Cinque presenti su trentatré: la resa dei conti a Frosinone si fa domani

Prima seduta del Consiglio comunale di Frosinone dopo le dimissioni di Mastrangeli: presenti in cinque, appello e aula sciolta. Domani la resa dei conti, con Vannacci sullo sfondo e 17 voti da trovare.

Un’immagine sola. Basta lei a descrivere lo scenario politico aggiornato alle 16:30 di oggi pomeriggio a Frosinone. Quell’istantanea viene proposta dalle immagini del circuito interno del Comune, trasmesse in diretta streaming su Youtube. La sala del Consiglio comunale è praticamente vuota, al centro della scena c’è un uomo solo nel suo solito abito elegante: nessuno sta intorno al sindaco Riccardo Mastrangeli. Oggi è così, domani si vedrà: perché il Consiglio si replica ed in seconda chiama saranno sufficienti 17 voti per eleggere il nuovo presidente del Consiglio comunale.

Cinque. Non diciassette, non la maggioranza, non il quorum: cinque. Tanti erano, oggi alle 16.30, i Consiglieri comunali seduti nell’aula di Frosinone convocata per eleggere il nuovo presidente del Consiglio. Bastava un’utilitaria, non un pullman, non un’assemblea. L’appello è durato il tempo di cinque nomi, poi la seduta è stata sciolta. La resa dei conti, quella vera, è stata rimandata a domani: tipico, in democrazia, rimandare proprio la parte in cui si conta.

L’ultimatum che si è preso il weekend

Il sindaco Mastrangeli da solo al centro dell’Aula

Riavvolgiamo il nastro, perché la trama lo richiede. Il sindaco Riccardo Mastrangeli, civico di espressione leghista, si era dimesso lunedì della settimana scorsa, senza maggioranza dopo quattro mesi di discussioni a vuoto per eleggere il nuovo presidente dell’Aula, al posto di Massimiliano Tagliaferri.

Aveva dato ai Capigruppo quattro giorni per indicargli un nome. Quattro giorni per trovare un presidente sono un’eternità in politica e un soffio in una maggioranza litigiosa. Il semaforo verde si è acceso venerdì scorso, giusto allo scadere dell’ultimatum. Mastrangeli ha preso atto della richiesta di non chiudere anzitempo la consiliatura e ha convocato il Consiglio per oggi e domani. (Leggi qui: Mastrangeli congela le dimissioni e convoca il Consiglio: si va avanti)

A presiedere la seduta vuota è stato il consigliere anziano Angelo Pizzutelli (Pd). Con lui, nell’aula semideserta, il sindaco Mastrangeli e i Consiglieri Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone (di Un’Altra Frosinone), più Norberto Venturi, del Pd. Cinque presenze bastano per fare l’appello. Non bastano per fare un Consiglio comunale. Fatto l’elenco dei nomi, non c’era altro da fare che sciogliere la seduta e aspettare domani. (Leggi qui: Il bambino e l’acqua sporca nel futuro di Riccardo Mastrangeli).

Roma manda il verdetto su Vannacci

Nei giorni scorsi, a complicare un quadro già abbastanza complicato di suo, sono arrivate le prese di posizione dei coordinatori regionali Paolo Trancassini (Fratelli d’Italia) e Claudio Durigon (Lega): no alla presenza in Giunta del vicesindaco Antonio Scaccia e dell’assessore Maria Teresa Spaziani Testa, entrambi della civica Per Frosinone. Il motivo non è la delega, è l’indirizzo: Scaccia è anche coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, il movimento del generale Roberto Vannacci. A Frosinone si litiga su una poltrona in Aula, ma chi decide chi può sedersi dove sta altrove. La risposta tattica del sindaco è arrivata ieri: azzeramento della Giunta. Tutta. Un modo per tutelare Scaccia. (Leggi qui: Mastrangeli rimette i pezzi sulla scacchiera: azzerata la Giunta).

In seconda convocazione basteranno diciassette voti per eleggere Gianpiero Fabrizi, della Lista Ottaviani, alla presidenza. A garantire quel numero potrebbe essere il Polo Civico, che oggi ha detto sì a Mastrangeli e no a Vannacci: un voto di appoggio al sindaco e insieme un distinguo politico, nello stesso respiro. Domani si saprà se un «sì, ma» vale quanto un sì intero. (Leggi qui: Il Polo Civico dice no a Vannacci, sì a Mastrangeli).

In queste condizioni FdI non va

(Foto © IchnusaPapers)

Fratelli d’Italia difficilmente sarà in Aula domani. La rotta tracciata dall’onorevole Paolo Trancassini è chiara: nessuna collaborazione con Vannacci, né a livello nazionale né nei capoluoghi di provincia. Perché?

La strategia è chiara. Molti hanno pensato di spostarsi dai loro schieramenti di centrodestra per arruolarsi in fretta con le truppe del generale Vannacci nella convinzione che si creasse ancora una volta la situazione già vista con FdI cinque anni fa e con la Lega 10 anni fa: todos caballeros, più seggi che eletti per occuparli. Nella falsa convinzione che “tanto siamo tutti di destra e alla fine ci rimettiamo insieme”.

Il messaggio che parte dal massimo vertice FdI è che deve essere chiara una cosa: le cose non stanno così, non andranno così. Nessuna alleanza: chi esce non ha speranze. Si proverà ad arrivare al 42% e chiudere sul nascere con il vannaccismo. A partire da Frosinone.