Celentano «Sul Key discutiamo e Boeri potrebbe fare al caso nostro»

Faccia a faccia con il sindaco Matilde Celentano. la sua idea di città. I perchè di tante scelte. I segnali con l'opposizione. La possibilità mancata con la Capitale della Cultura. E quelle con il Centenario

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Sono le 10 di martedì mattina, giornata che dire torrida è poco o niente. Il caldo ovatta la vita e pare che tutto rallenti. Ho appuntamento con il sindaco di Latina, Matilde Celentano. Salgo al primo piano del Comune, un poco di convenevoli con lo staff. Battute, goliardia, nelle città piccole ciascuno ha avuto a che fare, in qualche modo con l’altro e la cosa umanizza la vita. Mi riceve Sandro Panigutti, mi “scorta” dal sindaco. L’ufficio è quello di Damiano Coletta e di Giovanni Di Giorgi.

Arredato in maniera diversa però. Si nota la mano femminile: gli uomini sono spartani, gli uffici sono una specie di caverna nella quale si rifugiano a lavorare. Lo stesso per le donne: ma per loro la caverna deve anche essere pulita, ordinata, ed avere un tono. Il sindaco si accorge che noto la differenza e precisa: “gli argenti li ho portati da casa e anche le foto della mia famiglia, l’ ho personalizzata”.

Commento che mi pareva il minimo. Ed i quadri? Lei assicura: “Sono quelli che c’erano ma adesso nel scelgo qualcuno dalla Pinacoteca comunale anche per valorizzarli. Ho esposto anche il crocefisso in madreperla che mi hanno donato i parroci della città. È stato benedetto a Gerusalemme”. Dio solo sa quanto ci sia bisogno di quella benedizione in questa città.

Il colloquio

Lidano Grassucci con Matilde Celentano

Ma dobbiamo parlare di questa cosa impalpabile che è il governo di una città che, talvolta, pare ingovernabile. Lei ammette “Non mi fosse così difficile, ogni giorno tanti imprevisti differenti: il palazzetto, Latina ambiente, i trasporti

Vi fate guidare dalle contingenze?

No, non dico questo ma certo si cumulano cose, abbiamo solo 440 dipendenti che fanno il possibile ma questi sono. Torneremo ad assumere nel 2025 faremo anche un concorsone ora cerchiamo di fare sinergia con altre amministrazioni locali: con Sabaudia stiamo condividenti un tecnico per le gare .

Però un poco di sciatteria appare, le transenne con la scritta Comune di Cisterna il caos delle strisce orizzontali a Piazza del Popolo…

Lo so bene, mi sono arrabbiata moltissimo. Delle strisce abbiamo notato l’errore subito, ma bisogna stare con mille occhi. Riconosco l’errore Queste sono piccole cose, ma segnano le grandi. Ma noi, e rispondo alla sollecitazione, non ci facciamo gestire dagli eventi stiamo: lavorando alle grandi opere. Abbiamo una idea di azione

Quali grandi opere?

Il rendering del Ruspi

Abbiamo affidato a Sport e Salute, la struttura che è intervenuta a Caivano, il lavoro sul Palazzetto dello Sport, un milione e 700mila euro, che ci restituirà l’impianto. Poi stiamo decidendo per la tensostruttura da 3500 posti, un investimento che ha un range tra 6 e 28 milioni di euro. Mi consenta anche di dire che sono orgogliosa di aver dato Banca d’Italia e Ruspi a La Sapienza, a fine mese vedrò il rettore. Ricordo che noi non abbiamo comprato l’edificio della Banca d’Italia, che abbiamo trovato tanti vincoli e l’uso universitario era inevitabile. Poi la nostra scelta strategica è quella di fare una città per i giovani: università ed isola pedonale”

Perché l’università? Ci poteva andare il conservatorio.

