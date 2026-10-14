Cercasi 17 voti disperatamente

Oggi alle 18.30 il Consiglio comunale di Frosinone prova a eleggere il presidente dell’Aula: Mastrangeli ha 14-15 voti disponibili, ne servono 17. Fratelli d’Italia e Forza Italia non ci saranno; decide il voto segreto.

Nelle società di scommesse, l’estrema incertezza del risultato di una partita viene definita con un termine inglese: coin flip, che in italiano si traduce con il «lancio della moneta». La stessa sensazione di indeterminatezza si respira in queste ore a Palazzo Munari, dove alle 18.30 il Consiglio comunale di Frosinone è chiamato a eleggere il nuovo presidente dell’Aula.

E se nel lancio della moneta esistono soltanto due facce (testa o croce), nell’Aula consiliare le variabili sono molte di più. Può succedere veramente di tutto. L’unica cosa che non potrà fare la moneta è restare in equilibrio sul bordo: non è più tempo di equilibrismi.

Il Consiglio in prima convocazione, quello di ieri, è finito con appena cinque Consiglieri presenti e la seduta deserta. Oggi, invece, non ci sono più margini per rinviare il problema: o Gianpiero Fabrizi (il candidato indicato ufficialmente dal sindaco dopo 4 mesi di discussioni inutili tra i Consiglieri) trova i numeri, oppure la strada che conduce alla fine anticipata della consiliatura e del commissariamento è già asfaltata, illuminata e con la segnaletica verticale disegnata. (Leggi qui: Cinque presenti su trentatré: la resa dei conti a Frosinone si fa domani).

Le tre certezze

Il vicesindaco Antonio Scaccia ed il sindaco Riccardo Mastrangeli

Nel mare magnum dell’imponderabilità, poche le certezze: la prima, il sindaco Riccardo Mastrangeli non ha 17 voti in cassaforte per eleggere Giampiero Fabrizi. I numeri disponibili oscillano tra 14 e 15 Consiglieri. Voteranno per Fabrizi certamente la Lista Ottaviani, la Lega, il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli e Mani Libere di Sergio Crescenzi. Resta invece tutta da decifrare la posizione della componente riconducibile ad Antonio Scaccia.

La seconda certezza è che Fratelli d’Italia non sarà presente in Aula. La pregiudiziale politica apertasi sul fronte Scaccia-Vannacci viene considerata prioritaria rispetto a qualsiasi altra valutazione. Una posizione che non si è ammorbidita nemmeno con l’azzeramento della giunta deciso dal sindaco: la revoca degli assessori ha riaperto forse il tavolo, ma non ha cancellato le divergenze con i meloniani.

La terza è rappresentata da Forza Italia che non parteciperà al voto e non ritirerà la scheda. Per gli azzurri l’azzeramento della Giunta non modifica in alcun modo il quadro politico: continuano a stare all’opposizione. Per tutto il resto, regna la nebbia.

Il voto segreto, alleato di Mastrangeli

(Foto © Massimo Scaccia)

Mastrangeli dovrà dunque cercare i voti che mancano in aula, e li cercherà tra i banchi dell’opposizione, tra quelli della lista Marzi e comunque puntando su qualche Consigliere comunale dotato di estremo pragmatismo che, pur di non andare a casa prima del tempo, sarebbe disposto a scalare l’Everest con le infradito.

Per compiere l’operazione di scouting Mastrangeli ha un alleato fidatissimo: il voto segreto. Che oggi potrebbe essere il paravento perfetto per qualche volenteroso Consigliere dietro il quale nascondere il soccorso politico al sindaco e alla sua «non maggioranza» senza esporsi apertamente.

Per questo, assumendo le vesti di un improbabile Mago Otelma, e volendo azzardare una previsione tanto rischiosa quanto azzardata: alla fine, i 17 voti per Fabrizi potrebbero anche arrivare. Non per improvvise illuminazioni politiche. Non per una ritrovata armonia nel centrodestra. Non per una programmatica strategia, improvvisamente condivisa. Molto più banalmente, perché il voto segreto aiuta a superare parecchi imbarazzi e perché, quando il burrone è a pochi metri, la sopravvivenza diventa un sentimento bipartisan.

Il secondo tempo

Giampiero Fabrizi

Se Fabrizi verrà eletto, il sindaco però avrà soltanto conquistato il diritto di giocare il secondo tempo. Nulla di più. Il bello viene dopo. Superato il Capo Horn della presidenza del Consiglio, infatti, resterà aperta tutta la pesantissima questione politica.

Mastrangeli avrà tempo fino al 26 ottobre, termine previsto dal Testo unico degli enti locali per l’eventuale ritiro delle dimissioni, per ricostruire una maggioranza, ridisegnare la giunta e trovare un equilibrio che oggi appare ancora lontano. Parecchio. Perché sul tavolo restano, in ogni caso, le tensioni con Fratelli d’Italia, il dossier Vannacci-Scaccia, i rapporti nel centrodestra. Ma tutto questo viene dopo: senza l’elezione del presidente, è semplice letteratura.

Il filosofo e politico francese Jean-François Paul de Gondi diceva: «Nelle crisi politiche ci si salva quasi sempre con le imprudenze, mai con le mezze misure». Di Consiglieri «imprudenti» oggi ne servono 17.