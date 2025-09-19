Ciacciarelli tra Pontida e Porti: la Lega cresce, il Lazio naviga

“Pontida sarà il motore del nuovo corso della Lega nel Lazio. E ora i nostri porti guidano la Blue Economy”. L’assessore alla Protezione Civile della Regione Lazio: “Stiamo radicando il partito nel Centro-Sud e trasformando la costa in leva di sviluppo. È il nostro tempo”

Oltre 14mila voti personali alle scorse Regionali, una posizione blindata all’interno della Giunta Regionale del Lazio al punto che il Governatore Francesco Rocca non ha consentito assalti e quando ha dovuto procedere ad un riequilibrio cedendo la sua delega all’Urbanistica a Forza Italia lo ha subito ristorato con la Protezione Civile presa dal portafogli personale del Presidente. Pasquale Ciacciarelli è in prima linea su due fronti: quello amministrativo come assessore e quello politico come portabandiera della Lega.

Nelle prossime ore sarà a Pontida, portando nel suo bagaglio personale entrambe le esperienze.

Assessore Ciacciarelli, partiamo da Pontida. Quest’anno che significato ha per la Lega?

(Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

Pontida 2025 è più di un raduno. È il cuore pulsante della Lega, il momento in cui militanti, amministratori e sostenitori si ritrovano per rinsaldare valori e prospettive. Per noi del Lazio rappresenta una tappa cruciale di consolidamento e crescita. In questi mesi, grazie al lavoro del nostro leader Matteo Salvini e del Vice Segretario nazionale Claudio Durigon, abbiamo visto rafforzarsi la struttura del Partito sul territorio, con l’ingresso di numerosi amministratori locali. È una base solida che ci permette di guardare al futuro con concretezza.

La Lega sembra voler ripartire dal territorio.

Assolutamente. La Lega è un Partito degli amministratori, lo è sempre stato. Nei Comuni, nei territori, nella vita reale delle persone. È da lì che sono arrivati i nostri successi ed è da lì che ripartiamo, soprattutto al Centro-Sud. Il Lazio sarà una delle prime regioni italiane per numero di tesserati: un segnale fortissimo di radicamento e partecipazione attiva . E qui va messo in evidenza il lavoro portato avanti dal Segretario Organizzativo del Lazio Mario Abbruzzese con il Coordinatore Regionale Davide Bordoni. Salvini ha saputo tenere saldo il Partito con una linea chiara e con momenti di confronto costanti. Pontida è il più importante di questi.

Passiamo all’attualità amministrativa: è stato appena approvato il Piano dei porti del Lazio. Cosa cambia davvero?

Cambiano le prospettive del nostro litorale. Con l’approvazione del Piano regionale dei porti abbiamo compiuto un passo storico. Finalmente guardiamo al mare non come una cartolina da vendere in estate ma come una vera leva di sviluppo economico e occupazionale. Il Lazio abbraccia la Blue Economy con una visione concreta: nuovi approdi, servizi migliori, opportunità turistiche e imprenditoriali per intere comunità costiere e insulari. È una svolta.

Quali sono i vantaggi diretti per le comunità locali?

Innanzitutto rispondiamo a una domanda crescente di posti barca ma non solo. Ogni porto che realizzeremo sarà anche un motore per turismo, commercio e occupazione. Significa nuove imprese, nuove stagioni turistiche, più lavoro. Il mare torna al centro della vita economica del Lazio. Come ha detto il presidente Rocca, questa è la base per rendere la nostra regione protagonista della Blue Economy a livello nazionale e internazionale.

Da dove si riparte adesso?

Pasquale Ciacciarelli con Francesco Rocca

Dall’attuazione. Adesso serve il lavoro quotidiano, insieme ai Comuni, alle imprese, ai cittadini. Ma il percorso è tracciato. Con il Piano dei porti e una Lega forte e radicata, il Lazio ha oggi una rotta chiara. E non intendiamo invertire la direzione.