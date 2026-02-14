Ciociaria, la tradizione diventa sistema: nuovi Pat e identità che fa economia

Con 28 nuovi ingressi nell’elenco nazionale dei Pat, il Lazio sale a quota 520 prodotti riconosciuti. Per la Ciociaria è più di un titolo: è la certificazione che la qualità contadina è struttura economica e leva competitiva.

Un sigillo solenne per la tradizione ciociara

La tradizione gastronomica ciociara riceve un nuovo, solenne sigillo di garanzia. Con l’atto a firma del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è stata ufficializzata la 26ª edizione dell’Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). Uno strumento che rappresenta la mappa più autentica delle eccellenze territoriali italiane.

Con l’aggiornamento 2026, entrano nell’elenco nazionale 28 nuove eccellenze regionali, comprese quelle della provincia di Frosinone.

Quota 520

A livello nazionale, i PAT salgono a 5.717 prodotti complessivi. Il Lazio raggiunge così quota 520 referenze e si conferma seconda regione d’Italia per numero di prodotti censiti, subito dopo la Campania.

Non si entra in questo elenco per caso. Per fregiarsi del titolo di Prodotto Agroalimentare Tradizionale, un’eccellenza deve dimostrare di essere ottenuta con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo per un periodo non inferiore a 25 anni. Un risultato che non è soltanto numerico ma culturale ed economico.

I nuovi ingressi rappresentano territori, comunità e saperi artigianali custoditi per lungo tempo, come prevede la normativa nazionale.

I PAT rappresentano l’anticamera della qualità, una categoria distinta dalle DOP e IGP, ma fondamentale per tutelare i prodotti di nicchia in attesa di certificazioni europee.

La fotografia dei 520 PAT del Lazio

Il patrimonio laziale si articola oggi in:

113 prodotti vegetali

216 tra paste fresche, dolci e prodotti da forno

68 carni fresche e salumi

50 formaggi

10 preparazioni di pesce

33 prodotti della gastronomia

9 oli monovarietali e burro

8 prodotti di origine animale

9 distillati e bevande analcoliche

4 condimenti

Numeri che raccontano la ricchezza di una regione che, secondo gli ultimi dati regionali e camerali, conta oltre 45 mila imprese attive nel comparto agricolo e agroalimentare. Con un peso significativo sull’export e sulla trasformazione alimentare.

Nel Lazio l’agroalimentare rappresenta uno dei principali comparti manifatturieri per valore aggiunto. E la provincia di Frosinone, con la sua tradizione rurale e artigianale, contribuisce in modo determinante a questa filiera.

Ecco le nuove eccellenze ciociare, con l’identità che diventa sistema.

Le nuove eccellenze della Ciociaria

Tra le nuove eccellenze inserite nell’elenco PAT del Lazio, spiccano quelle della Ciociaria, suddivise per categoria. È il risultato di un lavoro portato avanti dall’assessore all’Agricoltura del Lazio, Giancarlo Righini: ha creduto fino ijn fondo alla valorizzazione della filiera agroalimentare. È un filone sul quale il suo partito, Fratelli d’Italia, ha concentrato da subito l’attenzione anche su scala regionale: perchè il rischio peggiore è quello di dipendere dagli altri per le cose da mettere ogni giorno nel piatto. Un rischio al quale la Regione Lazio ha detto no. Ecco allora le new entry.

Formaggi

Caciotta Cepranese (FR)

Paste fresche e prodotti da forno

Cantamessa Cepranese (FR)

Maccaruni cu gli féri (FR)

Pagliette (FR)

Pizza “doce” di Colle San Magno (FR)

Tozzi neri (FR)

Prodotti della gastronomia

La Frionza (FR)

Peperone ripieno di Piedimonte San Germano (FR)

Non si tratta soltanto di ricette o specialità locali ma di veri e propri marcatori identitari. Ogni prodotto racchiude una storia familiare, un gesto tramandato, una tecnica codificata nella memoria collettiva.

Oggi il mercato agroalimentare è sempre più globalizzato, il riconoscimento PAT assume un valore strategico: tutela la tradizione, rafforza il legame con il territorio e diventa leva di sviluppo turistico ed economico. Per la provincia di Frosinone, l’ingresso di queste eccellenze nell’elenco nazionale significa rafforzare la propria presenza all’interno di una rete regionale che oggi conta 520 prodotti riconosciuti . È un patrimonio che alimenta la ristorazione di qualità, sostiene le piccole produzioni artigianali e consolida l’immagine del Lazio come terra di biodiversità agroalimentare.

Il bacino potenziale

Giancarlo Righini

Nel quadro regionale, i PAT rappresentano anche un bacino potenziale per future certificazioni europee e per strategie di promozione integrate, dal turismo enogastronomico ai mercati esteri.

La filiera agroalimentare laziale, già tra le più dinamiche del Centro Italia, trova nei prodotti tradizionali un punto di forza distintivo, capace di coniugare autenticità e competitività. Per la Ciociaria, è una conferma: la qualità non è episodica, ma strutturale.

È frutto di una cultura contadina che resiste, si rinnova e diventa sistema economico.