Cinque voti per un garante: Formisano eletta, Rocca avvisato

Cinque votazioni, un nuovo Garante Regionale della Disabilità, un segnale tra le righe per il Governatore del Lazio Francesco Rocca e la sua maggioranza. Non è stata una passeggiata l’elezione avvenuta questa sera di Anna Teresa Formisano nel ruolo di Garante della Disabilità.

Il ritorno in prima linea

Anna Teresa Formisano negli anni di Montecitorio

È una scelta di prestigio. Fatta con acume politico. Anna Teresa Formisano è stata assessore regionale ai Servizi Sociali negli anni di Francesco Storace e poi, per due mandati è stata deputata dell’Udc di Pierferdinando Casini. Dove era voce ascoltata, il suo ufficio era poche porte da quello del leader.

Negli anni in regione è stata coordinatrice nazionale del Tavolo Stato – Regioni sui Servizi Sociali. A lei si devono diverse piccole rivoluzioni per quegli anni: è stata la prima in Italia a far intodurre l’ippoterapia tra le cure sostenute dalla Sanità regionale, a lei si deve il primo testo sul Dopo di Noi con cui assicurare un futuro dignitoso ai diversamente abili dopo che sono morti i genitori.

Il suo è un ritorno in prima linea dopo dieci anni di volontario silenzio: nel 2015 decise di ritirarsi dalla politica attiva per concentrarsi sulla Fondazione Santa Lucia a Roma, occupandosi dei rapporti istituzionali e delle attività che aiutano i più deboli.

La scelta di eleggere Anna Teresa Formisano è di prospettiva: sa dialogare tanto con il centrodestra quanto con il centrosinistra. A tratti aspra come un ulivo, ruvida: ma coerente e fedele ai suoi principi.

Non è stata una passeggiata

Ma proprio per questo, la sua elezione va esaminata al rallentatore. Sono state necessarie 5 votazioni: il problema non era il suo nome ma il messaggio che l’Aula ha voluto mandare al presidente Francesco Rocca .

Alle 18:28 è partita la quarta votazione: come le prime tre non ha visto raggiungere il quorum. Dalla quarta, il regolamento prevede il passaggio alla maggioranza relativa: è lì che i franchi tiratori assestano il colpo. Tutti pensavano che sarebbe stata eletta e invece è mancato un voto. Uno della maggioranza ha votato scheda bianca. Una beffa per i capigruppo: che chiamano immediatamente a raccolta i loro Consiglieri ed impartiscono istruzioni collaudate dai tempi della Prima Repubblica.

Per stanare il cecchino decisono di votare con modalità diverse per Gruppo: alcuni scrivono sulla scheda a. Formisano, altri si mettono d’accordo e scrivono anna teresa formisano, altri ancora solo formisano, e così via in modo da contarsi per capire chi fosse il Consigliere di maggioranza che aveva depositato la scheda bianca.

La minoranza nell’ultima votazjone non ha votato, nelle precedenti invece scheda bianca. Chiaro che le tensioni nella maggioranza si stiano continuando a sentire. Francesco Rocca è stato avvisato.

Basta rielggere l’andamento del voto:

1° scrutinio 27 Formisano 6 bianche 2° scrutinio 26 Formisano 7 Bianche 3° scrutinio 26 Formisano 7 bianche 4° scrutinio 25 Formisano 8 bianche * 5° scrutinio 27 Formisano Dal 4° scrutinio erano sufficienti 26 voti

Le reazioni

Francesco Rocca

Il Governatore saluta l’elezione «Sono davvero felice per la nomina di Anna Teresa Formisano a Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Lazio. La sua esperienza politica e istituzionale, unita a una sensibilità profonda verso le fragilità, rappresenta un valore importante per le famiglie e per tutto il nostro territorio». Rocca ricorda che insieme all’assessore Massimiliano Maselli la sua Giunta sta portando avanti un impegno da 23 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa nelle case famiglia per disabili adulti e per il Dopo di Noi, le linee guida sul budget di salute, il piano regionale per l’autismo, un avviso da 5 milioni di euro del FSE per rafforzare i centri polivalenti.

