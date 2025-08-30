Cercasi disperatamente Elly, che salta tutti gli “scontri” utili: sbagliando

L’inspiegabile tattica della segretaria dem che accusa l’assenza di contraddittorio nel momento in cui la crea

Un vecchio mantra cinematografico di Nanni Moretti recitava quella frase famosa e fatta oggetto di migliaia di abusi analitici e sintattici: “Mi si nota di più se vado o se non vado?”. E da Ecce Bombo ad “Ecce Elly” pare che di questi tempi il passo sia breve assai.

Non tanto perché la segretaria del Pd abbia i dubbi amletici dell’iconico attore-regista, quanto piuttosto perché la leader dem massimalista di dubbi pare non averne affatto.

E sulla scorta di convinzioni più barricadere che strategiche diserta puntualmente ogni avvenimento o circostanza in cui lei possa essere costretta ad interagire con universi che la sua linea politica considera “alieni”. Perciò censurabili a prescindere.

Sfidare Giorgia sul campo

Il primo degli esempi è recente ma quello che più conta è provare ad analizzare il format. Perché, tanto per dirne una, Elly Schlein non è andata al meeting di Rimini a “sfidare sul campo” una Giorgia Meloni debordante perché consapevole di giocare “In casa”?

Non è pavidità, quella della Schlein, è tigna ideologica, la stessa tigna che la porta a considerare qualsiasi occasione di contatto con mondi diversi – quello di Comunione e Liberazione su tutti – una sorta di “tradimento” della sua purezza ideologica.

Poi c’è un altro dato, e questo è più concreto. Non è del tutto errato o iperbolico affermare che oggi la Schlein pende, letteralmente, da labbra ed intenti di Giuseppe Conte. E, quand’anche non fosse vero o vero solo in parte, l’effetto massificato è quello. Quello di una leader partitica che ha abdicato al suo ruolo e che agisce nel nome di una diarchia che le mette la mordacchia.

La cambiale “Giuseppi”

Giuseppe Conte (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Con una differenza di fondo però: lì dove Conte ha dietro di sé un Partito piccolo, tascabile ma compatto la Schlein ha il Pd. Cioè un Partito composito, vastissimo e per nulla ammantato di quella compattezza di indirizzi che consentirebbe ad una “capa” di dare una rotta che sia univocamente accettata.

Nel caso particolare di Rimini poi, Schlein avrebbe dovuto tener conto che il “suo” Pd è anche il Partito degli ex Margherita, cioè di una componente che ha fortissime radici nell’universo cattolico.

I cattolici del Pd

E’ la solita solfa, quella per cui la segretaria sembra definitivamente genuflessa alla parte massimalista, post berligueriana e “non tesserata” che l’aveva eletta alle primarie. A quella ed alla necessitò di tenere vivo il campo largo ma solo con M5s ed Avs.

Il dato tecnico è però un altro. Consentire che ogni kermesse, ogni circostanza o avvenimento si trasformi in una vetrina esclusiva per Giorgia Meloni, che tra l’altro rifugge la stampa e che quindi parla sempre e solo senza contraddittorio, è un regalo sontuoso che Schlein non può e non deve permettersi.

Ed appaiono ancor più paradossali le affermazioni ex posto della leader del Nazareno, quelle di queste pre in cui dice che “nel discorso di Meloni rimosso il Paese reale”. O quelle in cui incalza sul fatto che “da tempo la premier comunica con monologhi senza contraddittorio. Discorsi autocelebrativi”.

La critiche senza polpa

Pina Picierno (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Ma se il contraddittorio non lo crea lei, che è la segretaria del principale partito di opposizione, se non tampina, levriera e decisa, la lepre, come spera la Schlein di invocare l’assenza di contraddittorio quando eziologicamente lei ne è causa prima? Senza contare che così facendo la segretaria sta creando spazi di manovra giganteschi ai suoi nemici “inside”.

Pina Picierno, ad esempio, a Rimini ha partecipato ad un panel di politica internazionale ed ha avuto modo di squadernare una visione politica che non solo è differente da quella di Schlein.

Visione che testimonia oltre ogni ragionevole dubbio che è lei l’antagonista principale della segretaria. Segretaria che però non sembra aver capito, e che continua a guadare le repliche di Ecce Bombo.