Lo abbiamo coinvolto, non era interessato del resto hanno risorse importanti per valorizzare la sede che possiedono. Certo non sono chiusa ad altri atenei, ragioniamo ad esempio con Roma 3 e il DAMS che è interessato a spazi al Palazzo della Cultura su cui abbiamo 2 milioni e mezzo di euro per Caffaro, sala conferenze e Pinacoteca. Entro il 2026 abbiamo investimenti di fondi europei per 12 milioni di euro. Il Palazzo della Cultura diventerà tale e gli uffici comunali non legati a questa funzione saranno trasferiti altrove, in parte anche alla Banca d’Italia.

Ha parlato di isola pedonale

Dobbiamo allargarla portarla fino al mercato coperto, in via Don Morosini, fino all’università, al teatro. Investiremo 4 milioni di euro con nuova pavimentazione, nuovo arredo, filodiffusione, totem nuovi A Latina si pensa sempre “urbanistico” ma c’è anche la vita di tutti i giorni, per esempio muoiono gli alberi, i pini di via epitaffio.

Pensate anche verde?

Si, abbiamo iniziato dalle scuole, dai borghi, coinvolgeremo anche l’istituto agrario

Torniamo all’amore architettonico, qui tutto è architettura come se non esistesse altro?

Certo è che strumenti urbanistici ce li dobbiamo dare, c’è bisogno di nuove realizzazione e di allargare il mercato.

Ma il vuoto non è fare ancora . È che quello fatto è tutto bloccato: bloccato Globo, la Q3, la Svar, la cittadella Giudiziaria

Beh c‘è un vuoto di 30 anni, ma Globo abbiamo quasi raggiunto una risposta, l’Icos sta ormai nella fase di recupero completo con il progetto a Gonfie Vele, il provveditorato alle opere pubbliche sta lavorando alla ultimazione della cittadella giudiziaria con la chiusura del primo lotto funzionale: ci andrà la Procura poi vedremo per il Tribunale. Anche all’ex meccanografico un operatore privato sta per riusare quell’enorme immobile. Non è vero che siamo fermi.

E il Key?

Palazzo Key

E’ una sfida, io penso ad aprire un confronto nella città, senza soluzioni predefinite. Pensiamo anche ad una sorta di convention nei giardini del comune dopo l’estate per discutere. Una discussione di tutta la città. Il Key è anche un simbolo della città dei grattacieli che non è mai stata. E’ un simbolo anche lei. Anzi, grazie al lavoro dell’assessore all’urbanistica Annalisa Muzio abbiamo interessato anche architetti importanti, abbiamo contatti con Stefano Boeri. Dobbiamo cogliere le opportunità.

IL Key è anche autolinee vecchie, oratorio, stadio…

Sì, ma dobbiamo discutere, dobbiamo essere capaci di elaborare una idea e poi chiedere agli architetti, al grande architetto, come attuarla. Noi dobbiamo sapere cosa vogliamo, tenendo conto anche dello stato dell’arte, i primi due piani del Key sono di proprietà della banca

Aprire un dibattito che non è stata la linea della maggioranza fino ad ora

Il sindaco di Latina Matilde Celentano in audizione per la Capitale della Cultura

Se si riferisce al progetto della candidatura di Latina a Capitale della Cultura, ritengo che sia stata una grande esperienza anche di confronto con le altre città italiane, certo abbiamo lavorato in tempi ristrettissimi. Credo che dobbiamo lavorare per grandi progetti come questo con un adeguato orizzonte temporale.

Un poco Latina è anche rimasta isolata rispetto ai sindaci dei comuni della sua naturale area

Non sono completamente d’accordo, ad esempio il sindaco di Frosinone c’è stato vicino, poi noi dobbiamo essere capaci di lavorare con gli altri comuni. Lo stiamo facendo con la rete museale che coinvolge anche strutture private come Piana delle Orme. Noi dobbiamo essere aperti ma confesso che non è facile. Abbiamo riattivato la rete regionale delle città di fondazione.

