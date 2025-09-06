Cento giorni e nessuna meraviglia: il centrodestra va all’attacco di Querqui

“Amministrazione lenta, frantumata, scolastica” Cento giorni di governo, due racconti opposti: l’opposizione affonda i colpi con “Querqui, 100 giorni di niente”, mentre il sindaco risponde con un video sobrio e senza polemiche. A Ceccano si consuma così il primo vero scontro politico: accuse di immobilismo da un lato, rivendicazioni di legalità e scelte nette dall’altro.

Alle dodici spaccate, mentre la città scorreva tra l’ultimo caffè e il primo pranzo, l’opposizione ha rotto gli indugi. Nessun preambolo, nessuna stretta di mano: ha alzato il sipario su quello che è apparso subito come un attacco frontale. Il bersaglio? Un’amministrazione descritta come troppo intenta a specchiarsi, a incensarsi, a far passare per impresa ciò che altrove sarebbe routine. Altro che cambiamento: il racconto dei primi cento giorni dell’amministrazione di centrosinistra guidata a Ceccano dal sindaco Andrea Querqui, secondo loro, è stato solo una lunga messa in scena. E a loro, quella recita, non è piaciuta affatto.

È stata chiamata “Querqui, 100 giorni di niente”, la conferenza stampa andata in scena questa mattina a Ceccano. E già dal titolo si capiva che non sarebbe stato un brunch istituzionale.

Sobria e con rancore

Nella sala scelta per l’occasione – sobria, ma carica di rancore – si sono ritrovati quasi tutti i protagonisti del centrodestra ceccanese, versione 2025: dai consiglieri comunali Ugo Di Pofi (candidato sindaco dal centrodestra ed oggi capogruppo dell’omonimo gruppo), Alessia Macciomei (Grande Ceccano) e Ginevra Bianchini (Fratelli d’Italia), fino ai primi dei non eletti: Diego Bruni, Gianluca Di Stefano e Antonella D’Annibale. Presenti anche Rino Liburdi, presidente del circolo FdI, e Alessio Patriarca.

Una partecipazione quest’ultima che non è passata inosservata: perché se Patriarca è l’erede politico dell’ex assessore Stefano Gizzi, la sua presenza dice che il fronte del centrodestra ha chiuso i conti col passato e con la litigiosità interna. Anche con la lacerazione che aveva portato l’allora amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Roberto Caligiore a mettere fuori dalla giunta Stefano Gizzi contestandogli le sue posizioni apertamente filorusse sventolate addirittura alla Tv moscovita. Nei giorni successivi anche Alessio Patriarca era stato privato delle deleghe da consigliere per essere rimasto fedele a Gizzi.

Il segnale è chiaro: il passato è alle spalle ed il centrodestra ha riaperto le ostilità col presente. Forse.

“Cento giorni di niente”: il j’accuse

Gli attacchi non sono stati pochi. E nemmeno leggeri. Il più diplomatico è stato «l’esecutivo lumaca», per passare poi al giudizio ben più affilato: “approccio infantile” alla macchina amministrativa, «ideologico e scolastico» – come se il Comune fosse un banco di prova, più che un’amministrazione chiamata a decidere. Un’ora abbondante di affondi, a tratti anche tecnici. Ma con la punta rivolta sempre allo stesso bersaglio .

L’accusa è quella di tradimento del programma, di ritardi gravi e sistemici, di incapacità amministrativa, di assenza di visione e di organizzazione. E soprattutto, di vivere di rendita: «Raccolgono i frutti di bandi in itinere dalla precedente gestione».

Nel mirino, un lungo elenco di “niente”:

Affidamenti diretti, promessi mai più, ma usati a manetta: “è la prassi, è la legge” – hanno detto – “e loro lo sapevano”.



Scuolabus mai partiti, con famiglie ancora in attesa.



Cartellonistica sbagliata sulla rete d’impresa, con tanto di “elogio dell’errore”.



Sporcizia, parchi abbandonati, alberi caduti, omini verdi spariti: il decoro urbano è ai minimi storici.



Discariche abusive in aumento, “e uno spazzamento che sembra evaporato”.



Pari opportunità ignorate, “nemmeno una delega assegnata”.

E ancora: la segretaria del sindaco, che “non esiste ancora”, bloccata “tra beghe interne e suggerimenti da fuori”.

Il cimitero e l’ordinanza “folle” di Querqui

Il cimitero di Ceccano

Un passaggio è stato riservato anche al cimitero comunale: «Lavori fermi, nessuna novità, stato di abbandono totale. C’è sporcizia ovunque».

