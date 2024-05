Come si legge la vendetta di Fazzone che porta FdI all’opposizione

Cosa c'è dietro la manovra del senatore Claudio Fazzone e la sua attesa vendetta politica a Latina, relegando FdI e Lega all'opposizione in Provincia. Le divisioni interne al centrodestra, l’incapacità di raggiungere un accordo unitario. Che a pochi conviene

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

La vendetta è un piatto che si serve freddo. Perché c’è più gusto: la vittima ha smesso di vivere nel terrore della rappresaglia e si è tranquillizzata, s’è convinta di averla fatta franca. Colpire in quel momento è una soddisfazione doppia, crudele. Il senatore Claudio Fazzone, coordinatore dei coordinatori regionali di Forza Italia, non è appassionato di filosofie e tantomeno di teoretica: è un pragmatico. Per questo ha messo a segno la sua vendetta politica nel primo momento utile. Ed ieri sera ha relegato all’opposizione Fratelli d’Italia nel Palazzo della Provincia di Latina.

Una vendetta tiepida: le votazioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale si sono tenute lo scorso 10 marzo. Una vendetta comunque atroce: Fratelli d’Italia è stato il Partito più votato. Vendetta cinica per il voto andato in scena alla scorsa assemblea che ha disegnato la nuova Governace di Acqualatina e che ha visto Claudio fazzone soccombere ed ammainare la sua bandiera. (Leggi qui: Fazzone sbaglia l’ultima fuga in solitaria nel mare di Acqualatina).

La rivincita in Aula

Gerardo Stefanelli

Il momento di presentare il conto è arrivato con la costituzione delle Commissioni in Provincia a seguito del voto di marzo che ha rinnovato l’Aula. Il senatore ha mostrato i muscoli. E fatto manovra con il Partito Democratico e le Civiche anzichè con FdI e Lega che ad Acqualatina avevano stretto alleanza a destra ma senza Fratelli.

Il quadro delle Commissioni riflette questa divisione politica. La Commissione Lavori Pubblici è presieduta da Renio Monti con Vincenzo Mattei come vice; la Commissione Statuto, Programmazione e Regolamenti è guidata da Luca Gallinaro con Renio Monti come vice; la Commissione Pubblica Istruzione e Formazione vede Barbara Cerilli come presidente e Dario Bellini come vice; infine, la Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio è presieduta da Dario Bellini con Luca Magliozzi come vice. All’opposizione, la Commissione Trasparenza è guidata da Luigi Vocella con Nicola Riccardelli come vice.

La sintesi politica? A differenza di quanto accade in Provincia a Frosinone dove tutti gvernano con il presidente e l’ente viene considerato a tutti gli effetti una realtà sovracomunale, a Latina dalle ore scorse c’è una maggioranza e c’è un’opposizione. Ci sono 7 consiglieri al governo (Forza Italia, Pd e Civiche) con il presidente Gerardo Stefanelli (Italia Viva). E c’è una minoranza nella quale sono confinate Lega e FdI. Nonostante i voti.

Scontro di potere

Claudio fazzone (Forza Italia), Claudio Durigon (Lega), Nicola Calandrini (FdI)

Nulla di nuovo sotto il sole. È lo stesso scenario al quale si è assistito in molte delle recenti elezioni Comunali che hanno chiamato al voto i maggiori Comuni pontini. In alcuni casi a fare squadra sono state Lega e FdI contro Forza Italia, in altri sono state Forza Italia e Lega contro FdI. Il nodo è evidente: non esiste un coordinamento regionale capace di fare da camera di compensazione e raggiungere un equilibrio su ogni singolo fronte territoriale.

Non esiste e non può esistere. Perché nella politica 4.0 di oggi, sganciata dai Partiti e basata sulla personalità del leader, nessuno può andare a Gaeta, a Terracina, a Fondi, a Latina e dire a qualcuno che non può candidarsi ma deve cedere il passo ad un alleato in base ad un’intesa equilibrata raggiunta al tavolo regionale.

Sarebbe un’intervento che non porterebbe risultati. E peggio ancora rischierebbe di aprire una frattura interna anche al Partito: chi non si è sentito appoggiato, difficilmente metterebbe le proprie preferene al servizio del leader che non l’ha tutelato al tavolo regionale.

Il quadro che ne emerge è una divisione (fisiologica quanto si vuole ma sempre tale rimane) all’interno del centrodestra pontino, che sembra incapace di muoversi con coesione, almeno a livello delle amministrazioni locali. Non è faccenda di questi giorni, né di questi mesi. Anni fa accadde una analoga guerra interna al centrodestra, innescata anche quella volta dal voto per la Governance di Acqualatina. Forza Italia non ci pensò un secondo di più e per rappresaglia fece cadere i sindaci di Terracina e Latina.

Senza soluzione

A colpire è il fatto che a distanza di vent’anni ci sia la stessa fattispecie e ci sia lo stesso scenario. Significa che l’unità del Centrodestra è un’utopia. Dettata solo dalla convenienza numerica del momento e non dal collante ideologico. Quello non lo fabbricano più di tempi della Prima Repubblica. E si vede.