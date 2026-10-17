Ciak, il Lazio è fuori Roma: le province diventano un set a cielo aperto

Al via «IN LAZIO», il mercato del turismo regionale: 50 buyer da 22 Paesi, oltre 500 incontri in un giorno al WEGIL di Roma, poi i fam trip nelle cinque province. Il banco di prova è fuori dalla capitale.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Quattro ettari di Roma antica fatta di scenografia aprono oggi le porte a cinquanta compratori di turismo arrivati da ventidue Paesi. È una delle immagini scelte per raccontare il Lazio al mondo, e porta con sé una domanda che l’intera manifestazione non può eludere: quanto spazio resta, dentro quell’immagine, per tutto ciò che sta fuori dalle mura?

La prima edizione di IN LAZIO – be excellence. Lazio Tourism Market è cominciata ieri al WEGIL di Roma, con il taglio del nastro del presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, dell’assessore al Turismo Elena Palazzo, del presidente di LAZIOcrea Giuseppe Sacco e dell’amministratore delegato di Cinecittà Manuela Cacciamani. Il programma è semplice nella forma: oggi, sabato 17, gli incontri professionali tra gli operatori del Lazio e 50 buyer internazionali, con oltre 500 appuntamenti previsti; in serata la cinematic dinner a Cinecittà; domani, domenica 18, i fam trip nelle cinque province, Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Una regione intera, raccontata in tre giorni, con il centro di gravità fissato nel punto più lontano dai borghi che vuole promuovere.

L’aritmetica dell’incontro

L’ingresso degli studi di Cincecittà a Roma

I numeri tracciano con precisione il profilo. Cinquecento incontri e cinquanta buyer fanno mediamente più di dieci appuntamenti a testa, in una sola giornata: un ritmo da fiera, non da trattativa. È il formato giusto per far conoscere un’offerta, meno per costruirci sopra un contratto.

Non solo Roma: ai tavoli siedono operatori delle cinque province del Lazio ed a prescindere da quanti siano per ogni territorio è chiaro che la manifestazione sia una vetrina distribuita anche se principalmente è una vetrina romana con ospiti. Perché negli anni Roma è diventata il secondo polo nazionale dell’Audiovisivo, sviluppando una serie di competenze e di professionalità di non facile reperimento: dai doppiatori agli addetti al montaggio, dagli effetti speciali alla videografica, dagli specializzati di ripresa ai tecnici delle luci, microfonisti, attrezzisti e chi più ne ha più ne metta. Sono professionalità ma sono al tempo stesso pezzi di economia del territorio che si proietta sul mercato nazionale.

Elena Palazzo ne fa la cifra politica dell’evento: valorizzare «una ricchezza che va oltre Roma» e «far conoscere anche le destinazioni meno note, dai borghi alle aree interne, dalle coste ai percorsi enogastronomici e sportivi», perché il turismo diventi «un motore di sviluppo diffuso per tutto il Lazio». È una dichiarazione di intenti che regge bene sulla carta. Il suo test, però, non si fa al WEGIL: si fa domenica, quando i buyer escono dalla capitale. La parola «diffuso» vale solo se, finita la giornata dei tavoli, il lavoro continua nei territori.

Sacco e lo spopolamento

Il presidente di LAZIOcrea Giuseppe Sacco con l’amministratore delegato di Cinecittà Manuela Cacciamani e l’assessore al Turismo Elena Palazzo

La nota più netta è quella del presidente Giuseppe Sacco, che parla anche «nella veste di sindaco di un piccolo centro». Dice che per certi territori, ricchi di attrattive ma «solo marginalmente beneficiati dalle attenzioni dei grandi circuiti turistici nazionali o internazionali», e spesso a corto di risorse per promuovere le proprie ricchezze, il sostegno delle istituzioni è fondamentale: crescita e sviluppo economico sono, per lui, gli «unici rimedi per contrastare il fenomeno dello spopolamento». È la parte del discorso in cui il turismo smette di essere una voce di promozione e diventa una questione di sopravvivenza dei piccoli centri. E in quella frase il ruolo delle istituzioni è dichiarato come condizione, non come cortesia.

Cinecittà e il cineturismo

Uno dei set permanenti di Cincecittà

Dalla parte di Cinecittà il linguaggio è più commerciale e i numeri più grandi. Cacciamani ricorda che tra audiovisivo e cineturismo il giro d’affari in Italia è di «circa 600 milioni di euro l’anno», con la ricaduta più consistente nel Lazio, e che la bellezza degli Studi «non può restare appannaggio solo degli addetti ai lavori».

Per questo i buyer entrano nel set di Roma Antica: quattro ettari di scenografie che, scrive, «continuano ad attrarre produzioni da tutto il mondo». Cinecittà porta all’evento il marchio più riconoscibile del Lazio, e proprio per questo mette in evidenza il rischio: più forte è il brand della capitale, più difficile è far notare ciò che non ne fa parte.

Domenica, la prova

Giuseppe Sacco

Resta il programma di domenica 18: i fam trip cioè le visite per le famiglie, gli itinerari dedicati ai buyer per conoscere direttamente destinazioni ed esperienze, tra borghi, città d’arte, paesaggi, tradizioni, enogastronomia e artigianato. È il passaggio in cui la promozione incontra il territorio, e dove un’iniziativa regionale si misura con le cinque province che dice di voler valorizzare.