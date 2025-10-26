«Ci vuole coerenza, non inciuci»: Pelorossi alza la voce ad Alatri

La consigliera di "Alatri in Comune" rompe il silenzio: critica la giunta, rilancia il progetto civico e non chiude alla candidatura a sindaco. Mercoledì confronto pubblico con le opposizioni in piazza.

Anna Rita Pelorossi è l’unica donna a sede tra i Consiglieri di opposizione nel Comune di Alatri. Eletta nella civica “Alatri in Comune”, movimento fondato da Tarcisio Tarquini, chiarisce il ruolo della Minoranza e lancia un monito in vista del rinnovo del Consiglio comunale.

Boccia il centrodestra al governo “fatte scelte discutibili”. Sul futuro lancia un segnale: “Dialogo aperto con civiche e Pd ma per un’alleanza ci vuole omogeneità programmatica”. Su una sua eventuale candidatura a sindaco: “Non posso smentire una cosa detta da altri”.

Intanto le opposizioni hanno convocato una conferenza per mercoledì alle 18 al Chiostro presso Piazza Regina Margherita.

Quattro anni di amministrazione-Cianfrocca

Unica donna all’opposizione: dopo quattro anni che giudizio dà della maggioranza?

Il sindaco Maurizio Cianfrocca

“Questa maggioranza ha faticato a mantenere un equilibrio tra le aspettative dei cittadini e la concretezza dell’azione amministrativa. Ci sono state scelte discutibili e occasioni mancate. Ascolto, coerenza e costanza, qualità che spesso sono mancate”.

E invece secondo lei l’opposizione ha fatto pienamente il suo dovere?

“ Registro quello che è diventato una specie di sport nazionale. La chiacchiera di chi dice che la colpa delle cose che la maggioranza non fa sarebbe dell’opposizione. È uno strano ragionamento e, credo, un alibi per chi, qui ad Alatri, cerca di evitare l’accusa di aver scelto male al momento delle elezioni di quattro anni fa”.

Quindi?

“L’opposizione controlla ed ha esercitato il suo ruolo facendo proposte presentate a tutti i cittadini. Non possiamo certo sostituirci a chi mal governa. Lo dovranno fare i nostri concittadini, elettrici ed elettori, quando sarà ora. Noi ci siamo stati, gli altri?”.

Verso le elezioni: “Alatri in Comune” cosa farà?

Veniamo ad oggi. Ormai si sta entrando in clima pre-elettorale: Alatri in Comune che idea vuole perseguire?

Tarcisio Tarquini

“Continuare a costruire un progetto civico solido, aperto e coerente, che sappia raccogliere energie nuove senza rinunciare ai nostri principi. Vogliamo ripartire con la convinzione che il futuro di Alatri si costruisca con serietà e responsabilità”.

In questi giorni si svolgono alcuni tavoli di possibili coalizioni pronte a sfidare il centrodestra: voi avete avuto contatti?

“Abbiamo da tempo deciso che l’esperienza dell’alleanza civica sia confermata e da questa si parta per eventuali allargamenti, che debbono però essere coerenti con i nostri programmi e i nostri valori. Stare insieme per stare insieme, come l’attuale maggioranza dimostra, non sempre produce buoni risultati”.

L’accordo con le liste civiche di Pavia e il Pd resta granitico o teme differenziazioni?

“C’è un dialogo aperto delle opposizioni civiche e con il gruppo consiliare del Pd per trovare posizioni comuni e più forti. Per stipulare un’alleanza elettorale ci vuole qualcosa di più, diciamo una omogeneità programmatica che dobbiamo e speriamo di trovare. Ma che ancora non c’è perché non abbiamo affrontato il tema e non riguarda solo i gruppi consiliari”.

Il Consiglio comunale di Alatri

Una curiosità: secondo alcuni lei potrebbe essere una possibile candidata sindaco indicata da Alatri in Comune. Smentisce oppure…

“Non posso smentire una cosa che dicono altri. Sono contenta che qualcuno faccia il mio nome per un incarico tanto impegnativo, perché lo vedo come un riconoscimento della mia attività consiliare e soprattutto sociale e civile. Ma tutto qui”.