Lo stato di salute della sua maggioranza

Guardi ho un ottimo rapporto con tutti i gruppi, Forza Italia per esempio ha con me un dialogo continuo con Giuseppe Di Rubbo e Stefano Cardillo, e questo vale anche per la Lega e l’Udc.

Fratelli d’Italia?

E’ evidente che siamo stati capaci di fare squadra, di tenere il filo della responsabilità. Sono i miei guerrieri

C’è anche un altro pezzo di città

L’opposizione spesso eccede nel personalizzare lo scontro, il caso di Giacomo Mignano è sintomatico, ma ho apprezzato e molto che l’opposizione tutta ha raccolto il guanto di sfida della legge in via di approvazione sulla fondazione per il centenario. È stata una apertura importante per creare un sentire civico e per arrivare ad una dialettica normale tra opposizione e maggioranza in città. Basta con la storia di quelli di prima, lei non mi ha mai sentito parlare in termini noi e quelli di prima.

Torniamo ai buchi neri, le aree monofunzione della città: mercato del martedì, autolinee nuove che rischiano di dare una idea di scollamento della città

Abbiamo da investire 50 milioni di euro, possiamo pensare a interventi strutturali. L’idea è la città dei giovani, allargamento della offerta formativa, investimenti dentro questa logica. Riportare lo sport in centro: un grosso successo il basket a Piazza del Popolo, significa che si può fare. Penso anche all’attenzione, tra gli altri, del Dams di Roma 3 per gli ex monopoli di Stato. Stiamo ricucendo il tessuto urbano dentro una strategia.

Parliamo sempre di funzioni, decentrare anche l’ospedale?

Credo si inevitabile, oggi l’ospedale è un sistema complesso, ha bisogno di servizi intorno. Il nostro ospedale ha eccellenze che richiamano pazienti da tutta la Regione, è Dea di secondo livello e non solo ha bisogno intorno di offerta di servizi che oggi non ci sono. Il Goretti attuale potrebbe svolgere il ruolo di Casa della Salute nell’ambito di una nuova offerta sul territorio.

Parliamo di servizi, la città arranca sulla pulizia

Deve ammettere che abbiamo migliorano rispetto ad una fase critica, avevamo messo in campo anche l’idrpopulitrice, poi 30 unità in meno di operatori ci hanno creato grossi problemi. Ci stiamo ridefinendo con l’arrivo di 10 nuovi operatori, altri 10 arriveranno a breve

Il nodo è tecnico Abc opera solo a Latina, non ha respiro al nord ci sono multiservizi che aggregano più comuni

Credo che il dialogo e l’apertura anche qui siamo una prospettiva su cui lavorare, per ora dobbiamo ottimizzare quello che c’è sul terreno. I risultati sono evidenti,, c’è da fare ma miglioriamo

Parla sempre di aperturta, ma l’amministrazione “per strada” si cede poco

Io sto sempre in giro per la città. Vengo dalla chiusura della festa della Chiesuola, c’era tanta gente, la notte rosa è stato un successo. Ci siamo e ci saremo di più.

Piangete per la perdita della scala rampante delle poste, per la fine della lingua veneta, elemento fondante della cultura cittadina, neanche un cenno

Non mi strappo le vesti per alcune cose. Invece la sollecitazione, diciamo così, linguistica è da raccogliere. Ricominceremo dai gemellaggi già in essere. Dobbiamo lavorare sul patrimonio umano

Fa caldo, molto a Latina il 16 luglio. Una città complicata, una eredità breve ma pesante. Fuori a piazza del popolo l’asfalto fonde. Abbiamo parlato, forse non ci siamo convinti, ma dal verbo è nato il mondo, il verbo poi si è fatto carne. Sarebbe bello accettare tutte le differenze, quelle di chi governa e quello di chi dissente per dare a questo posto un ruolo di capitale. Cosi’… potrebbe essere.