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

La pausa che pesa

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, si è fermata. Non amministrativamente, ma politicamente. «Sono una donna libera, e non prendo ordini da nessuno, neanche da Roma», ha dichiarato in aula, scandendo parole che sanno di rivendicazione d’autonomia. Ma anche di isolamento. Poi la frase che più di tutte fotografa il momento: «Devo riflettere sul futuro di questa amministrazione. E in questa pausa non sto incontrando nessuno».

Non è una semplice sospensione. È una pausa che pesa. Arriva al termine di una seduta accesa, attraversata da accuse frontali e da una frattura che non è più sussurrata nei corridoi ma pronunciata in Aula. La maggioranza che sostiene Celentano non è aritmeticamente caduta, ma politicamente è entrata in zona rossa.

La scintilla

Giuseppe Coriddi

La scintilla è partita dai tre Consiglieri di Forza Italia, che hanno scelto il Consiglio comunale per mettere in chiaro il loro malessere. Non un distinguo tecnico ma un atto politico. «L’unità della maggioranza è auspicata, ma si dimostra con la condivisione di scelte e obiettivi», ha detto il capogruppo Giuseppe Coriddi. Tradotto: non basta invocare coesione, bisogna praticarla.

Forza Italia non ha i numeri per far cadere l’amministrazione. E lo ha ammesso. Ma ha i numeri per logorarla. E lo sta facendo. L’annuncio di votare i provvedimenti e poi abbandonare l’aula fino a chiarimenti non è un gesto simbolico: è una pressione continua, una crisi controllata ma permanente. Non a caso, nel vertice del centrodestra tenuto all’inizio della settimana a Roma per parlare della situazione nel capoluogo, l’unico assente era Forza Italia. (Leggi qui: Latina, vertice senza Forza Italia: il centrodestra si conta e si interroga).

In politica, la differenza tra stabilità e sopravvivenza è sottile. Latina sembra oggi sospesa su quella linea.

Accuse, repliche e una maggioranza divisa

Mauro Anzalone

Le parole di Mauro Anzalone hanno alzato ulteriormente la temperatura. «Sindaca, prenda decisioni di testa sua e non si faccia influenzare da qualche senatore romano». Il riferimento è chiaro, anche se non esplicitato. Il tema del “commissariamento” aleggia, e la sindaca lo respinge: «Non c’è nessun commissariamento. Ci sono interlocuzioni, alla luce del sole. Io sono una donna libera».

La replica di Celentano è ferma ma il quadro resta fragile. Rivendica la collegialità delle scelte con l’esecutivo, invita a lasciare fuori le polemiche, chiede senso di responsabilità. Ma il clima è già appesantito. Quando un sindaco parla di “fibrillazioni” e di “pausa di riflessione”, la crisi è già politica, prima ancora che numerica.

Attacco frontale

Valeria Campagna

L’opposizione non perde l’occasione. Valeria Campagna (PD) attacca frontalmente: «Che abbiamo una sindaca incapace lo posso dire?». Parole che incendiano l’Aula e trasformano la seduta in uno scontro aperto. L’invito a «mandarci tutti a casa» è il tentativo di spingere la crisi oltre il perimetro della maggioranza.

Ma la difesa arriva da Fratelli d’Italia. Il capogruppo Cesare Bruni prova a ricompattare: «FdI non litiga con nessuno, semmai è qualcun altro che litiga con se stesso». Una frase che fotografa la frattura interna al centrodestra più che quella con le opposizioni.

La verità è che la crisi non è ancora esplosa, ma non è più latente. Forza Italia alza la voce, Fratelli d’Italia difende la sindaca, l’opposizione soffia sul fuoco.

Latina vive una fase di equilibrio precario. La pausa di Celentano può essere un passaggio di raffreddamento o l’anticamera di una decisione più radicale. In politica, le pause non sono mai neutre: o servono a ripartire, o anticipano una svolta.