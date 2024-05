Che fa, concilia? Ecco i Comuni che incassano di più dalle multe

Nel 2023, Roma ha incassato il massimo dalle sanzioni stradali nel Lazio, con 138,7 milioni di euro. Facile.it rivela che non solo i residenti, ma anche turisti e pendolari influenzano significativamente i proventi dalle multe, con differenti incassi pro capite tra i comuni. Il caso di Belmonte Castello

La scena è verosimilmente questa: il marito e moglie rientrano a casa la sera dopo una dura giornata di lavoro. L’unica cosa che desiderano è mangiare velocemente qualcosa e sistemare un po’ la casa: c’è sempre una lavatrice da caricare, un pantalone da stirare, un sacchetto di immondizia da portare fuori. Per poi sperare di stravaccarsi sul divano per vedere la tv, salvo crollare dopo pochi minuti.

Piccola variabile: cosa è quella strisciolina di carta che ha lasciato il postino? Un avviso: c’è una Raccomandata da ritirare. Il più delle volte, statene certi, è una contravvenzione al Codice della Strada. Storie di vita quotidiana. A proposito di multe: ma quanto incassano realmente i Comuni?

Quanto incassano

Foto: Leonardo Puccini / Imagoeconomica

Roma è il comune capoluogo del Lazio che nel 2023 ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada. Più di 138,7 milioni di euro.

A dirlo è una dettagliata analisi elaborata in queste ore da Facile.it il celebre sito di comparazioni tariffarie. Ha elaborato i numeri del Siope, il Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici.

In totale, nel 2023 i comuni capoluogo laziali hanno incassato quasi 148,5 milioni di euro.

Se Roma occupa il primo posto della classifica regionale (e il secondo di quella nazionale), sul secondo e terzo posto del podio si posizionano Rieti con 7,5 milioni e Latina 1,3 milioni di euro. Chiudono la graduatoria regionale i comuni di Frosinone con 612mila euro e Viterbo con appena 220mila euro ricavati da multe per violazione del Codice della Strada.

Ma pro capite…

La Polizia Locale in azione

Facile.it ha calcolato anche il valore di ‘multa pro capite‘. È il rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti. Cosa significa? Che non tutte le multe vengono inflitte ad automobilisti residenti. Anzi, in alcune aree sono proprio i turisti ed i pendolari a contribuire in modo importante al dato complessivo. L’analisi quindi elabora una seconda classifica sulla base della provincia di residenza del multato. E la classifica cambia.

Al primo posto si trova Rieti, con una sanzione pro capite pari a 166 euro (al secondo posto nella classifica nazionale), seguita da Roma (50 euro) e – a breve distanza tra di loro – Frosinone (14 euro) e Latina (11 euro). Chiude la classifica, ancora una volta, il comune di Viterbo, con una multa pro capite di appena 3 euro.

Paese che vai, multa che trovi

Foto © Stefano Strani

Limitando l’analisi ai comuni laziali con meno di 3.500 residenti, al primo posto si posiziona Sperlonga (provincia di Latina) che conta 3.062 abitanti e nel 2023 ha incassato oltre 1,4 milioni di euro in multe stradali. Seguono sul podio Bassano in Teverina (in provincia di Viterbo) che, a fronte di 1.267 abitanti, nel 2023 ha incassato più di 840mila euro di sanzioni. E Poggio San Lorenzo (in provincia di Rieti) che ha 546 abitanti e 415 euro.

Una curiosità. Nella classifica di Facile.it spicca il caso di Belmonte Castello, in provincia di Frosinone: nel 2023 ha raccolto oltre 315mila euro a fronte di una popolazione residente di appena 677 persone. Che fortuna trovarsi toccati da un tratto di superstrada Cassino – Sora.