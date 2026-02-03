Civismo vero, civismo finto: il Pd davanti allo specchio

Antonio Pompeo rompe il velo delle ipocrisie sul civismo di facciata, richiama coerenza e identità nel Pd e, mentre il dibattito resta aperto, dal territorio arriva il segnale politico del circolo di Ausonia.

C’è un filo sottile che attraversa questa storia politica, ed è il filo dell’ipocrisia. Antonio Pompeo, il leader dei Riformisti Pd del Lazio lo afferra senza strattonarlo, lo tende con calma e lo mostra per quello che è. Senza alzare la voce, senza cercare lo scontro diretto, ma senza arretrare di un millimetro.

Nei giorni scorsi aveva espresso un concetto chiaro: no al “civismo mascherato” cioè quelle operazioni che sotto la bandiera civica portano insieme pezzi di centrosinistra e pezzi di centrodestra che non vogliono rispettare le linee dei rispettivi Partiti.

Antonio Pompeo

Pompeo chiarisce, conferma, insiste: il problema non è il civismo. Il problema è il civismo di facciata. Quello autentico, spiega, è linfa democratica. È la scelta di impegnarsi fuori dai recinti rigidi dei partiti, portando competenze, idee, energie. È una risorsa. Altro discorso è il civismo usato come maschera, come collante artificiale per tenere insieme ciò che politicamente non starebbe mai insieme alla luce del sole.

Non c’è rancore nelle sue parole, ma una linea netta sì. Condivisa con la componente di Rete Democratica (Sara Battisti) e pure dal comitato Parte da Noi (Danilo Grossi). Pompeo non va allo scontro, ma non si sposta di un millimetro dalla sua convinzione: continuare a confondere le due cose, per comodità o per calcolo, produce un danno politico che poi si paga alle urne. E non è una questione teorica, ma concreta, territoriale, misurabile.

I territori e le alleanze innaturali

Pompeo fa esempi astratti, come avvenuto nelle ore scorse intervenendo al Congresso di Anagni. Ma anche non facendo nomi e non indicando luoghi è chiaro il riferimento a quelle città della provincia dove pezzi autorevoli del Pd amministrano insieme a esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega. Alleati nei Comuni, avversari alle elezioni politiche. Una convivenza che, secondo Pompeo, disorienta l’elettorato e svuota di senso l’identità del partito.

Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica

Poi arriva la conseguenza, quasi naturale: “Non lamentiamoci se poi alle Regionali e alle Politiche prendiamo schiaffi”. Perché il voto non è un gesto isolato, ma il risultato di una percezione. E la percezione, quando manca coerenza, diventa sfiducia.

Gli esempi che cita sono difficili da liquidare come polemica personale. A Ceccano, cinque anni fa, il Pd appoggiò un candidato sindaco di centrodestra che, pochi mesi dopo la sconfitta, tornò serenamente a militare nella Lega. Ad Anagni, quattro anni fa, stesso schema: sostegno democratico, sconfitta elettorale, ritorno in Fratelli d’Italia e ingresso in amministrazione.

Pompeo è netto: è questo che non va bene. Non il civismo in sé, ma il suo utilizzo strumentale. Un civismo che non allarga, non integra, non costruisce. Ma maschera alleanze politicamente inconciliabili, destinate a dissolversi subito dopo il voto.

L’allargamento che non c’è

C’è poi un punto che segna il vero discrimine politico e che, indirettamente, chiama in causa la linea del gruppo dirigente regionale. Non è vero – sostiene Pompeo – che queste operazioni rappresentino un allargamento. Perché, una volta chiuse le Comunali, ognuno torna disciplinatamente a votare il proprio partito.

Se così stanno le cose, il ragionamento è spietatamente logico. O si ha il coraggio di dire che vanno bene anche alleanze con la destra purché si vinca, oppure si smette di raccontare che si tratta di operazioni inclusive. Magari non condivisibile, ma almeno sincera. Fine delle ipocrisie.

Il punto non è morale, ma politico. E riguarda la credibilità. Perché un partito che si presenta come argine alla destra, ma la pratica nei territori sotto mentite spoglie, finisce per perdere identità e consenso. Non subito. Ma nel tempo.

Pompeo non chiede abiure né regolamenti di conti. Chiede chiarezza. E soprattutto chiede che le scelte locali non siano scollegate dalle conseguenze nazionali. Perché il voto, alla fine, somma tutto. Anche ciò che si finge di non vedere.

Il caso Ausonia e il segnale dal basso

Intanto, mentre il dibattito sul modello politico resta sospeso tra non detti e mezze frasi, qualcosa si muove anche sul terreno congressuale. E non è un dettaglio. La strada che dovrebbe portare Achille Migliorelli alla Segreteria incontra un primo scossone ad Ausonia.

Achille Migliorelli

Il circolo locale del Pd decide di astenersi dal voto. Un gesto politico, non burocratico. A motivarlo è l’assenza del candidato all’assemblea congressuale. Neppure un saluto. Neppure un passaggio simbolico. A dar voce al malumore è la vicesindaca Stefania Pinchera:

“Mi asterrò dal voto perché il candidato non si è degnato di partecipare a questa assemblea. La sua assenza dimostra scarsa considerazione per il lavoro collettivo e per i militanti qui presenti”.

Dopo il suo intervento, i tesserati presenti condividono la posizione e scelgono l’astensione. Un segnale di responsabilità, non di rottura. Il coordinatore di circolo Filippo Massa lo chiarisce: disponibilità al sostegno, sì. Ma solo a fronte di confronto, presenza, rispetto.

Il messaggio che arriva da Ausonia è semplice e insieme politico: anche i circoli piccoli contano. Anche i territori marginali chiedono attenzione. E forse, dentro questo episodio apparentemente minore, c’è la sintesi dell’intera vicenda: un partito che si interroga sulle sconfitte, ma che deve ancora decidere se affrontare davvero le proprie contraddizioni.