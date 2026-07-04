Civiche alla riscossa, anche “Alatri nel Cuore” in campo

L'associazione, presieduta da Daniele Grassi Bertazzi, lancia il suo “cantiere delle idee” e si presenterà alle prossime elezioni comunali nell'ambito del progetto portato avanti dal capogruppo Pd Fabio Di Fabio che punta a superare le logiche dei partiti e a lavorare per i bisogni reali dei cittadini. Già in lizza 5 liste

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

“Dal sociale alla proposta amministrativa”: è il manifesto programmatico di Daniele Grassi Bertazzi, presidente della civica “Alatri nel Cuore” dal 2009. “Parteciperemo con una lista civica alle prossime elezioni 2027”, annuncia Bertazzi. Sarà sul fronte delle opposizioni con l’obiettivo di creareun “cantiere delle idee” aperto a tutti. Progetto che al momento consta di cinque liste.

Enrico Pavia

“Alatri nel Cuore” si va ad inserire nel perimetro civico lontano dalle sigle dei Partiti. Un perimetro nel quale sta portando il capogruppo Pd Fabio Di Fabio. Con lui al momento si sono schierati il movimento civico “Noi per Alatri” di Enrico Pavia e del consigliere Nazzareno Costantini, la consigliera di Alatri in Comune Anna Rita Pelorossi e gli ex moriniani.

L’obiettivo è ampliare la base, lavorare al programma e poi individuare il candidato sindaco. Per arrivare così alle elezioni con una coalizione competitiva che rappresenterà un’alternativa seria all’attuale maggioranza.

“Farsi trovare pronti”

Il presidente Bertazzi anticipa strategie ed obiettivi. “C’è un vuoto da colmare, dobbiamo portare nel dibattito delle prossime elezioni una nuova visione dello sviluppo urbano ed economico tenendo conto dei bisogni reali della nostra comunità”, afferma il presidente di “Alatri nel Cuore”.

Daniele Grassi Bertazzi

Dal sociale all’impegno politico il passo è breve. “Ora che il Sindaco ha annunciato che non si ricandiderà e l’area di “governo” della nostra città continua a perdere pezzi indebolendosi oltre misura, sentiamo il dovere di mettere la nostra concretezza a disposizione della futura macchina amministrativa”, ha chiosato Bertazzi. La coalizione civica dunque si arricchisce di nuovi innesti per provare a recitare un ruolo da protagonista alle prossime elezioni.

Il “cantiere delle idee”

“Alatri nel Cuore” ha lanciato la sua proposta. “Siamo aperti alle energie sane della città, ai movimenti, al mondo delle professioni, del commercio, dell’associazionismo e a chiunque voglia mettere al primo posto il bene comune – ha ricordato Bertazzi – Facciamo un appello a tutte le forze civiche che vogliano partecipare attivamente ad un “cantiere delle idee. Il Sindaco ha citato nel suo discorso di commiato il momento ineludibile della semina: noi siamo pronti a prenderci cura di questa terra con serietà, competenza e soprattutto con il cuore”.

Adolfo Coletta

Un contenitore civico in crescita ma che al momento non pare dialogare con l’area Buschini-Programma Alatri che sta lavorando sull’ipotesi di una candidatura dell’ex sostituto procuratore Adolfo Coletta. Mentre l’ex segretario provinciale del Pd Luca Fantini è alla finestra, osserva queste divisioni e non esclude nessuna mossa.