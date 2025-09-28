Centrosinistra anagnino, il fronte largo si restringe

Dalla polemica sul comitato Pro Gaza ai timori per la leadership del Pd, le incomprensioni rischiano di compromettere il progetto unitario. Intanto la destra osserva e attende: più la sinistra si divide, più il suo futuro si allontana.

Anagni è il teatro, in queste ore, di incomprensioni che stanno mettendo a dura prova il centro-sinistra locale. Quella che dovrebbe essere la casa comune delle forze progressiste appare sempre più frammentata e lontana dal raggiungere una dimensione di coalizione allargata e coesa. La prospettiva di un’unica alleanza, in grado di contrastare efficacemente il governo di destra cittadino, sembra allontanarsi ogni giorno di più, minacciando di lasciare campo libero agli avversari per un lungo periodo.

Il comitato che divide

La miccia delle più recenti tensioni è stata innescata dalla diffusione, sabato scorso, di una nota che annunciava la nascita di un comitato pro Gaza e l’organizzazione di una manifestazione ad Anagni per il 25 ottobre. Il tutto al termine di una riunione tenuta nel locale circolo Arci, alla presenza di diversi rappresentanti dei Partiti di centrosinistra locali e delle associazioni cittadine riconducibili al mondo progressista.

Un tema sensibile. Che però, anziché unire, ha finito per evidenziare le profonde fratture esistenti. Anche perché è venuta fuori subito la notizia dell’assenza (almeno ufficiale) nella riunione di esponenti di LiberAnagni , da tempo lontana dal centrosinistra cittadino.

La polemica è montata rapidamente, con numerose voci interne che hanno contestato la legittimità e le modalità di questa comunicazione. Infatti, da più parti si afferma che la riunione dell’altra sera fosse da considerarsi soltanto come un primo incontro informale tra alcune sigle. E che dunque diffondere un comunicato parlando di un comitato già formato sia stato, dati i presupposti, un atto quantomeno avventato, se non scorretto.

ImPossibile

A esprimere pubblicamente la propria criticità sono stati in particolare gli esponenti di Possibile, con Sara Missori in prima linea. La Missori ha sottolineato come l’incontro al circolo Arci fosse da considerarsi “un momento iniziale di confronto tra realtà diverse e non ancora il luogo di definizione di un comitato strutturato“. Ergo, la comunicazione diffusa il giorno successivo “ha anticipato tempi e decisioni che avrebbero invece richiesto un ulteriore momento di condivisione“. Una scelta che “rischia di minare la fiducia reciproca e il lavoro di costruzione collettiva, elementi indispensabili in una fase così delicata per il centrosinistra anagnino“.

Non è mancata una critica verso “elementi esterni che ogni volta vogliono oscurare il lavoro che si sta svolgendo per impedire la ricostruzione dell’ area progressista di centrosinistra“. Anche perché, ha concluso la Missori, “la riunione dell’ altra sera aveva un unico scopo: la Manifestazione pro Palestina“.

La forzatura, secondo i critici dell’operazione, avrebbe un risvolto politico ben preciso. L’idea di dare per già esistente il comitato Pro Gaza e soprattutto la decisione di far trapelare l’assenza ufficiale di LiberAnagni dalla neonata iniziativa, sarebbe stato deliberatamente perseguito per complicare ulteriormente il progetto di una possibile unione a sinistra. Un’unità che, come riconosciuto da tutti, resta l’unica strada percorribile per sperare di vincere le prossime sfide elettorali.

I pontieri

Va detto anche, per onestà, che, a fronte delle incomprensioni che, evidentemente, restano sullo sfondo, ci sono anche molte anime della (possibile) coalizione progressista in fieri che stanno, anche in queste ore, lavorando per superare le distanze. Un tentativo apprezzabile, anche se complicato.

Fa pensare, in questo senso, anche il fatto che il Partito Democratico locale sta vivendo in questi giorni un momento di evidente successo organizzativo. I dati sul tesseramento sono, infatti, estremamente incoraggianti: si parla di circa 140 tessere sottoscritte, al momento. Un risultato straordinario, che contrasta nettamente con le 50 scarse registrate appena quattro anni fa.

Questo forte successo ha indubbiamente rafforzato la posizione del Pd all’interno dello schieramento progressista anagnino. Ed è proprio questo incremento di peso politico e numerico che potrebbe essere all’origine di nuove spinte centrifughe. A qualcuno, infatti, la ritrovata forza del Partito potrebbe aver fatto balenare l’idea di poter tagliare fuori i non allineati e gli interlocutori ritenuti meno essenziali per la costruzione di una coalizione, puntando a una leadership più assertiva.

Il che sarebbe un gesto di rara portata autolesionista. Perché il mancato raggiungimento di una coalizione coesa avrebbe un’unica, drammatica conseguenza dal punto di vista del centrosinistra: garantire la permanenza di un governo della destra in città. La storia politica insegna che la destra vince quando la sinistra si divide. Ed ora i Progressisti di Anagni sono di fronte a questa evidenza.