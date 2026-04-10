Chi vincerà le elezioni Regionali ed a Frosinone: il sondaggio Emg

La rilevazione EMG conferma il vantaggio del centrodestra nel Lazio e certifica un dominio netto in provincia di Frosinone, dove il distacco sul centrosinistra supera i venti punti. Numeri che pesano già in vista delle comunali 2027.

EMG Different è uno degli istituti demoscopici più interessanti a livello nazionale. Fondato nel 2009 a Milano è certificato ISO 9001 e dichiara una struttura di rilevazione estremamente ampia: 2.000 intervistatori per le indagini personali, una duttile piattaforma web per le interviste on line, una capillare rete di partner. Realizza periodicamente rilevazioni sulle intenzioni di voto attraverso campioni rappresentativi della popolazione, stratificati per area geografica, età e orientamento politico.

Nota per le sue rilevazioni per trasmissioni come Agorà e per i principali quotidiani, EMG ha reso noti in queste ore i risultati di una rilevazione effettuata dal 4 al 10 marzo nel Lazio, utilizzando un campione rappresentativo suddiviso anche per sub-campioni provinciali, così da fotografare le differenze interne nella regione.

Un punto e mezzo

A livello regionale il dato è chiaro: il centrodestra è in vantaggio ma la partita è aperta.

Dalle rilevazione emerge che la coalizione di centrodestra si attesta al 46,6%, staccando il centrosinistra fermo al 45,1%, con una forte spinta proveniente da Roma città. Un punto e mezzo di distacco tra i due blocchi: non molto tempo fa il risultato sarebbe stato dichiarato too close to call cioè troppo stretto per essere assegnato. Perché il margine di errore, in statistica, viene calcolato intorno al paio di punti.

A prendere per buoi quei dati, se si votasse oggi per la Regione Lazio, il presidente Francesco Rocca sarebbe riconfermato. Il governatore beneficia di una tenuta strutturale dei Partiti che lo sostengono, nonostante le fisiologiche frizioni che una gestione amministrativa complessa comporta.

I Partiti alle Regionali

Coalizione Partito % Centrodestra Fratelli d’Italia 30,0% Forza Italia 8,1% Lega 5,5% Noi Moderati 3,0% Totale Centrodestra 46,6% Centrosinistra Partito Democratico 21,8% Movimento 5 Stelle 11,2% Alleanza Verdi-Sinistra 7,8% Italia Viva 2,4% +Europa 1,9% Totale Centrosinistra 45,1%

A trainare la coalizione di centrodestra nel Lazio è ancora Fratelli d’Italia, che si conferma primo partito con il 30%, seguita da Forza Italia all’8,1%, Lega al 5,5% e Noi Moderati al 3%. Da rilevare che la somma delle percentuali di FI, Lega e Noi Moderati è quasi la metà della percentuale di FdI — 16,6% contro 30%. I meloniani si confermano azionisti di maggioranza della coalizione regionale.

Dall’altra parte, nel centrosinistra il Partito Democratico si ferma al 21,8%, mentre risultano più distanziati gli altri partiti: Movimento 5 Stelle all’11,2%, Alleanza Verdi-Sinistra al 7,8%, Italia Viva al 2,4% e +Europa all’1,9%.

Frosinone: centrodestra al 57%

Scendendo nel dettaglio territoriale, il dato politico si fa ancora più netto. In provincia di Frosinone il centrodestra vola al 57,0%, rispetto al 36,5% della coalizione di centrosinistra. Ecco il dettaglio:

Coalizione Partito % Centrodestra Fratelli d’Italia 30,4% Forza Italia 13,8% Lega 9,6% Noi Moderati 3,2% Totale Centrodestra 57,0% Centrosinistra Partito Democratico 16,3% Movimento 5 Stelle 11,4% Alleanza Verdi-Sinistra 5,0% Italia Viva 2,1% +Europa 1,7% Totale Centrosinistra 36,5%

In pratica:

Centrodestra — Fratelli d’Italia: 30,4%; Forza Italia: 13,8%; Lega: 9,6%; Noi Moderati: 3,2%. Totale coalizione: 57,0%.

Centrosinistra — Partito Democratico: 16,3%; Movimento 5 Stelle: 11,4%; Alleanza Verdi-Sinistra: 5,0%; Italia Viva: 2,1%; +Europa: 1,7%. Totale coalizione: 36,5%.

Il dato della provincia di Frosinone conferma una tendenza ormai consolidata: il centrodestra resta egemone, sia nei rapporti di forza elettorali, sia nella capacità di presidiare il territorio. Fratelli d’Italia consolida la sua leadership con quasi mezzo punto percentuale in più rispetto al dato regionale.

È interessante osservare la tenuta di Forza Italia, che in provincia raggiunge quasi il 14% — secondo miglior risultato nel Lazio dopo Latina, feudo elettorale del senatore Claudio Fazzone. La Lega, terza forza del centrodestra, mantiene in Ciociaria un importante presidio elettorale, risultando la seconda provincia della regione, dietro quella di Rieti con meno di un punto percentuale di differenza.

Sul fronte opposto, il campo largo in Ciociaria non sembra riuscire a scalfire l’egemonia del centrodestra. Il Partito Democratico si ferma al 16,3%, performance decisamente sottotono rispetto al 26,3% della Capitale. Il Movimento 5 Stelle tiene con un 11,4%, dimostrando di avere una base solida in provincia pur in assenza di punti di riferimento riconoscibili — specialmente nel capoluogo. Alleanza Verdi-Sinistra raccoglie il 5,0%, mentre le forze centriste come Italia Viva e +Europa restano su percentuali marginali.

I numeri per le comunali di Frosinone 2027

Se il sondaggio di EMG dovesse essere confermato, il voto in provincia di Frosinone si conferma un voto di appartenenza e di forte radicamento territoriale. Il distacco di quasi 22 punti tra le due coalizioni principali — 57% per il centrodestra contro il 36,5% del centrosinistra — rappresenta un segnale indicativo anche per le elezioni al Comune di Frosinone del prossimo anno.

Se il centrodestra si presentasse unito — compresa Forza Italia — a sostegno della candidatura a sindaco di Riccardo Mastrangeli, non ci sarebbe partita. I numeri parlano da soli e non lasciano spazio a interpretazioni creative.

Il ragionamento speculare vale per il centrosinistra. Se dopo quindici anni di batoste elettorali il campo progressista dovesse presentarsi ancora in ordine sparso, senza una candidatura a sindaco unitaria, tanto varrebbe andare a Terracina il giorno delle elezioni.

I sondaggi non fanno campagna elettorale al posto dei partiti. Ma a volte la realtà ha il pessimo vizio di anticipare i risultati.