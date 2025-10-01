Certo amori non finiscono: Samuel si ritrova con Mario e Nicola

Alla presentazione dell’ultima opera di Armando Siri, a Frosinone, ci sarà lo stato maggiore della Lega. Ma a sorprendere è un nome di Forza Italia. Che potrebbe usare l’evento come rito di passaggio verso il Carroccio. Come negli amori di Venditti, certi legami non finiscono

Un libro ed un brano. La canzone è quella di Antonello Venditti “Amici Mai” diventata immortale graze al testo “Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili. Indissolubili, inseparabili”. Il libro è quello di Armando Siri, già parlamentare e Sottosegretario di Stato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel Governo Conte I.

Come si legano il libro e la canzone e cosa c’entrano con la politica della provincia di Frosinone? Un passo indietro e sfogliamo Facebook.

La presentazione

“Per chi fosse in zona, questo venerdì ci vediamo a Frosinone, per la presentazione del mio ultimo libro “A tutto c’è un Perché”. Vi aspetto“: L’invito lo si può leggere sulla pagina di Armando Siri. Che oggi è consulente del vice premier Matteo Salvini, con l’incarico di consigliere per le Politiche Economiche, del Credito e dello Sviluppo Sostenibile.

Il 3 ottobre alle 18 alla Villa Comunale di Frosinone dunque non c’è solo la presentazione dell’opera di Siri ma un vero e proprio parterre de roi, sotto le insegne della Lega. Perchè a guadare la locandina pubblicata sui social, Siri non sarà da solo. A fare da cornice all’evento, ci sarà lo Stato Maggiore della Lega in provincia di Frosinone, con il Segretario provinciale Nicola Ottaviani, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, il Segretario Organizzativo del Lazio Mario Abbruzzese ed il sindaco del Capoluogo Riccardo Mastrangeli, a fare gli onori di casa.

Tutti rigorosamente in quota Lega, tutti pronti a dare il giusto tono politico e autorevolezza di partito alla presentazione. Fin qui, tutto normale e come si conviene in una presentazione politica. Il bello, o il curioso, viene dopo. Quando cominciano le note di Antonello Venditti.

Il ritorno di Samuel

Samuel Battaglini

Perché tra i nomi riportati nel panel dei saluti istituzionali, spunta anche un “intruso“. Un nome che oggettivamente “stona” con l’armonia cromatica del Carroccio: è quello di Samuel Battaglini, formalmente ancora dirigente provinciale di Forza Italia. Partito dl quale però il Direttivo ha chiesto che venga messo fuori, discutendone una una riunione dei vertici provinciali. E disponendo lì che la Coordinatrice Provinciale Rossella Chiusaroli attivasse i Probiviri. (Leggi qui: )

Non a caso, nella locandina Battaglini è indicato come “Consigliere nazionale Anci“, l’associazione dei comuni Italiani. Come avrebbe detto Antonio Lubrano: “La domanda nasce spontanea: che ci fa uno di Forza Italia a una manifestazione della Lega?”.

La risposta, in realtà, è già nell’aria. E come dice Siri nel suo libro “a tutto c’è un perché“. Senza fare troppe forzature interpretative, l’evento di venerdì alla Villa Comunale sembra, per il Consigliere nazionale Anci, più un rito di passaggio che una semplice partecipazione istituzionale. Una prova generale, prima dell’adesione ufficiale alla Lega.

Gli amori che non finiscono

Il passaggio di Battaglini tra le fila della Lega in realtà non sarebbe poi così clamoroso. In fondo, si tratterebbe di un déjà vu politico: Ottaviani, Abbruzzese e Ciacciarelli e lo stesso Battaglini qualche anno fa stavano tutti insieme e rappresentavano la forza d’urto elettorale di Forza Italia ai tempi di Silvio berlusconi e del Popolo delle Libertà.

Poi tutto è cambiato. Ognuno ha fatto un giro immenso. Ed alla fine si stanno ritrovando tutti insieme. Cambiano solo le casacche ma certi legami restano.

Certo è che, se veramente Battaglini aderirà alla Lega, non sarà un fatto da poco: si rafforzerebbe così il “progetto Ottaviani-Ciacciarelli-Abbruzzese” che già ha saputo attrarre militanti, nomi e risorse di altri schieramenti. E potrebbe avere effetti anche sul Comune di Frosinone.

Mastrangeli sarà presente alla Villa alla presentazione del libro di Siri, anche per questo.