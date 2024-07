Come il volo del calabrone: non è assessore ma lo fa

L'ex assessore più presente di prima in municipio. Atto di responsabilità per portare a termine il lavoro avviato. ma c'è anche chi in qualche modo ... rosica

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

“La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso“: la frase è nota, anche se lo è meno il suo autore. In rete viene spesso attribuita ad Albert Einstein mentre è di Igor Sikorsky il padre dell’elicottero. Chiaro invece è il senso: a volte per fare le cose (anche quelle importanti) bisogna andare contro leggi e regole della prudenza. Detto in altri termini: non importa quale ruolo ufficiale hai; conta quello che fai; e, soprattutto, come lo fai.

Il ritorno di Anna

Daniele Natalia tra Chiara Stavole ed Anna De Lellis

È da qualche giorno che ad Anagni, dentro il palazzo comunale, si vede di nuovo circolare la figura dell’ex assessore Anna De Lellis. Perché è un dato (politicamente) rilevante? Perché, almeno da un punto di vista formale, la De Lellis non è più un assessore della giunta capitanata da Daniele Natalia. Almeno da quando, con la famosa staffetta, è stata formalizzata l’alternanza tra lei e Chiara Stavole subentrata in quota Forza Italia all’ex assessore, esponente (fino a poco fa) di Idea Anagni.

Un passaggio che, al di là delle foto e delle dichiarazioni di prassi, secindi alcune vulgate non è stato affatto indolore. Un dato è certo: la De Lellis ha lavorato, conosce la materia, s’è saputa muovere ed il suo avvicendamento (dovuto ad un patto elettorale ed in politica pacta sunt servanda) rischiava di creare un problema di continuità con tutti ciò che aveva avviato. Tanto che, esclusa dalla squadra di governo in modo ufficiale, la De Lellis ci è rientrata in modo ufficioso, con un incarico “ex Articolo 90” assegnatole dal primo cittadino pochi giorni dopo la famosa staffetta. Formalmente è componente dello staff del sindaco, praticamente sta continuando a portare avanti il suo lavoro.

Ed infatti, da quel momento, la De Lellis è risultata presente come e più di prima negli appuntamenti pubblici del comune. Soprattutto dal momento in cui sono partite le iniziative legate all’estate anagnina. Si presenta la conferenza spettacolo di Matteo Fratarcangeli su Pasolini? Ecco che con l’assessore Stavole c’è pure il suo predecessore De Lellis. Si fa un’iniziativa per i ragazzi della scuola materna ed elementare? Ancora presente la De Lellis. Che, insomma, sembra non aver rinunciato affatto, se non al ruolo da assessore, quantomeno alle funzioni.

Il volo del calabrone

E poiché in amministrazione nulla avviene per caso: è sicuro che non si tratti di un allargamento autonomo dell’ex assessore, ma di una cosa che accade col placet del primo cittadino? Il che, come si diceva, induce a pensare ad un rilievo della De Lellis che va al di là del semplice (seppur importante) incarico assegnatole. Il calabrone che vola senza saperlo, appunto.

Anche perché… Curiosamente, poche ore fa, il gruppo Idea Anagni ha pubblicato una nota sul suo profilo per ricordare che alla civica resta comunque la delega ai Servizi Sociali. E per sottolineare gli orari in cui il consigliere di riferimento, Guglielmo Vecchi, sarà disponibile in Comune per esigenze ed appuntamenti. Una sottolineatura che suona come un modo per ribadire la propria presenza. Una specie di “ehi, ci siamo anche noi”. Un modo per marcare il terreno insomma. Legato alla necessità, in una coalizione che progressivamente tende a perdere la propria identità civica (anche se sempre di centrodestra) per diventare sempre più marcatamente politica, di non perdere posizioni.