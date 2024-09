“Ciao Carlo”: il centro eccentrico di Calenda e la strategia di Antonellis

Defezioni al vertice e confusione nella base: Carfagna, Gelmini e Versace lasciano ed il coordinatore di Frosinone chiede chiarezza

Un primo, timidissimo segnale c’era stato già a maggio scorso, quando l’ex sindaco di Canterano Pierluca Dionisi aveva teso la mano all’allora progetto renziano degli Stati Uniti d’Europa ed abbandonando Azione. Attenzione: Dionisi era stato tester di un fenomeno che in questi ultimi giorni e con akmè nella ultime ore, sta interessando Azione. Anzi, colpendo il Partito fondato, guidato ed orientato da Carlo Calenda.

Il fenomeno è quello di un progressivo allontanamento di iscritti ma su due diverse direttrici. La prima, quella significata dalla frustrazione di non vedere mai la “quaglia” su un centro federato, unico ed omogeneo che potesse interporsi tra i due poli che oggi dettano legge (letteralmente) in Italia. La seconda, più recente, tutta centrata (termine poco adatto, a dire il vero) sulla scelta del leader e della Direzione di accasarsi organicamente con il centrosinistra in vista delle elezioni regionali in Liguria, Umbria ed Emilia Romagna.

Sono tre scenari troppo importanti per passare sottotono nel novero degli episodi di funzionalismo “furetto e di scopo”.

Via anche Carfagna, Gelmini e Versace

Maria Stella gelmini, Carlo Calenda e Mara Carfagna (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Perciò gli esponenti che ad Azione ci erano arrivati con pedigree pregresso di centrodestra hanno fatto due cose: storto il naso alcuni e mollato Azione altri.

E tra questi ultimi, dopo Enrico Costa qualche giorno fa, a dire a Calenda “Cà. È stato un piacere ma così non ci siamo più” sono stati pezzi da novanta del Partito e dell’establishment politico nazionale.

Gente come Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e l’ex atleta paralimpica Giusy Versace. Il quadro è abbastanza definito ai vertici ma al limite del caotico dove Azione aveva intenzione di radicarsi e germinare oltre lo scenario nazionale. Cioè in quei territori dove il Partito ha sempre coltivato presunzioni di radicamento, ma senza quello scatto che facesse di radici fusto.

Antonellis: “Chiarimento in atto, poi però diteci”

(Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Antonello Antonellis è il coordinatore provinciale del Partito di Calenda per Frosinone. E sulla vicenda ha messo a fuoco non tanto il merito politico come causa, quanto piuttosto la confusione della base come effetto.

La sua è una strategia, una chiave di lettura saggia, oltre che per gran parte obbligata. “C’è un chiarimento in atto sul posizionamento di Azione, ma il dato resta: in 3 Regioni su tre e come Azione noi parteciperemo alla coalizione di centrosinistra. Ovvio quindi come chi può vantare una provenienza dall’area del centrodestra in questo format non ci si ritrovi e si regoli di conseguenza“.

Poi l’ex sindaco di San Donato Valcomino prosegue: “Ad onor del vero posso dirle una cosa: questa è una situazione che è arrivata a massa critica nelle ultime ore o negli ultimi giorni, ma è in piedi già da molto, da settimane direi“.

E ancora: “Da tempo c’è questo stato di fatto per cui la Direzione Nazionale di Azione ha effettuato una scelta che vira verso il centrosinistra. C’è un chiarimento in atto e dovrà portare a conclusioni omogenee quanto prima”.

“I segretari ciociari sono confusi”

Antonellis e D’Amato

“Oggi lo scenario è quello di un bipolarismo che non ammette posizioni terze se non con un centro omogeneo che potrebbe aspirare ad un 10%, ma c’è una legge elettorale (paradossalmente intestabile ad un uomo di vertice proprio di Azione, Ettore Rosato – ndr) che non dà margini operativi in questo senso”.

Ma il vero focus che Antonellis evidenzia non è tanto quello de “ha fatto bene/ha fatto male“, piuttosto quello di una disomogeneità di rotta, di una incertezza a cui stanno pagando pegno soprattutto i territori ed i referenti locali.

Che in pratica non sanno cosa fare. “Questa confusione io l’ho avvertita chiaramente parlando con molti segretari locali del partito qui in provincia di Frosinone. Mi chiedono notizie sullo stato dell’arte, ognuno vuole, avendone pieno diritto, un chiarimento sul posizionamento di Azione. Ed io credo che mosse come queste un chiarimento lo meritino. Quanto prima“.

