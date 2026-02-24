Centro storico, il PSI detta l’agenda: il PD resta ai box

Sul degrado del centro storico il Partito Socialista accelera, intercetta il malessere e apre la campagna per il 2027. Il Partito Democratico riflette. E nel vuoto lasciato dai dem, Schietroma si prende la scena.

Il Centro Storico tra mito e silenzio

Al Centro Storico di Frosinone c’è sempre stata un’aria diversa rispetto al resto del Capoluogo. Sarà perché il traffico è minore e quindi si respira leggermente meglio; perché quando nella parte bassa c’è umidità o nebbia, in quella alta il cielo è più terso. Sarà anche per quel senso di supposta “nobiltà” che hanno i residenti del Centro Storico, perché vivono “dentro le mura”, quelle che in epoca antica definivano la cinta muraria di protezione del cuore della città: la parte alta, con le sue due porte di accesso, l’arco Campagiorni e quella di piazza Garibaldi.

O forse è solo l’odore leggermente acido dell’umidità che morde i palazzi storici, o il silenzio delle saracinesche che non si alzano più. Fatto sta che in queste ore al centro storico si respira l’aria di una battaglia politica improvvisamente riaccesa.

Gian Franco Schietroma (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

E a dare fuoco al braciere è stato il Partito Socialista. Mentre il Partito Democratico è ancora impegnato a cercare una bussola interna (la troverà mai?) tra attese sfibranti di stagioni congressuali annunciate e scontri tra correnti praticamente su tutto – l’ultima sulle candidature a Cassino alle provinciali. In questo clima, Gian Franco Schietroma ha deciso di rompere gli indugi. Il leader socialista, con l’esperienza di chi ha visto passare decine di amministrazioni a ogni livello istituzionale, ha scelto uno dei temi più sensibili e attuali: il degrado del centro storico.

Ed anche questa volta il PSI ha battuto sul tempo il PD.

La Petizione e l’Affondo Socialista

(Foto: Stefano Scarpiello © Imagoeconomica)

A riaprire la questione è stata una petizione che ha raccolto in pochi giorni 110 firme per chiedere l’installazione di telecamere di videosorveglianza nelle zone più esposte: piazza Santa Maria, piazza Scappaticci, via Aonio Paleario e via del Carbonaro. Una richiesta indirizzata al Sindaco e al Prefetto, che fotografa un malessere diffuso: furti, danneggiamenti, presenza di soggetti dediti allo spaccio, paura crescente nelle ore serali e soprattutto nei fine settimana. L’onorevole Schietroma precisa di intervenire formalmente “da cittadino” ma con il peso specifico di chi conosce a fondo le dinamiche istituzionali e gli equilibri del capoluogo.

Il suo è un affondo mirato e di ampio respiro: sicurezza come priorità assoluta, dal centro storico allo Scalo, passando per la zona della stazione ferroviaria, dove gli episodi di microcriminalità sono ormai cronaca ricorrente. Schietroma non si limita a sostenere la petizione per chiedere maggiore controllo attraverso la videosorveglianza.

Telecamere sui semafori

Allarga la prospettiva: lo stato di abbandono della parte alta avrebbe spinto molti residenti a trasferirsi altrove, con ricadute pesanti su commercio e servizi. E punta il dito su un nodo politico irrisolto: da anni si parla di rilancio del centro storico ma senza una visione organica.

Il ritorno del Comune a Palazzo Munari doveva essere il motore della rinascita; è rimasto, finora, uno “splendido lampo nel buio”. Il messaggio è chiaro: la sicurezza è condizione necessaria, ma non sufficiente.

Il Sorpasso Politico e la Partita del 2027

Servono residenti, giovani, attività commerciali, arredo urbano, progettualità. In altre parole, serve una strategia. Nel suo intervento da “cittadino”, in realtà da vecchia volpe della politica, Schietroma ricorda che il tema del centro storico è stato sollevato più volte in aula, durante il question time, dal consigliere comunale del PSI Vincenzo Iacovissi. Che è anche l’annunciato prossimo candidato sindaco del partito per le elezioni del 2027. Così, tanto per ricordare a tutti che la battaglia per il centro storico la sta conducendo da tempo, e in solitaria, il Partito Socialista. Una bandiera politica grande come una casa piazzata sul Campanile. Chapeau.

Vincenzo Iacovissi

Ed è in questo senso che si consuma, ancora una volta, il sorpasso politico. Perché mentre il Partito Democratico continua a essere (inspiegabilmente) fermo ai box, il PSI si prende integralmente la scena su uno dei dossier più delicati della città.

Schietroma dimostra di essere presente su tutti i fronti – sicurezza, decoro, sviluppo urbano – e soprattutto di essere già entrato in clima da campagna elettorale. Non è un dettaglio.

In prospettiva delle prossime Comunali, il centro storico – storicamente bacino elettorale della sinistra – sarà uno dei terreni decisivi di consenso, insieme allo Scalo. È fattuale che chi intercetta per primo il malessere dei residenti parte con un vantaggio competitivo evidente. Il PSI, con un’operazione politica rapida e calibrata, costringe il PD a rincorrere su un tema identitario per il centrosinistra cittadino. Perché parlare di centro storico a Frosinone significa parlare di identità, memoria, comunità. E da qualche giorno anche di sicurezza.

Il segnale

L’Arco Campagiorni

Il segnale è lanciato: il PSI c’è, presidia i dossier caldi, prova a dettare l’agenda ed è già in campagna elettorale. Tocca al PD dimostrare ai suoi elettori – e a quanti sperano in un’alternativa di governo tra 18 mesi – di non essere rimasto indietro.

Rivendicare di esprimere la candidatura a Sindaco di Frosinone il prossimo anno diventa sempre più complicato per i dem.

A meno che non sia una strategia già decisa a tavolino.