Chi compra la Ciociaria: corsa alla terra, logistica e borghi d’autore

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Un filo invisibile unisce la terra lavorata della Val di Comino con i capannoni industriali allineati lungo l’autostrada A1. Un filo che non misura soltanto le distanze geografiche, ma traccia il perimetro di una trasformazione economica profonda. Le rilevazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate relative al I e al II trimestre 2026 compongono un quadro d’insieme che va ben oltre la sterile aritmetica dei dati: raccontano di una provincia, quella di Frosinone, e di una regione che stanno riscrivendo la propria vocazione d’uso e il proprio valore patrimoniale.

Al centro di questo riassetto, la Ciociaria conferma la sua natura di cerniera strategica tra l’area metropolitana di Roma e il Mezzogiorno, attraendo capitali, ridefinendo gli spazi produttivi e riorganizzando le modalità dell’abitare.

Il risveglio della terra

Nel silenzio delle campagne orientali e meridionali del Lazio si consuma una delle dinamiche più interessanti dell’anno. La terra, a lungo considerata un bene immobile in senso quasi filosofico (da conservare o da ereditare) torna a essere percepita come un fattore della produzione primario e dinamico.

I dati OMI mettono in luce una spiccata difformità tra l’andamento nazionale e il contesto del Centro Italia. L’anno si è aperto con un’accelerazione per i terreni edificabili, che nel I trimestre hanno registrato nel Centro un balzo straordinario del +30,7% delle superfici scambiate (181 ettari). Un movimento trainato in larghissima parte da società ed enti (Persone non fisiche), responsabili del 72,6% degli acquisti con una dimensione media del lotto pari a 0,52 ettari per atto: il segno tangibile di una pianificazione industriale e commerciale che punta su nuove infrastrutture e strutture d’area vasta.

Se l’edificabile ha aperto la strada, la metà dell’anno ha sancito la rivincita del comparto agricolo. Nel II trimestre, mentre l’Italia della terra registrava un rallentamento medio del -5,6%, l’area del Centro Italia ha piazzato una controtendenza del +9,5% nelle superfici agricole compravendute (5.805 ettari complessivi). In Ciociaria questo dinamismo si traduce in una precisa scelta strategica: le aziende agricole locali cercano l’accorpamento e la scala produttiva, spingendo la superficie media degli acquisti societari a 2,65 ettari per transazione. La terra non si svende; al contrario, si concentra nelle mani di chi ha la capacità finanziaria e gestionale per fare innovazione e filiera.

La spinta della A1: l’asse della logistica

Foto © Schwoaze

Parallelamente al mondo agricolo, il comparto non residenziale mostra la nascita di una nuova geografia del lavoro. In un momento storico in cui i grandi centri urbani vedono saturarsi o arretrare i mercati tradizionali dei locali commerciali e degli uffici — con il centro di Roma che nel II trimestre cede il -2,0% sui negozi e il -18,2% sugli uffici — la provincia diventa la valvola di sfogo naturale per il sistema produttivo e distributivo.

L’indicatore più clamoroso risale al I trimestre 2026, quando la provincia metropolitana di Roma ha fatto segnare un eccezionale +58,5% nelle compravendite di capannoni industriali, a fronte di una flessione media nazionale del -5,7%. Questa forza d’attrazione ha esteso i suoi effetti a tutto il Lazio nel II trimestre , portando le transazioni regionali di capannoni industriali e commerciali a un netto +15,8% (114 operazioni chiuse).

L’asse Anagni-Frosinone-Cassino, con la sua spina dorsale autostradale e ferroviaria, si conferma la piattaforma d’elezione per la grande logistica, la movimentazione merci e il supporto industriale. Una posizione privilegiata che garantisce attrattività, ma che al contempo impone una riflessione rigorosa sulla pianificazione del territorio.

Il residenziale della concretezza

Nel settore abitativo, l’atteggiamento delle famiglie ciociare si distingue per equilibrio e pragmaticità. Archiviata l’ondata espansiva del primo trimestre (+4,6% la crescita delle abitazioni compravendute nel Centro), il mercato residenziale ha trovato a metà anno una fase di solida stabilità, chiudendo il II trimestre nel Lazio a quota 9.883 compravendite (+0,4%).

L’immobile rimane la pietra d’angolo della sicurezza familiare: oltre l’85,3% degli acquisti effettuati da persone fisiche beneficia delle agevolazioni “prima casa”. Più che alla speculazione, il mercato frusinate risponde al bisogno primario di radicamento e protezione del risparmio.

