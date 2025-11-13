Clamoroso a Ferentino: venti di pace tra Fiorletta e Mariani

Clamoroso a Ferentino. Lunga telefonata di Luigi Vittori ad Amedeo Mariani. Per superare le divisioni di questi anni. E riallacciare i rapporti con il sindaco Piergianni Fiorletta

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Le parti coinvolte non smentiscono l’indiscrezione. Che ha del clamoroso e potrebbe condizionare le prossime decisioni politiche su Ferentino. I rumors assicurano che i diplomatici sono a buon punto del loro lavoro ed hanno quasi ricostruito una linea di dialogo tra il sindaco Piergianni Fiorletta e lo storico assessore Amedeo Mariani, recordman di preferenze nel centro ernico .

I due per decenni hanno militato nella stessa parte politica: vengono dal mondo del cattolicesimo democratico, sono stati tra le milizie più fedeli di Francesco Scalia, erano al suo fianco quando sfidò Francesco Rutelli per la Segreteria regionale della Margherita e dovette intervenire Franco Marini per imporre una sintesi. Alleati fedeli ed indissolubili, Fiorletta e Mariani tre anni fa poco prima delle amministrative del 2023 si sono a sorpresa divisi.

Mariani che con le sue liste ed i voti personali ha sempre deciso le elezioni amministrative di Ferentino non è entrato nella coalizione extralarge di Fiorletta. Ha appoggiato un candidato diverso: l’ex assessore nella giunta Pompeo, Angelica Schietroma eletta poi all’opposizione. Unica della sua coalizione civica.

Rapporti gelidi

Amedeo Mariani

Da quel momento i rapporti tra i due sono diventati gelidi. Quando si incontrano neanche si salutano. Ed è in questo periodo che Amedeo Mariani ha prima abbandonato il Pd, Partito che aveva contribuito a creare per passare in Forza Italia poi lasciata definitamente qualche giorno fa. (Leggi qui: Terremoto in Forza Italia a Ferentino: Amedeo Mariani lascia il Partito).

Ed in questo periodo il Partito di Antonio Tajani è stato all’opposizione dell’amministrazione Fiorletta. Un’opposizione politica e non amministrativa dal momento che Forza Italia non ha eletto consiglieri comunali. Dure e quasi quotidiane le accuse e le critiche di Mariani a Fiorletta ed al suo gruppo. Fino a qualche giorno fa quando Mariani ha iniziato a inviare messaggi distensivi al sindaco attraverso i social network.

Il cambio di rotta

Luigi Vittori e Piergianni Fiorletta

Ma il colpo di scena è arrivato nelle ultime ore. C’è stata una lunga e cordiale telefonata tra Amedeo Mariani e Luigi Vittori storico vicesindaco ed oggi consigliere comunale di maggioranza nonché consigliere provinciale. È il braccio destro di Fiorletta, l’uomo di cui si fida di più.

La telefonata è stata confermata da entrambe le parti anche se mantengono il massimo riserbo sui contenuti. Di certo hanno parlato degli scenari presenti e futuri della politica di Ferentino. Soprattutto di un possibile accordo per il futuro sindaco della città ernica e delle prossime provinciali dove Vittori sarà candidato a caccia della conferma . La seconda ipotesi in caso di mancata elezione in provincia è che Luigi Vittori possa tornare in giunta da assessore. Ma se ne parlerà a gennaio-febbraio 2026.

Della telefonata è stato informato il sindaco Fiorletta che per il momento preferisce non commentare.

Traffico sulla via della Provincia

A proposito di elezioni provinciali oltre a Luigi Vittori del PD (area Francesco De Angelis) si candiderà anche Luca Zaccari della Lega anche lui a caccia di conferma. Si vocifera di un forte interesse verso la candidatura anche per Angelo Picchi anche lui del PD (area Sara Battisti) e di Maurizio Berretta (civico vicinissimo a Gianluca Quadrini) e di Gianni Bernardini per il M5S.

Solo Vittori ha calcolato che oltre alle preferenze, per essere eletti serve necessariamente un’altra cosa: il quorum per la lista.