E poi la miccia più accesa: l’ordinanza estiva per i locali, quella che ha regolato le attività all’aperto. Per l’opposizione è “una follia”, un atto punitivo verso chi lavora e tiene viva la città. «Qui si penalizza chi dà lavoro, chi paga le tasse, chi anima le piazze. Il commercio soffre e l’amministrazione cosa fa? Gli mette i bastoni tra le ruote».

Ma a ben vedere l’ordinanza non dice esattamente questo. O meglio: le regole contestate si applicano solo alle manifestazioni pubbliche in piazza, non ai normali esercenti privati. Come già accade in tutti i comuni d’Italia e com’è previsto dalle disposizioni nazionali e dai regolamenti di ordine pubblico. Nessuna stretta generalizzata, quindi. Ma nel gioco delle parti, anche una sfumatura può diventare un caso politico.

Il centrodestra al completo – almeno quello presente oggi – ha puntato il dito contro un atteggiamento punitivo, che “non premia chi si impegna” ma “demonizza chi lavora”.

Area Vasta, il ritorno del nemico esterno

Il presidente della Commissione per l’Area Vasta Vincenzo Iacovissi

E infine, il ritorno della madre di tutte le battaglie: l’Area Vasta. Cioè l’alleanza tra Frosinone ed i dieci Comuni intorno per svolgere servizi insieme come se fossero un Comune soltanto; per cominciare si parte dai progetti Europei: vengono sviluppati come se i 10 Comuni fossero 1 moltiplicando così le possibilità di essere finanziati. Il centrodestra aveva sempre detto no, Andrea Querqui non aveva ancora indossato la fascia che aveva autorizzato un dirigente a partecipare alla riunione convocata nel Capoluogo per dire che appena insediato, il nuovo sindaco avrebbe detto si.

A Destra si continua coerentemente con la posizione di chiusura. L’Area Vasta è stata definita da Rino Liburdi & co. una “sottomissione silenziosa”, una “scelta imposta”, un “contenitore pensato da altri, per altri”. Che sa di Grande Frusinate con un vestito nuovo. La posizione è netta: «Contrari, ieri come oggi. E continueremo a batterci contro». Non c’è dialogo, né apertura. Non si tratta di strategia: si tratta, per loro, di identità.

Dietro la sigla “Area Vasta” non c’è un’entità misteriosa né una svendita d’identità ma un modello di governance sovracomunale pensato per unire forze e risorse, in un’epoca in cui i campanili da soli non vanno più lontano. L’idea è semplice: mettere in rete comuni diversi, creare sinergie su trasporti, ambiente, infrastrutture, fondi europei. Non mancano però le ombre: se non governata con equilibrio, l’Area Vasta può trasformarsi da opportunità a subalternità, con i centri minori schiacciati dalle logiche dei più grandi. È questo il dubbio sollevato dal centrodestra.

L’assenza che fa rumore

Ed è qui che si gioca la partita politica. La sfida del centrosinistra è non nel dire sì o no a priori ma nel saperci stare con la schiena dritta, facendo valere le istanze del proprio territorio.

Riccardo Del Brocco

A margine, un’assenza che non è passata inosservata: quella di Riccardo Del Brocco. L’uomo forte del centrodestra ceccanese, ex assessore con voce e veleno, stavolta ha lasciato il palco agli altri. Nessun intervento, nessuna dichiarazione. Silenzio totale. Presente in sala. E basta.

Un’assenza che pesa più di una presenza. Strategica? Voluta? Dettata da tensioni o da calcoli? Per ora non è dato sapere. Ma a Ceccano, dove ogni gesto è un segnale, il silenzio è già un messaggio.

Il video di Querqui

Il sindaco Andrea Querqui non parla: spiega. Niente teatrini, solo un video per raccontare la città che cambia.

Andrea Querqui

Mentre l’opposizione elencava mancanze e ritardi, Andrea Querqui ha scelto una via diversa. Nessuna conferenza stampa, nessun contrattacco verbale, nessuna polemica in diretta. Solo un video, pubblicato sui canali istituzionali, in cui il sindaco ha raccontato con ordine e precisione i primi cento giorni di governo: eventi sostenuti, lavori avviati, bandi presentati, scelte amministrative già compiute e prossimi obiettivi.

Un modo di fare politica che rinuncia alla spettacolarizzazione, che non cerca l’applauso facile o il titolo ad effetto ma si affida ai contenuti. Nessun filtro, nessuna mediazione. Solo un messaggio rivolto direttamente ai cittadini, per dire: “Stiamo lavorando. Ecco come”. (Leggi qui: Ceccano, 100 giorni con la bussola: Querqui traccia la rotta).

La politica spesso urla per farsi sentire, Querqui ha scelto di parlare piano. Il tempo dirà cosa vorranno ascoltare gli elettori ceccanesi.