È tuttavia sul fronte delle locazioni che si registra la trasformazione più vivace. La presenza dei poli universitari di Frosinone e Cassino, unita alla crescente mobilità lavorativa interprovinciale, ha impresso una forte accelerazione alla domanda d’affitto. Nel II trimestre, il volume complessivo dei canoni annui nell’area Roma-Lazio è cresciuto del +9,6% (157 milioni di euro), con una prestazione eccellente del canone concordato/agevolato, salito dell’8% nei volumi di contratti siglati e del +13,8% in valore economico. L’affitto a patti concordati non è più una scelta residuale ma una soluzione flessibile ed economicamente sostenibile sia per chi loca sia per chi cerca casa.

​La variabile estera: il “ritorno alle origini”

(Foto © Ciociariaturismo)

In questo quadro di forte riorganizzazione c’è un elemento di rottura rispetto al passato: la crescente domanda di acquirenti stranieri, che vedono nella Ciociaria la sintesi ideale tra accessibilità economica, autenticità e vicinanza alla Capitale.

​I flussi di interesse internazionale — alimentati da investitori, smart worker e pensionati proveniente da Stati Uniti, Regno Unito, Nord Europa e persino Australia — non puntano ai grandi centri urbani, ma si concentrano nei borghi storici e nella campagna:

I borghi sul podio delle ricerche

Centri come Arpino, Veroli e Atina figurano tra le destinazioni più amate della regione per il mercato estero. Arpino, in particolare, ha fatto registrare exploit con impennate di richieste oltre l’80%, posizionandosi ai vertici regionali alle spalle della sola Roma.

La tipologia di immobile cercata

A differenza degli investitori istituzionali che acquistano superfici per la logistica, i privati stranieri cercano casali in pietra, porzioni di palazzi d’epoca nei centri storici e immobili da ristrutturare. Si tratta spesso di “turismo di ritorno” legato a famiglie di origine italiana, ma anche di veri e propri acquirenti internazionali attirati dal basso costo al metro quadro rispetto alle mete tradizionali (come Toscana o Umbria) e da iniziative locali di rigenerazione (tra cui i progetti di case a 1 euro).

Un’opportunità (da governare) per i Comuni

Questo fenomeno rappresenta una riserva di ossigeno contro lo spopolamento e porta capitali freschi che alimentano l’economia dell’edilizia locale. La sfida per gli amministratori locali è evitare l’effetto “paese-fantasma” o la trasformazione dei centri storici in meri dormitori turistici stagionali, creando piuttosto servizi adeguati (connessioni in fibra, strutture sanitarie territoriali, trasporti) per convertire gli acquirenti stranieri in residenti stabili a medio-lungo termine.

Le sfide per una nuova governance ciociara

I dati dell’Osservatorio Immobiliare consegnano alla classe dirigente della provincia di Frosinone una mappa nitida e, insieme, una responsabilità politica differibile. I numeri raccontano che le opportunità esistono e sono concrete, ma richiedono una regia d’area vasta capace di governarle.

Governo del suolo e valore agricolo

Accompagnare il processo di ristrutturazione e consolidamento delle imprese agricole locali, tutelando i terreni a più alta vocazione agroalimentare ed evitando che la transizione energetica si traduca in una deregolamentata invasione di pannelli fotovoltaici a terra sui suoli fertili.

Rigenerazione industriale prima del nuovo cemento

Incanalare la fortissima domanda di superfici logistiche ed industriali verso il recupero dell’ampio patrimonio di capannoni dismessi o sotto-utilizzati lungo la dorsale della A1. Prima di consumare nuova terra, occorre riqualificare l’esistente, vincolando i nuovi insediamenti a parametri di sostenibilità e occupazione qualificata.

Politiche per la casa e vitalità dei borghi

Intercettare la domanda crescente di locazione aggiornando i patti territoriali per il canone concordato e stimolando i proprietari degli immobili sfitti nei centri storici attraverso leve fiscali locali (agevolazioni IMU e TARI). Un piano casa accessibile è il primo strumento per contrastare lo spopolamento e trattenere le giovani intelligenze sul territorio.

La Ciociaria ha di fronte a sé la possibilità di superare logiche campanilistiche e frammentate. Leggere la complessità di questo nuovo ciclo immobiliare significa tracciare la rotta per uno sviluppo moderno, capace di coniugare l’attrattività degli investimenti con la qualità della vita delle sue comunità.