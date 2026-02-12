Chi vince e chi perde nei nuovi assetti della Giunta Mastrangeli

Il giorno dopo il mini rimpasto a Frosinone. Non è stato solo un cambio di deleghe: è una mossa strategica. Mastrangeli rafforza le liste civiche, ridimensiona i Partiti tradizionali e prepara una coalizione trasversale in vista delle prossime comunali.

Nel 1990 Luciano Ligabue cantava “Balliamo sul mondo”, uno dei suoi brani più iconici. A un certo punto dice: “C’è chi vince, c’è chi perde, noi balliamo casomai”. Un invito a vivere con leggerezza, a muoversi nonostante le incertezze, senza restare paralizzati davanti alla possibilità di perdere. Mutatis mutandis, applicando la frase al Comune di Frosinone, il mini rimpasto di Giunta deciso ieri dal sindaco Riccardo Mastrangeli racconta qualcosa di simile ma in chiave politica. C’è chi guadagna rafforzamento e visibilità e chi invece resta fermo. (Leggi qui: La “dittatura dei 18”: Mastrangeli e l’arte sottile dei contrappesi).

La rivisitazione, solo apparentemente minimal, degli assetti di Giunta non è un semplice aggiustamento tecnico. L’ingresso nell’esecutivo di Maria Teresa Spaziani Testa (Lista per Frosinone) e Massimo Sulli (Identità Frusinate) segna un passaggio politico che va ben oltre la sostituzione dell’assessora dimissionaria Laura Vicano.

Mauro Vicano

A quest’ultima verrà comunque riservato un ruolo di rilievo nell’amministrazione comunale. Nel 2022, al momento del ballottaggio tra Mastrangeli edi il candidato del centrosinistra Domenico Marzi, il farmacista schierato in prima linea dal centrodestra siglò un patto tra gentiluomini con Mauro Vicano, già Direttore Generlale della Asl di Frosinone e già presidente della Saf. Nonché padre dell’ex assessora. I gentiluomini rispettano i patti: pacta sunt servanda.

Il rimpasto diventa così un tassello di una strategia più ampia. Una costruzione paziente e metodica. L’obiettivo è chiaro: spostare progressivamente l’asse dell’amministrazione verso il civismo, anche in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, riducendo in parte il peso dei partiti tradizionali del centrodestra.

Se la politica fosse Fisica, Mastrangeli avrebbe appena applicato il principio di conservazione della materia: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma… in “civismo”. E il civismo, da semplice tattica elettorale, sta diventando identità amministrativa.

Il civismo come architrave della maggioranza

Il sindaco Riccardo Mastrangeli con i nuovi assessori Sulli e Spaziani Testa

La nuova assessora Maria Teresa Spaziani Testa eredita le deleghe alla digitalizzazione e alla smart city. Massimo Sulli assume quella alla Polizia Locale, rimasta vacante da oltre un anno. Due figure diverse, due percorsi differenti, un elemento comune: nessuno dei due proviene da Partiti nazionali.

Entrambi fanno riferimento a liste civiche che oggi rappresentano la vera ossatura della maggioranza in Aula. Fin dall’elezione del 2022, l’amministrazione Mastrangeli si è retta su un equilibrio tra Partiti e forze civiche. Con il rimpasto di ieri, però, l’equazione evolve: la componente civica si rafforza, mentre i partiti tradizionali restano più marginali. Forza Italia è addirittura all’opposizione da quasi due anni. La domanda allora sorge spontanea: Mastrangeli sta costruendo una “linea Maginot” fatta di liste civiche per proteggersi dalle fibrillazioni dei partiti? Probabilmente sì.

Il vice sindaco di Frosinone Antonio Scaccia (Foto: Stefano Strani)

Va però ricordato che i grattacapi più seri, in questa consiliatura, glieli ha creati proprio una civica: la sua. Segno che il civismo non è una garanzia automatica di stabilità.

In questo scenario, la Lista per Frosinone del vicesindaco Antonio Scaccia consolida il proprio ruolo centrale. Ma la crescita più evidente è quella di Identità Frusinate, che in pochi mesi è passata da formazione emergente a Gruppo con tre Consiglieri in Aula e ora anche un assessore in Giunta. Un’espansione rapida, quasi esponenziale. Segnale che il baricentro politico della città si sta spostando.

Confini liquidi e partite aperte

Il dato forse più interessante è un altro: i confini ideologici appaiono sempre più fluidi. Massimo Sulli è vicino, anche sul piano personale, a chi nel 2022 si candidò contro Mastrangeli nella lista del Partito Democratico, ottenendo un ottimo risultato personale.

(Foto © Massimo Scaccia)

La politica locale sembra aver superato gli steccati tradizionali. Le appartenenze si fanno meno rigide, più permeabili. Il sindaco sembra preparare una coalizione marcatamente civica e al tempo stesso trasversale, in vista del 2027. Le squadre vincenti si costruiscono molto prima dell’inizio del campionato.

Certo, resta la variabile Frosinone capoluogo, soggetta anche alle dinamiche regionali e nazionali del centrodestra e alla regola del “tutti insieme appassionatamente”. Ma i segnali non mancano. Il senatore Claudio Fazzone, Segretario regionale di Forza Italia, in due anni non ha speso una parola sul fatto che il partito locale sia all’opposizione. Un silenzio che pesa. L’onorevole Paolo Trancassini, Segretario regionale di Fratelli d’Italia, ha rifiutato il terzo assessorato per non legarsi completamente al sindaco. Due indizi non fanno una prova, ma iniziano ad assomigliarle.

Pasquale Cirillo

Nel frattempo, i simboli storici del centrodestra a Palazzo Munari appaiono un po’ sbiaditi. Forza Italia difficilmente sosterrà Mastrangeli nel 2027. Le probabilità sono basse, quasi quanto centrare il sei al Superenalotto. Fratelli d’Italia vive un paradosso: ha rinunciato al terzo assessorato e ha perso due Consiglieri passati a Identità Frusinate. Degli “arricchimenti programmatici” concordati a Roma non c’è traccia.

Come diceva John Maynard Keynes: «Quando le cose cambiano all’interno, tutto cambia all’esterno». Il rimpasto non parla solo di deleghe. È una dichiarazione di identità politica. Mastrangeli sta giocando una partita a scacchi quasi in solitaria. L’obiettivo è presentarsi non solo come candidato dei partiti del centrodestra, ma come garante di un “Patto Civico” per la città.

Come cantava Lucio Battisti: “Lo scopriremo solo vivendo”.