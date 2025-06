Colonnine elettriche, la Regione premia i piccoli centri: fuori Cassino e Frosinone

Cassino e Frosinone non ottengono fondi per la mobilità green: vanno a 10 piccoli Comuni della provincia di Frosinone. La domanda supera di gran lunga il budget disponibile, escludendo i due maggiori centri dalla selezione.

Cassino e Frosinone restano a secco di fondi per la mobilità green. Nel bando regionale per l’installazione di colonnine elettriche, i due centri più grandi della provincia di Frosinone non superano la selezione. A farla da padrone sono i piccoli Comuni: si dividono l’intero finanziamento. A disposizione c’era un milione ma il numero di richieste ha superato di gran lunga le risorse disponibili.

L’avviso

Tutto era partito nell’autunno dello scorso anno. La Determinazione Regionale n. G12424 del 23 settembre aveva approvato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di infrastrutture di ricarica elettrica per gli enti pubblici del Lazio. Cioè: se vuoi mettere una colonnina di ricarica per auto elettriche davanti al Comune oppure nell’autoparco comunale la Regione Lazio mette a disposizione i fondi.

Il contributo, a fondo perduto (cioè, chi lo riceve non deve restituire niente) e fino al 100% dell’investimento ammissibile, è stato calibrato in base alla popolazione residente: fino a 20mila euro per i piccoli Comuni (sotto i 10.000 abitanti), 40mila per quelli medi (fino a 35.000) e 60mila euro per i centri con più di 35.000 abitanti.

Alla scadenza dell’8 novembre 2024 la Regione aveva ricevuto ben 100 domande, un numero decisamente superiore rispetto alla disponibilità di fondi. Per garantire un’equa distribuzione, il budget è stato suddiviso in parti uguali tra le cinque Province del Lazio: 200.000 euro ciascuna.

Con la Determinazione n. G06679 del 28 maggio 2025, la Direzione regionale Ambiente ha pubblicato la graduatoria definitiva dei Comuni ammessi, suddivisi per Provincia. In provincia di Frosinone solo 10 Comuni sono riusciti ad accedere al contributo.

La graduatoria

Per quanto riguarda la provincia di Frosinone, ecco i Comuni che riceveranno il contributo.

Comune Importo Richiesto Esito Viticuso 20.000,00 € Ammesso Acquafondata 20.000,00 € Ammesso Cervaro 20.000,00 € Ammesso Ferentino 39.926,00 € Ammesso Villa Latina 19.800,00 € Ammesso Pontecorvo 37.813,33 € Ammesso Gallinaro 19.800,00 € Ammesso Alvito 19.800,00 € Ammesso Posta Fibreno 19.800,00 € Ammesso Picinisco 19.800,00 € Ammesso parzialmente Cassino 60.000,00 € Non ammesso Atina 19.800,00 € Non ammesso Pastena 19.226,09 € Non ammesso Frosinone 60.000,00 € Non ammesso Sant’Elia Fiumerapido 20.000,00 € Non ammesso Trevi nel Lazio 20.000,00 € Non ammesso Pignataro Interamna 20.000,00 € Non ammesso Settefrati 19.526,10 € Non ammesso Esperia 20.000,00 € Non ammesso Boville Ernica 19.464,69 € Non ammesso Sant’Apollinare 20.000,00 € Non ammesso Campoli Appennino 19.980,00 € Non ammesso Patrica 19.968,00 € Non ammesso Roccasecca 20.000,00 € Non ammesso Vallemaio 20.000,00 € Non ammesso Pico 20.000,00 € Non ammesso Piedimonte San Germano 20.000,00 € Non ammesso Fontana Liri 19.907,00 € Non ammesso Paliano 17.921,59 € Non ammesso Morolo 19.968,00 € Non ammesso Piglio 19.983,40 € Non ammesso Vico nel Lazio 19.997,70 € Non ammesso Supino 19.968,00 € Non ammesso Filettino 20.000,00 € Non ammesso Castelnuovo Parano 20.000,00 € Non ammesso Villa Santa Lucia 19.800,00 € Non ammesso Castrocielo 19.603,18 € Non ammesso San Giorgio a Liri 19.603,18 € Non ammesso Colfelice 19.603,18 € Non ammesso Rocca D’Arce 19.950,46 € Non ammesso Falvaterra 19.603,18 € Non ammesso San Giovanni Incarico 20.000,00 € Non ammesso Ausonia 12.139,86 € Non ammesso Colle San Magno 19.950,46 € Non ammesso Aquino 19.603,18 € Non ammesso

Una particolarità, né il Comune di Frosinone, né quello di Cassino, i due più grandi della Provincia, riceveranno il finanziamento: entrambi risultano non ammessi.

L’analisi

Il totale del Comuni che hanno fatto richiesta in Ciociaria è 48. Gli ammessi (anche parzialmente) sono 10. I fondi disponibili per la Provincia sono 200mila euro. Tutti i Comuni ammessi hanno richiesto meno di 40.000 € (tranne Ferentino e Pontecorvo, vicini al tetto). Non è stato ammesso nessun Comune con richiesta di 60.000 €, cioè quelli con oltre 35.000 abitanti (Cassino e Frosinone). La somma totale ammessa (approssimata) è i 217mila 739 €, tuttavia poiché il plafond è 200.000 € è plausibile che Picinisco sia stato ammesso solo parzialmente per esaurimento fondi e la selezione sia avvenuta anche in ordine di punteggio o criteri di priorità.

