Cisl e Università, il patto sul lavoro: il sindacato cambia ruolo

Accordo con Unicas per colmare il gap tra formazione e occupazione. La convenzione tra Cisl Lazio e Università di Cassino segna un cambio di paradigma: il sindacato non solo tutela, ma prova a creare lavoro. Al centro competenze, formazione e nuove sfide del mercato.

Il cambio di paradigma: quando il sindacato cambia pelle

Quando una grande organizzazione sindacale decide di rimettersi in gioco, significa che qualcosa si è rotto. O, quantomeno, che gli strumenti tradizionali non bastano più. È da qui che bisogna partire per leggere la Convenzione-Quadro siglata tra CISL Lazio e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Non un atto formale ma una scelta di campo. Perché il tema non è solo quello dei diritti, ma soprattutto quello – sempre più urgente – della carenza di posti di lavoro e della difficoltà di intercettare le nuove opportunità.

Il sindacato, storicamente, interviene quando il lavoro c’è e va tutelato. Oggi invece è chiamato a fare un passo in più: contribuire a creare le condizioni affinché il lavoro esista. È un cambio di paradigma, prima ancora che organizzativo.

In questo senso, la presenza del Segretario generale Enrico Coppotelli alla presentazione del 27 marzo assume un valore che va oltre la rappresentanza. È il segnale di una strategia che prova a uscire dalla difensiva per entrare nel merito delle trasformazioni in atto. Perché il punto è tutto qui: il lavoro sta cambiando più velocemente della capacità delle istituzioni di interpretarlo.

Il nodo delle competenze: il lavoro che cambia

L’intelligenza artificiale, la digitalizzazione, la transizione ecologica stanno ridefinendo interi settori produttivi. E in mezzo cresce una zona grigia fatta di competenze mancanti, percorsi formativi non allineati e giovani che faticano a trovare un posto nel mercato.

È su questo terreno che l’intesa con l’Ateneo guidato dal rettore Marco Dell’Isola diventa politicamente interessante. Perché prova a costruire un ponte tra formazione e lavoro, tra teoria e pratica, tra domanda e offerta.

Non è un caso che tra i protagonisti ci sia anche il professor Luigi Di Santo, chiamato a coordinare la governance scientifica. Segno che la riflessione non sarà solo tecnica, ma anche culturale e giuridica. E che il lavoro, prima di essere un dato economico, resta un tema di diritti.

Dentro la Convenzione c’è un’idea precisa: creare strumenti concreti per affrontare la crisi occupazionale. Osservatori, corsi di alta formazione, ricerca applicata, tirocini. Ma soprattutto un coinvolgimento diretto del sindacato nei percorsi universitari, per avvicinare studenti e mondo produttivo.

Dalle intenzioni ai risultati: la sfida vera

È un tentativo di risposta a quella sensazione diffusa – e sempre più pericolosa – di disallineamento tra ciò che si studia e ciò che serve davvero.

Allo stesso tempo, è anche un modo per il sindacato di recuperare un ruolo attivo nella costruzione del futuro del lavoro, non solo nella gestione delle sue crisi.

Ma la vera partita si giocherà dopo. Dopo le firme, dopo le conferenze stampa. Perché il rischio è sempre lo stesso: che le buone intenzioni restino tali. Se invece questa collaborazione riuscirà a produrre competenze, occupazione e opportunità reali, allora non sarà solo un accordo tra istituzioni. Sarà un segnale politico forte: che anche i corpi intermedi possono reinventarsi per rispondere a un’emergenza che non è più rinviabile.