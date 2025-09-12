Ciociaria al bivio: o si fa squadra o si sprofonda

Le pesanti sfide industriali della provincia di Frosinone. Con tagli di posti di lavoro e difficoltà nel settore farmaceutico e automobilistico. L'azione portata avanti dalla regione a Monaco. Il Piano per uscire dalla palude, allo studio del professor Trequattrini

L’onorevole Daniele Maura giura che non sia così: c’è da sperare che abbia ragione. Ma per ora la notizia ufficiale resta il taglio di 9mila posti annunciato da Novo Nordisk a livello mondiale con la revisione di tutte le sue strategie, compresa quella da 2,3 miliardi di euro per il il sito produttivo ex Catalent di Anagni.

La vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli batte i pugni sul tavolo dell’Automotive europeo a Monaco. reclama un piano d’azione veloce e concreto, “un piano strategico di aiuti almeno sia in termini finanziari e sia di semplificazione: per favorire investimenti, incentivi, accesso alle banche, innovazione e formazione, fino al 2023”. C’è da confidare nella sua capacità di persuasione. Ma per ora la notizia ufficiale resta un nuovo stop nello stabilimento Stellantis Cassino Plant di Piedimonte San Germano. Il gruppo automobilistico ha comunicato una fermata produttiva nel reparto Montaggio per la giornata di lunedì 15 settembre.

Colpo al cuore

Il rischio è che la Ciociaria perda due dei suoi asset strategici nel settore industriale: quello farmaceutico e quello automobilistico, proprio mentre il mercato globale dei farmaci antidiabetici e antiobesità – su cui Novo Nordisk ha puntato – sta vivendo una fase di turbolenza e concorrenza spietata. Nel preciso momento in cui è diventato chiaro a tutti quanto sia stato folle il Green Deal imposto dai Verdi per appoggiare il governo di Ursula von der Leyen: non siamo in grado di fare concorrenza alla Cina, i più avveduti hanno scommesso su nuovi motori Diesel per allungare a tempi sostenibili la transizione.

La provincia di Frosinone è già da tempo in grande sofferenza: c’è chi ha dimenticato che siamo Area di Crisi Complessa. Nei primi sei mesi del 2025 la Cassa Integrazione è aumentata del 70% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Stellantis a Piedimonte San Germano continua a navigare nell’incertezza, con fermate produttive e ricorso sistematico agli ammortizzatori sociali. La povertà cresce: la Caritas ha assistito oltre 10.000 persone nel solo capoluogo.

Giovanni Acampora

Secondo il report della Camera di Commercio, il tasso di crescita delle imprese nel Frusinate è negativo (-0,18%), seppur in miglioramento rispetto al 2024. Il tasso di occupazione nella fascia 15‑64 anni è solo del 55,5% in Ciociaria, il peggiore tra le province del Lazio e tra i più bassi del Centro Italia. Il fenomeno NEET tra i giovani (15‑29 anni) è al 30,5%, allo stesso tempo molti under‑35 se ne stanno andando: negli ultimi dieci anni la provincia ha perso oltre 21.000 giovani nella fascia 15‑35.

Radiografia da Zes

Questi numeri oggettivi sono la radiografia di un territorio che ha tutti i parametri per poter stare dentro un’area Zes (Zona ad Economia Speciale) con i suoi benefici fiscali ed i suoi incentivi. Se si sommano, delineano fragilità strutturali, come: bassa produttività, scarsa attrattività per i giovani, redditi contenuti, ampio divario di genere, desertificazione industriale, disoccupazione.

Raffaele Trequattrini e Roberta Angelilli

La provincia di Frosinone dunque è ad un bivio, per certi versi epocale. Che non può più essere ignorato . Il professor Raffaele Trequattrini, Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, sta lavorando ad un piano che cambi l’atteggiamento industriale del Lazio. E dalla linea di difesa tenuta per decenni fino ad oggi, si attesti su una linea di attacco che imponga a tutti una scelta. Alla politica, le istituzioni, i sindacati, le parti datoriali ed il tessuto civile: il Lazio ed il suo sviluppo imboccheranno una strada precisa tracciata sulla base di parametri scientifici. Chi vuole attraversare il deserto e raggiungere il futuro si dovrà attrezzare ed avrà una rotta.

I primi numeri dicono che il Lazio e la provincia di Frosinone hanno perso diverse occasioni. La prima è stata quella sull’energia: il Lazio Sud non ha né una fonte di produzione né strutture nelle quali immagazzinare l’energia. Per capire quanto siano importanti è sufficiente fare un giro dalle parti di Parigi o Berlino. La seconda è quella sulla burocrazia: barocca, bizantina, borbonica, affidata in troppi casi a teste che non sono proiettate verso una mondo smart come invece la produzione richiederebbe.

Progetti per il futuro

Il futuro passa per 5 Macro progetti.

ZES (Zona Economica Speciale) per Frosinone (e Latina) L’istituzione o estensione di una ZES potrebbe portare vantaggi fiscali, attrarre investimenti industriali e tecnologici, accelerare l’insediamento di imprese manifatturiere/di trasformazione nell’area. Serve chiarezza dall’istituzione centrale, impegno regionale e provinciale. Ma anche un fronte unito della politica locale. Non bastano gli investimenti industriali se il territorio resta difficile da raggiungere.

Fermata TAV a Ferentino. Basta campanilismi. Serve una fermata strategica che serva l’intera provincia, con benefici per mobilità, turismo e logistica. E che faccia da apripista ai trasporti Merci su linea Tav. Il polo logistico che è nato intorno all’area della ipotetica stazione si troverebbe a meno di due passi dallo scalo.

Collegamento veloce Frosinone–Latina: Un’infrastruttura cruciale per connettere due poli industriali e ridurre l’isolamento del sud del Lazio. Le infrastrutture sono il tallone d’Achille del territorio: senza queste si perde competitività.

Riconversione industriale e formazione. Se l’automotive non ha futuro, bisogna investire in aerospazio, economia circolare e riqualificazione professionale. Servono braccia ma che siano capaci di svolgere con competenza un lavoro preciso.

Creazione hub chimico farmaceutico avanzato: Rafforzare la realizzazione del progetto Novo Nordisk, garantendo che le assunzioni previste siano confermate, che l’indotto venga integrato localmente (logistica, formazione, manutenzione, servizi), che i giovani vengano formati con scuole, ITS, università, centri ricerca.

La Ciociaria è storicamente una provincia divisa, non solo geograficamente tra nord e sud ma anche politicamente. È inutile negarlo. Le battaglie solitarie, le rivendicazioni di primogenitura, le esigenze di visibilità fine a sé stesse e le logiche di partito hanno paralizzato, sempre, ogni tentativo di rilancio del territorio. E a Roma c’hanno azzuppato il pane. Ma, come insegna un antico proverbio indiano “se le formiche si mettono d’accordo possono spostare un elefante”.