Cervaro, la partita si gioca dentro la maggioranza: crepe e nuove alleanze

A Cervaro il fermento politico nasce nella maggioranza: l’addio di Gaglione e il dialogo con l’opposizione ridisegnano gli equilibri. In vista delle elezioni, prende forma una sfida più incerta del previsto.

Prima la scossa. Poi il movimento sotto traccia. A due mesi dal voto, Cervaro appare immobile solo in superficie. In realtà, sotto il selciato, qualcosa si muove. E si muove dove meno ci si aspetterebbe. Non è l’opposizione ad aver costruito una macchina elettorale pronta a dare scacco al sindaco uscente Ennio Marrocco. Questa volta, la partita si gioca dentro la maggioranza.

La lunga marcia di Gaglione

Luigi Gaglione

Il primo segnale arriva a gennaio, con l’uscita di scena dell’assessore alla Cultura Luigi Gaglione, il più giovane in Consiglio comunale. Una scelta raccontata come responsabilità ma che porta con sé il peso di una frattura ormai evidente. “Quando ho capito che i passi andavano sempre e solo in una direzione… ho compreso che restare avrebbe significato rinunciare al rispetto di me stesso”. Parole che segnano una rottura politica netta. Tradotto: visioni incompatibili, equilibrio saltato.

E in effetti, da mesi, nel Municipio le crepe si allargavano lentamente. Un malessere silenzioso, che ha iniziato a emergere trasformandosi in segnali sempre più difficili da ignorare.

Gaglione non è stato un caso isolato ma il punto di emersione di un disagio più ampio. Una maggioranza che, pur restando formalmente in piedi, ha smesso di essere compatta. E quando le crepe diventano visibili, la politica cambia ritmo.

Il dialogo sotterraneo e il possibile ribaltamento

Otello Zambardi

L’uscita di Luigi Gaglione non è rimasta senza conseguenze. Ha trovato spazio in un’opposizione che, fino a poco tempo fa, procedeva in ordine sparso, ma che oggi sembra muoversi con maggiore coordinamento. Le due anime guidate da Otello Zambardi e Simone Valente, un tempo parallele, appaiono ora più vicine. Non ancora un blocco unico, ma qualcosa che inizia a somigliargli.

Ed è qui che prende forma il vero retroscena: un dialogo sotterraneo tra una parte della maggioranza uscente e la minoranza. Non è ancora un’alleanza formalizzata. Ma il segnale è chiaro: il prossimo voto potrebbe essere molto più competitivo del previsto. Da una parte Ennio Marrocco, che può contare sul peso dell’amministrazione uscente e su un nucleo ancora solido. Dall’altra, un fronte che prova a ricompattarsi dopo anni di divisioni, mettendo insieme centrosinistra e aree civiche.

Ennio Marrocco

È un passaggio delicato. Perché la differenza, questa volta, potrebbe farla la capacità di sommare, più che di distinguersi. E proprio in questo spazio si inserisce il nome di Luigi Gaglione, che comincia a circolare come possibile candidato sindaco. Non c’è ufficialità, ma l’ipotesi prende corpo.

Anche perché il suo profilo si presta a una ricomposizione politica più ampia.

Il ritorno della politica e il ruolo del PD

Attorno alla figura di Luigi Gaglione si sta costruendo qualcosa che va oltre la semplice candidatura. Un possibile punto di equilibrio tra civismo e identità politica. Il suo percorso — che include esperienze nella rappresentanza universitaria e un mandato al Consiglio nazionale degli studenti universitari — lo rende una figura spendibile anche in una logica più ampia.

Achille Migliorelli

E qui entra in gioco il Partito Democratico, attraverso il lavoro del Segretario provinciale Achille Migliorelli. Che non a caso ha citato Cervaro nel suo discorso di insediamento durante il Congresso provinciale che lo ha acclamato alla guida del Pd. È stata una sorta di investitura per Gaglione. La linea è chiara: puntare su identità riconoscibili e alleanze coerenti, superando la stagione del civismo autosufficiente. In questo scenario, Gaglione potrebbe rappresentare il ponte tra queste due dimensioni.

Nel frattempo, il sindaco Ennio Marrocco prova a rafforzare gli argini: il cantiere elettorale è ancora aperto e la costruzione delle liste resta un terreno complesso, dove ogni scelta può pesare.

Dall’altra parte, senza clamore, si lavora con la stessa intensità. Un primo gruppo attorno a Gaglione si starebbe già muovendo, pronto a sostenerne la candidatura in caso di via libera definitivo. Il dato politico è evidente: dopo anni di civismo dominante, la politica torna a organizzarsi. E Cervaro, da periferia delle dinamiche provinciali, rischia di diventare uno dei punti più interessanti della prossima tornata elettorale.

Una partita aperta, oltre i confini locali

Il municipio di Cervaro

Il conto alla rovescia accelera e, con esso, cresce la tensione. Entrambi gli schieramenti sono ancora in costruzione, ma la sensazione è che la partita sarà meno prevedibile del passato. Non si tratta solo di una sfida locale. I Partiti provinciali osservano con attenzione, consapevoli che ogni risultato incide sugli equilibri futuri, a partire dalla partita per la Presidenza della Provincia. Cervaro diventa così un laboratorio politico. Un test su alleanze, leadership e capacità di tenuta dei blocchi tradizionali.

Dopo anni di marginalità, il Comune torna al centro del dibattito. E lo fa in un momento in cui il civismo non basta più da solo, e la politica — quella organizzata — torna a bussare. Il risultato è una partita aperta, dove nulla è scontato.

Perché questa volta, più che le mosse ufficiali, conteranno i movimenti sotto traccia.

E spesso, in politica, sono proprio quelli a decidere la partita.