La rotta che ha messo Carfagna in rotta

Foto Jennifer Jacquemart / Imagoeconomica

Urge una rotta dunque, che sia omogenea, e che funga da setaccio una volta per tutte, in modo da trattenere chi si sia identificato con la nuova linea e consentire a chi non ci si identifichi di fare le sue scelte. In zona vertici la situazione è rovente. Specie nella casella mainstream della Carfagna. Che non solo ha abbandonato il Partito (come avrebbe potuto evitarlo, lei che come Gelmini viene da Forza Italia?) ma lo ha fatto con toni agri. Toni innescati dal timing sulla comunicazione delle sue dimissioni.

”Il mio percorso in Azione si conclude oggi, resta un rapporto di stima con Calenda, ma le scelte politiche del movimento a cui ho aderito con entusiasmo due anni fa vanno in una direzione che non posso condividere. Perché significativamente diversa da quella originaria”.

Così aveva annunciato l’ex ministra del Berlusconi quater sui social poche ore fa. A questo punto si innesca un giallo che non aggiunge nulla al merito ma non è neanche del tutto fuffa.

Il giallo del timing sulle dimissioni

Carlo Calenda (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Un comunicato di Azione annuncia il “lascio” della Carfagna, che però non gradisce e la butta sul mood della decisione in itinere su cui il suo ex Partito avrebbe giocato di anticipo, ufficializzandola. Come a volersi cavare un dente molto doloroso per i progetti annunciati del nuovo calendismo mancino, quasi “eccentrico”.

Carfagna perciò scrive: “Apprendo da una nota di agenzia di aver lasciato Azione. Si tratta di una decisione che stavo maturando, ma che sentivo il dovere di rendere pubblica in modi più seri e meno estemporanei“.

Poi lo spiegone di merito che avvalora quanto detto da Antonellis su malumori covanti da tempo. “Già nell’ultima riunione di gruppo avevo manifestato apertamente il mio dissenso per l’apertura di un dialogo ‘esclusivo’ con la sinistra. Ne ho parlato anche venerdì scorso con Carlo Calenda e un nuovo appuntamento era previsto per questa sera (ieri – ndr), poi, da me rinviato a domani”.

E a chiosa: “La scelta di aderire alle candidature del campo largo in tutte e tre le Regioni dove si vota è un diritto di Carlo Calenda. Lui ha fondato Azione, l’ha portata avanti anche con grandi sacrifici personali, ne è il leader. Ma la mia storia e le mie idee mi impediscono di seguirlo su quella strada, che come è ovvio a tutti prelude a intese più generali con la sinistra”.

Dove approdano gli esuli

Antonio Tajani

Dove approderanno gli “esuli”? Carfagna medita un ritorno in Forza Italia come ha già fatto Costa. E con un Antonio Tajani che, se avesse i baffi, ci riderebbe sotto sornione come sanno fare solo i padri putativi dei centri che funzionano perché già c’erano.

Gelmini e Versace invece hanno preso la via dei banchi del Gruppo Misto ma solo come istmo. Lo scopo, secondo AdnKronos, sarebbe approdare in Noi Moderati di Maurizio Lupi. Cioè a casa del centro destra ma in areale più di centro che di destra.

Ed Ettore Rosato, che alla vicesegreteria di Azione ci era arrivato dopo essere stato braccio destro di Matteo Renzi e coordinatore di Italia Viva? Testualmente ha spiegato a chi scrive che lui ha “scelto di evitare di commentare la cosa”.

Alessio D’Amato invece, che è responsabile Welfare della segreteria nazionale di Azione e consigliere regionale del Lazio per il partito, ha spiegato: “Ci sono momenti nella vita di una comunità politica in cui è necessario serrare i ranghi e andare avanti. Nella comunità politica di Azione, che mi ha accolto un po’ più di un anno fa, il momento è questo“.

D’Amato e la bussola-Draghi: “Serrare i ranghi”

Carlo Calenda e Alessio D’Amato (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

“La turbolenza passerà perché l’obiettivo storico di una forza riformista e popolare nel nostro Paese non viene meno con qualche defezione da tempo annunciata. Anzi, queste contribuiscono a fare chiarezza, diradando la nebbia e sciogliendo gli equivoci che, a tratti, hanno reso incerto il nostro cammino”.

“Di fronte alle sfide che abbiamo di fronte in Italia ed in Europa, ben indicate dal documento Draghi, è necessario costruire una reale alternativa di governo”.

“Il contributo di idee e proposte di Azione sarà determinante a livello nazionale e nei territori. Azione rimane un punto di riferimento per chi crede in un progetto alternativo ai populismi e al sovranismo”.

Come a dire che se il problema è la pioggia, basta dotarsi di ombrello e capire che si deve andare comunque per strada. Fin quando non ricomparirà il sole.