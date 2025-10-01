Centrodestra spaccato, Frosinone e Latina “cugini” anche in politica

I due capoluoghi del basso Lazio accomunati da una crisi politica e di rapporti della coalizione di governo. Forza Italia in entrambi i casi è stato il detonatore, creando una frattura profonda con i rispettivi sindaci. I problemi veri sorgeranno in vista dei prossimi appuntamenti elettorali

Se il centrodestra fosse una famiglia, le amministrazioni di Frosinone e Latina sarebbero due cugini che si salutano alle cene di Natale ma che poi litigano sul gruppo di famiglia whatsApp. E non per divergenze ideologiche ma per una gestione politica che, in entrambi i Comuni, sembra aver perso il filo della logica e della coerenza.

Forza Italia manda in tilt alla sindaca Celentano

Ieri al Comune di Latina si è votato il Bilancio consolidato. Un atto amministrativo fondamentale per il Comune e per il sindaco Matilde Celentano: che avrebbe dovuto vedere la sua maggioranza coesa e compatta. E invece no: Forza Italia ha deciso di non partecipare al voto. Un’assenza che pesa, non solo numericamente ma simbolicamente. (Leggi qui: Latina, la crisi è servita).

Matilde Celentano, sindaca di Latina

Il Partito che ha come “dominus” nel Lazio il senatore Claudio Fazzone ha lanciato un messaggio chiaro al Sindaco ed agli alleati di governo: non tutto ciò che è centrodestra è automaticamente condivisibile. E se il sindaco Celentano pensava di avere una maggioranza solida, ora deve fare i conti con una frattura che rischia di diventare strutturale.

Tant’è. Mutatis mutandis.

Marzi e Mastrangeli insieme anche nel 2027?

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli

A Frosinone, il sindaco civico di indicazione leghista Riccardo Mastrangeli governa con una coalizione che definire “multicolor“ è offendere il valore cromatico dell’arcobaleno. Dentro ci sono consiglieri del centrodestra che insieme a lui ha vinto le elezioni, ci sono consiglieri che tre anni fa sono stati eletti nel centrosinistra suo avversario. Addirittura c’è il suo avversario alle urne Domenico Marzi con il quale era arrivato a sfidarsi fino al ballottaggio.

Proprio Marzi questa mattina sulle pagine di Ciociaria Oggi ha espresso a Corrado Trento due concetti che hanno una valenza politica pesantissima, impossibile da ignorare. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 1 ottobre 2025).

Uno: “Dico chiaramente che non mi riconosco più nelle scelte del Pd“. Due: “Coalizioni dal profilo civico? Certo, perché no. Ritengo che al primo posto debba essere messa la buona amministrazione e per il 2027 mi impegnerò a lavorare per costruire una coalizione che vada nella direzione prima indicata. Anche per risolvere problemi che l’attuale Amministrazione fatica a definire“.

I due scenari di Marzi

Francesco De Angelis, leader provinciale del Pd

Da queste parole di Marzi discendono due scenari futuri, destinati ad incidere (parecchio) sulle prossime elezioni Comunali nel capoluogo e che smontano completamente certe narrazioni. Le strade del Pd e del suo ex sindaco non si incontreranno più, nonostante l’impegno, la buona volontà e l’attitudine construens del leader dei dem Francesco De Angelis.

Marzi sta già pensando ad una coalizione civica, magari come spin doctor del candidato sindaco, alle elezioni comunali del 2027. Guarda caso, o forse non a caso, lo stesso progetto che avrebbe in mente Mastrangeli. Vederli di nuovo insieme, anche tra 21 mesi, non è per niente uno scenario irrealistico. Anzi, piuttosto probabile.

FI detonatore del centrodestra

Forza Italia intanto è il potenziale detonatore politico del centrodestra. A Latina, come a Frosinone. Giova ricordare sempre però che FI è uno dei partiti fondatori del centrodestra nazionale e gode pure di ottima salute elettorale (vedasi risultati nelle Marche).

Claudio Fazzone

Nel capoluogo ciociaro è stabilmente all’opposizione del sindaco Mastrangeli. E non ci sono in alcun modo margini di ricomposizione. Oggi sicuramente. E probabilmente nemmeno nel 2027. E’ stato chiaro, in tal senso, in queste ore il coordinatore regionale azzurro Claudio Fazzone: “Se nei nostri confronti non è stato mostrato rispetto politico oggi, cosa può cambiare domani?».

Un interrogativo che, in realtà, ha il valore di una sentenza della Corte di Cassazione. Inappellabile. Forza Italia ha sempre guardato con sospetto all’alleanza trasversale che regge Mastrangeli, che ha il sapore di un compromesso, per non andare a casa prima del tempo, più che di una visione politica. Come invece è nel dna del centro destra.

Il paradosso di Frosinone e Latina

Se si analizza la situazione politica di Frosinone e Latina però il paradosso è evidente. Mentre al Governo nazionale e alla Regione Lazio, nonostante i fisiologici distinguo, il centrodestra continua a governare insieme con FdI-Lega e FI, e a Roma si sta lavorando per una candidatura forte e unitaria per le prossime elezioni capitoline, nei 2 capoluoghi del Basso Lazio il centrodestra si sgretola, o rischia seriamente di farlo.

Il Comune di Frosinone

A Frosinone, il centrosinistra è in frantumi da anni, e lo sarà anche nel 2027. Il centrodestra rischia di seguire lo stesso destino se non ritrova una linea comune, realisticamente però veramente difficile da individuare. A Latina, la maggioranza è numericamente solida, ieri il bilancio è passato con 17 voti favorevoli e solo 6 contrari, ma politicamente piuttosto fragile.

Personalismi o visione politica?

La domanda delle cento pistole a questo punto è: che cosa sta succedendo alle amministrazioni comunali di Frosinone e Latina? Perché si verificano queste fratture (scomposte) nel centrodestra, proprio ora che invece la coalizione formata da Lega-Forza Italia e Fratelli d’Italia dovrebbe consolidarsi come alternativa stabile e duratura al centrosinistra?

Il Comune di Latina

Il risultato delle regionali nelle Marche ha dimostrato plasticamente che nemmeno il Campo Largo o XL del centrosinistra riesce a impensierire il centrodestra e Giorgia Meloni. A Latina, come a Frosinone è dunque solo una questione di personalismi, o c’è un problema più profondo di visione politica?

Albert Einstein amava ripetere “Non possiamo risolvere i nostri problemi con lo stesso pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati”. Il paradosso di tutto è che un centrodestra che non dialoga con se stesso, rischia di perdere anche dove il centrosinistra non esiste.